Musk cherche plus de technologies de puces cérébrales – médias – RT World News

Le dirigeant milliardaire de Neuralink envisagerait un investissement dans une entreprise rivale de puces cérébrales

L’entrepreneur technologique Elon Musk envisage d’investir dans Synchron, un développeur de puces cérébrales qui est en concurrence avec sa propre société similaire, Neuralink, selon Reuters.

Musk a contacté le fondateur et PDG de Synchron, Thomas Oxley, ces dernières semaines pour explorer une éventuelle entreprise, ont déclaré quatre personnes familières avec les discussions au point de vente, tout en notant que les pourparlers sont loin d’être finalisés et qu’il n’est pas encore clair si un accord sera conclu. .

Basé à New York, Synchron a plusieurs longueurs d’avance sur Neuralink pour obtenir l’approbation réglementaire pour tester ses implants cérébraux chez l’homme, ayant reçu le feu vert de la Food and Drug Administration (FDA) l’année dernière. Avant cela, il a mené une série distincte d’essais humains sur quatre personnes en Australie, glanant des données précieuses pour de futurs tests.















Alors que Musk a fait allusion à plusieurs reprises à des tests humains pour le Neuralink dans un proche avenir, ils n’ont pas encore été autorisés pour cette utilisation et on ne sait pas où en est actuellement la société dans le processus réglementaire. Contrairement au dispositif de Synchron, l’installation du Neuralink nécessite une opération chirurgicale majeure impliquant des coupures dans le crâne, expliquant peut-être la progression plus lente.

Les pourparlers entre Musk et Synchron ne seraient pas la première fois que le milliardaire s’adressait à une société rivale de technologie du cerveau, après avoir eu des discussions avec Paradromics Inc. en 2020, selon Reuters. Ces négociations ont cependant été interrompues depuis.

Malgré le manque relatif de progrès avec les régulateurs, Neuralink est une entreprise beaucoup plus grande, avec une liste de 300 employés et des investissements de quelque 363 millions de dollars depuis sa création en 2016. Synchron, qui a été lancé la même année, compte environ 60 employés et a a attiré un montant plus modeste de 65 millions de dollars d’investisseurs.