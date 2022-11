Musk cherche à rassurer les annonceurs sur Twitter après le chaos

Elon Musk a cherché à rassurer les grandes entreprises qui annoncent sur Twitter mercredi que sa prise de contrôle chaotique de la plate-forme de médias sociaux ne nuira pas à leurs marques, reconnaissant que certaines “choses stupides” pourraient se produire sur son chemin pour créer ce qu’il dit être un meilleur , une expérience utilisateur plus sûre.

La dernière décision erratique dans l’esprit des principaux annonceurs dont l’entreprise dépend pour ses revenus a été la décision de Musk d’abolir une nouvelle étiquette “officielle” sur les comptes Twitter de haut niveau quelques heures seulement après son introduction.

Twitter a commencé mercredi à ajouter les étiquettes grises à des comptes importants, y compris des marques comme Coca-Cola, Nike et Apple, pour indiquer qu’elles sont authentiques. Quelques heures plus tard, les étiquettes ont commencé à disparaître.

“En plus d’être un cauchemar esthétique lorsque l’on regarde le fil Twitter, c’était simplement une autre façon de créer un système à deux classes”, a déclaré le PDG milliardaire de Tesla aux annonceurs lors d’une conversation d’une heure diffusée en direct sur Twitter. “Cela ne résolvait pas le problème principal.”

Les commentaires d’Elon Musk ont ​​été les plus détaillés sur l’avenir de Twitter depuis qu’il a conclu un accord de 44 milliards de dollars pour acheter la société à la fin du mois dernier, a licencié ses principaux dirigeants presque immédiatement et, vendredi, a licencié environ la moitié de ses effectifs. De grandes marques telles que General Motors, United Airlines, General Mills et d’autres ont temporairement interrompu l’achat de publicités sur la plate-forme alors qu’elles regardent si les plans de Musk pour assouplir ses garde-fous contre les discours de haine entraîneront une augmentation de la toxicité en ligne.

Musk a déclaré qu’il prévoyait toujours un “conseil de modération de contenu” représentant divers points de vue qui s’attaquerait au contenu inapproprié et rassurerait les annonceurs, mais qu’il faudrait “quelques mois” pour le mettre en place. Il a dit que ce sera consultatif et “pas un conseil de commandement”.

Lou Paskalis, directeur de longue date du marketing et des médias et ancien responsable des médias mondiaux de Bank of America, a déclaré que le briefing soulevait des questions qui laisseront probablement les annonceurs du Fortune 500 mal à l’aise.

La plus grande préoccupation des grands annonceurs est la sécurité de la marque et l’évitement des risques, a-t-il déclaré. Et Musk ne semble pas intéressé à régner sur son personnage Twitter qui peut être source de division – comme son tweet avant les élections conseillant aux Américains de voter républicain.

“Pour sortir comme Elon l’a fait … et dire” votez républicain puisqu’il y a un démocrate à la Maison Blanche “- je ne sais pas quel distributeur veut s’en approcher”, a-t-il déclaré.

Une solution pourrait être d’embaucher un PDG pour diriger l’entreprise et créer de la stabilité tandis que Musk continue d’être son personnage de “Chief Twit”, a déclaré Paskalis.

Musk avait auparavant menacé par tweet un “nom thermonucléaire et honte” sur les annonceurs qui ont quitté Twitter. Mais il a adopté une approche plus mesurée mercredi, leur demandant de « donner une minute et de voir en quelque sorte comment les choses évoluent ».

“La meilleure façon de comprendre ce qui se passe avec Twitter est d’utiliser Twitter”, a-t-il déclaré au groupe, qui était principalement représenté par le chef de l’Interactive Advertising Bureau, une association professionnelle.

Cependant, la confusion sur Twitter s’est poursuivie mercredi. Le déploiement quelques heures plus tôt des étiquettes «officielles» semblait arbitraire, certains politiciens, organes de presse et personnalités bien connues obtenant l’étiquette et d’autres non. Dans certains cas, la possibilité pour les utilisateurs de voir le libellé “officiel” d’un compte semblait dépendre du pays dans lequel ils se trouvaient.

Puis les étiquettes ont commencé à disparaître.

La personnalité de YouTube et auteur John Green a obtenu le label, mais son jeune frère et partenaire de “vlogging” Hank Green n’a pas été retenu. Puis le label de John Green a disparu. Un autre YouTuber populaire, Marques Brownlee, qui publie des vidéos sur la technologie, a tweeté qu’il avait obtenu le label, puis a tweeté à nouveau qu’il avait disparu.

“Je viens de le tuer”, a répondu Musk, même si au début, il n’était pas clair s’il faisait spécifiquement référence au label de Brownlee ou à l’ensemble du projet.

Le système actuel du site consistant à utiliser des “chèques bleus” pour confirmer l’authenticité d’un compte disparaîtra bientôt pour ceux qui ne paient pas de frais mensuels.

Les coches seront disponibles à une date qui n’a pas encore été annoncée pour toute personne disposée à payer un abonnement de 7,99 $ par mois, qui comprendra également des fonctionnalités bonus, telles que moins de publicités et la possibilité d’avoir des tweets plus visibles que ceux provenant de non-abonnés.

Le système de vérification actuel de la plate-forme est en place depuis 2009 et a été créé pour s’assurer que les comptes de haut niveau et destinés au public sont bien ceux qu’ils prétendent être.

Les experts ont exprimé leur inquiétude quant au fait que la mise à disposition de la coche à quiconque moyennant des frais pourrait conduire à des usurpations d’identité et à la diffusion d’informations erronées et d’escroqueries.

L’étiquette grise – une couleur qui a tendance à se fondre dans l’arrière-plan, que vous utilisiez le mode clair ou sombre pour faire défiler Twitter – était un compromis apparent.

Esther Crawford, une employée de Twitter qui a travaillé sur la refonte de la vérification, avait déclaré mardi sur Twitter que le label “officiel” serait ajouté aux “comptes sélectionnés” lors du lancement du nouveau système.

“Tous les comptes précédemment vérifiés n’obtiendront pas le label ‘Officiel’ et le label n’est pas disponible à l’achat”, a déclaré Crawford.

Mais après que les étiquettes ont commencé à disparaître mercredi, elle est de nouveau allée sur Twitter pour dire “il n’y a plus de vaches sacrées dans les produits sur Twitter”.

“Elon est prêt à essayer beaucoup de choses – beaucoup échoueront, certains réussiront”, a-t-elle déclaré.

Il y a environ 423 000 comptes vérifiés sous le système sortant. Beaucoup d’entre eux appartiennent à des célébrités, des entreprises et des politiciens.

Mais une grande partie des comptes vérifiés appartiennent à des journalistes individuels, certains avec de petits suivis dans les journaux locaux et les sites d’information du monde entier. L’idée était de vérifier les journalistes afin que leur identité ne puisse pas être utilisée pour diffuser de fausses informations sur Twitter.

Musk, qui se hérisse souvent de la couverture médiatique critique, a repoussé cette utilisation de l’outil mercredi, affirmant qu’il voulait élever le «journalisme citoyen» et la «voix du peuple» au-dessus des publications qui, selon lui, avaient trop d’influence sur la définition du «journalisme occidental». récit.”