Musk annonce l’amnistie de Twitter — RT World News

Le patron de Twitter, Elon Musk, a promis de prolonger une “amnistie générale” à un nombre indéterminé d’utilisateurs suspendus, une semaine après avoir annulé l’interdiction à vie de l’ancien président américain Donald Trump de la plateforme.

« Le peuple a parlé. L’amnistie commence la semaine prochaine », Musk a tweeté le jour de Thanksgiving. Il ajouta « Vox Populi, Vox Dei », une locution latine qui signifie “la voix du peuple est la voix de Dieu.”

Le PDG de SpaceX et Tesla a lancé mercredi un sondage sur Twitter, demandant si Twitter devrait “offrir une amnistie générale aux comptes suspendus, à condition qu’ils n’aient pas enfreint la loi ou se soient livrés à des spams flagrants ?” Sur plus de 3,1 millions d’utilisateurs qui ont participé, 72,4 % ont voté « oui » et 27,6 % ont voté « non ».

Dans un message séparé, Musk a également promis de commencer à libérer et à offrir à gagner “un grand nombre de poignées” qui avait été auparavant “consommé” par des bots et des trolls.

Le peuple a parlé. L’amnistie commence la semaine prochaine. Vox Populi, Vox Dei. – Elon Musk (@elonmusk) 24 novembre 2022

Depuis l’acquisition de Twitter pour 44 milliards de dollars le mois dernier, Musk a fait l’objet de critiques croissantes pour avoir licencié des centaines d’employés et annulé les suspensions permanentes de plusieurs comptes notables, dont l’ancien président américain Donald Trump à la suite d’un vote public similaire.

Alors que les critiques ont affirmé que les actions de Musk alimentaient les discours de haine, le harcèlement et la désinformation, il a rejeté les accusations selon lesquelles il était une sorte de « épouvantail de droite » et a insisté sur le fait que Twitter sous sa propriété n’a interdit aucun gauchiste, pas même pour “mensonges absolus”.















Reste à savoir combien d’utilisateurs seraient éligibles à l’amnistie. Cette semaine, la plateforme a déjà réintégré la représentante Marjorie Taylor Greene, dont le compte Twitter personnel avait été définitivement interdit depuis début janvier 2022 pour publication. “désinformation” sur la pandémie de Covid-19. Musk, cependant, a tracé la ligne à Alex Jones, disant qu’il avait “sans pitié” pour quelqu’un qui a utilisé la mort d’enfants pour peser.

Musk avait juré de transformer la plate-forme et d’en faire un bastion de la liberté d’expression, affirmant que c’était “important pour l’avenir de la civilisation” d’avoir une place publique numérique où un large éventail de croyances pourrait être discuté.