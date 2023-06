Elon Musk, parlant lors d’une conférence à Paris, a déclaré avoir acheté Twitter parce que le réseau social avait un « effet corrosif » sur la société civile qu’il espérait améliorer.

« Mon espoir était de changer cela et de le rendre positif pour la civilisation », a-t-il déclaré dans le cadre d’une large discussion lors de la conférence VivaTech vendredi devant une foule d’environ 4 000 personnes. Musk a déclaré qu’il pensait que la plupart des utilisateurs réguliers de Twitter diraient que leur expérience sur le site s’est améliorée.

Musk a également exprimé son optimisme quant à la capacité de la nouvelle PDG Linda Yaccarino à courtiser les annonceurs. L’utilisation du réseau est à un niveau record et que « presque tous les annonceurs ont dit qu’ils étaient revenus ou qu’ils reviendraient », a-t-il déclaré.

Si nous ne faisons pas attention à créer une intelligence générale artificielle, nous pourrions avoir un résultat potentiellement catastrophique

Lorsque Musk a pris le relais, les annonceurs ont commencé à fuir Twitter parce qu’ils étaient préoccupés par le type de contenu à côté duquel leurs annonces s’afficheraient. Depuis octobre, les revenus publicitaires de Twitter ont diminué de 50 %, a déclaré Musk en mars. Twitter a récemment perdu deux cadres chargés de s’assurer que le site était modéré pour la violence, les discours de haine, la pornographie et d’autres contenus que les entreprises hésitent à promouvoir leurs produits.

Musk a embauché Yaccarino, un ancien directeur publicitaire de NBCUniversal, pour améliorer les relations de l’entreprise avec les marques. Il a dit qu’elle ferait « un excellent travail » en traitant les « préoccupations des annonceurs » concernant la publication d’annonces sur le réseau social.

Pourtant, il a plaisanté sur son achat de 44 milliards de dollars : « Si je suis si intelligent, pourquoi ai-je payé autant pour Twitter ?

Musk, qui a été interviewé sur scène par Maurice Levy, vétéran de l’industrie de la publicité et président de Publicis Groupe, a également utilisé la plate-forme pour répéter ses inquiétudes quant aux dangers de laisser l’intelligence artificielle se développer sans contrôle.

« Le plus perturbateur de tous les temps »

« Il y a un grand danger pour que la super-intelligence numérique ait des conséquences négatives », a déclaré le milliardaire. « Si nous ne faisons pas attention à créer une intelligence générale artificielle, nous pourrions avoir un résultat potentiellement catastrophique. »

Bien que les résultats de la technologie, qu’il a qualifiée de « la plus perturbatrice de tous les temps », puissent également être positifs, il a souligné qu’il existe « un risque certain pour le public » et que la technologie doit être réglementée.

Musk a également prédit que son Neuralink réaliserait son premier implant humain plus tard cette année. Le mois dernier, Neuralink a déclaré avoir reçu l’approbation de la Food and Drug Administration des États-Unis pour mener des essais cliniques sur l’homme. Appelant les progrès « lents », Musk a déclaré que l’objectif était de redonner l’usage complet du corps à une personne qui l’a perdu.

Plus tôt vendredi, il a déjeuné avec Bernard Arnault, le milliardaire français qui a temporairement dépassé Musk pour devenir la personne la plus riche du monde. Musk a récemment récupéré son titre auprès du PDG et actionnaire majoritaire de LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton après que les investisseurs ont vendu des actions de luxe.

Musk a également rencontré le président français Emmanuel Macron, qui a fait pression sur Musk pour construire une usine dans le pays. Macron a déclaré avant la réunion qu’il souhaitait discuter de l’IA, des médias sociaux et du cadre réglementaire des réseaux sociaux. — Benoit Berthelot, avec Sarah Frier, (c) 2023 Bloomberg LP

