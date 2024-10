Musk accuse l’administration Biden de bloquer les secours en cas de catastrophe – RT World News

Le PDG de SpaceX, Elon Musk, a accusé l’administration du président américain Joe Biden de « bloquant activement » la fourniture de bornes Internet Starlink et une aide essentielle aux régions de Caroline du Nord dévastées par l’ouragan Helene. L’administration a rejeté ces affirmations comme étant fausses.

L’ouragan Hélène a ravagé le sud-est des États-Unis la semaine dernière, tuant plus de 225 personnes et laissant des centaines de personnes portées disparues. Les dégâts ont été particulièrement graves en Géorgie et dans l’ouest de la Caroline du Nord, où des ponts ont été emportés et des dizaines de milliers de personnes sont toujours privées d’eau courante, d’électricité et de téléphone portable.

Lors d’une visite en Géorgie lundi, l’ancien président américain Donald Trump a déclaré qu’il avait été en contact avec Musk, qui allait livrer des terminaux Internet Starlink aux zones touchées. L’Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA) a également indiqué dans un communiqué qu’elle distribuerait des terminaux Starlink aux autorités locales.

Vendredi, cependant, Musk a affirmé sur sa plateforme X que la FEMA « non seulement il ne parvient pas à aider de manière adéquate les personnes en difficulté, mais il bloque activement les citoyens qui tentent d’aider ! »

Citant un ingénieur de SpaceX en Caroline du Nord, Musk a affirmé que le personnel de la FEMA confisquait les terminaux Starlink et d’autres fournitures arrivant dans l’État. Dans un message de suivi, le milliardaire a partagé des messages texte de l’ingénieur, qui affirmait que l’agence avait « fermez l’espace aérien pour ‘réglementer’ les hélicoptères privés dans lesquels nous voyageons pour livrer Starlink et les fournitures. »

Les ingénieurs de SpaceX tentent actuellement de livrer des terminaux et des fournitures Starlink dans les zones dévastées de Caroline du Nord et @FEMA est à la fois incapable d’aider ET ne laisse pas les autres aider. C’est inadmissible !!Ils ont juste pris cette vidéo il y a quelques heures, où vous pouvez voir le niveau de… pic.twitter.com/abpOsfNenF – Elon Musk (@elonmusk) 4 octobre 2024

En réponse au message de Musk, le secrétaire aux Transports Pete Buttigieg a déclaré : « personne ne ferme l’espace aérien et [the Federal Aviation Administration] ne bloque pas les vols légitimes de sauvetage et de récupération.

Le problème a apparemment été résolu vendredi soir, Musk répondant pour remercier Buttigieg et annoncer que « des vols de soutien sont en cours. »

Des politiciens républicains et des experts conservateurs ont accusé l’administration Biden d’avoir apporté un soulagement lent à l’ouest de la Caroline du Nord en raison du fait que la population majoritairement blanche de la région a voté massivement pour Trump en 2016 et 2020. Trump s’est rendu en Géorgie et en Caroline du Nord avant Biden et le vice-président Kamala. Harris plus tôt cette semaine et a affirmé lors d’un rassemblement vendredi que « Une grande partie de l’argent qui était censé aller en Géorgie et en Caroline du Nord » avait été dépensé pour « des personnes entrées illégalement dans le pays ».

Après que la FEMA ait dépensé 640 millions de dollars pour le logement des immigrants illégaux au cours du dernier exercice financier, le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a annoncé mercredi que l’agence n’avait pas assez d’argent pour traverser le reste de la saison des ouragans, qui dure généralement jusqu’au début décembre. Cependant, les 640 millions de dollars dépensés pour les immigrés illégaux ne provenaient pas du fonds de secours en cas de catastrophe de la FEMA, mais d’un fonds distinct autorisé par le Congrès.

Vendredi, la FEMA avait dépensé 45 millions de dollars pour les efforts de secours suite à l’ouragan Helene, soit 14 fois moins que ce qu’elle avait dépensé pour le logement des immigrants illégaux l’année dernière, selon un communiqué de la Maison Blanche.