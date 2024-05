Musk accueillera la mairie de Trump après avoir critiqué le verdict de New York – RT World News

RFK Jr. et Joe Biden ont également été invités, mais le président américain en exercice a refusé.

L’entrepreneur technologique Elon Musk a confirmé les informations selon lesquelles il organiserait un événement public en direct avec le candidat à la présidentielle Donald Trump, après avoir critiqué sa condamnation pour crime comme étant politiquement motivée.

X (anciennement Twitter), dont Musk est propriétaire, s’est associé au réseau de télévision NewsNation pour diffuser en direct des assemblées publiques avec des candidats à la présidentielle sur les deux plateformes, a rapporté le Wall Street Journal, citant une personne proche du dossier.

« Ce sera intéressant » Musc dit le vendredi X, lien vers un article du New York Post sur les mairies.

L’idée serait l’idée originale de Linda Yaccarino, PDG de X. Musk aurait apparemment étendu les invitations à la mairie à Trump, au président Joe Biden et au candidat indépendant Robert F. Kennedy Jr. La campagne de Biden aurait cependant décliné.

Selon les rapports, les utilisateurs de X pourront soumettre des questions à la mairie, qui seront ensuite organisées par des modérateurs, qui comprendront au moins un hôte de NewsNation. La date, le lieu et les modérateurs des événements n’ont pas encore été annoncés.

Plus tôt ce mois-ci, la campagne Biden a envoyé une offre de débat à Trump pour apparaître sur deux chaînes de télévision traditionnelles – CNN et ABC News, et sans audience en studio. La campagne Trump a accepté et les débats ont été programmés les 27 juin et 10 septembre. Cet arrangement a complètement contourné la Commission des débats présidentiels.















Jeudi, cependant, un jury de Manhattan a déclaré Trump coupable de 34 chefs d’accusation. «falsification de dossiers commerciaux» lié au remboursement de l’avocat de l’époque, Michael Cohen, pour le prétendu paiement d’argent secret à l’actrice adulte Stormy Daniels lors de la campagne présidentielle de 2016. Trump a dénoncé le procès et le verdict comme étant politiquement motivés – tout comme Musk.

« Si un ancien président peut être condamné pénalement pour une affaire aussi insignifiante – motivée par la politique plutôt que par la justice – alors tout le monde risque de connaître le même sort. » Musc a écrit sur X, ajoutant que le verdict « gros dégâts » à la confiance des Américains dans leur système juridique.

La veille, le Wall Street Journal avait rapporté une rumeur selon laquelle Musk pourrait devenir conseiller de la Maison Blanche si Trump remportait les élections de novembre. Ce lien présumé a été largement interprété comme le signe que certains magnats de la Silicon Valley s’éloignaient des démocrates.

Trump était un utilisateur prolifique de Twitter et a exploité la plateforme pour faire passer son message en 2016, lorsqu’il a battu la favorite des médias, Hillary Clinton. L’entreprise « définitivement suspendu » son récit alors qu’il était encore président en exercice en janvier 2021, à la suite de l’émeute au Capitole des États-Unis suite aux prétendues irrégularités des élections de 2020. Trump avait appelé ses partisans à se retirer, à ne pas enfreindre aucune loi et à rentrer chez eux, mais les démocrates l’ont accusé de « incitation à l’insurrection » et il a été banni de tous les principaux médias sociaux peu de temps après.

Musk a acheté Twitter en octobre 2022 et a restauré le compte de Trump l’année dernière, mais l’ancien président a choisi de ne pas publier activement sur la plateforme.