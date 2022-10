Musk a un plan de “super application” pour Twitter. c’est hyper vague

Elon Musk a un penchant pour la lettre « X ». Il appelle son fils avec le chanteur Grimes, dont le vrai nom est une collection de lettres et de symboles, “X”. Il a nommé la société qu’il a créée pour acheter Twitter “X Holdings”. Sa société de fusées est, naturellement, SpaceX.

Maintenant, il a aussi apparemment l’intention de transformer Twitter en une « application polyvalente » il appelle X.

Pendant des mois, le PDG de Tesla et SpaceX a exprimé son intérêt à créer sa propre version de WeChat en Chine – une «super application» qui fait des chats vidéo, de la messagerie, du streaming et des paiements – pour le reste du monde. Du moins, c’est-à-dire une fois qu’il aura fini d’acheter Twitter après des mois de querelles judiciaires concernant le contrat d’achat de 44 milliards de dollars qu’il a signé en avril.

Il n’y a que quelques obstacles. Premièrement, un Twitter appartenant à Musk ne serait pas la seule entreprise mondiale à poursuivre cet objectif, et en fait, il serait probablement en train de rattraper ses rivaux. Vient ensuite la question de savoir si quelqu’un veut vraiment une application tout basée sur Twitter – ou toute autre super application – pour commencer.

Commencez par la concurrence et la demande des consommateurs. Le parent de Facebook, Meta, a passé des années à essayer de faire de sa plate-forme phare une destination pour tout en ligne, en ajoutant des paiements, des jeux, des achats et même des fonctionnalités de rencontres à son réseau social. Jusqu’à présent, il a eu peu de succès ; presque tous ses revenus proviennent encore de la publicité.

Google, Snap, TikTok, Uber et d’autres ont également tenté de sauter dans le train des super applications, élargissant leurs offres dans le but de devenir indispensables aux gens tout au long de leur journée. Aucun n’a mis le feu au monde jusqu’à présent, notamment parce que les gens ont déjà un certain nombre d’applications à leur disposition pour gérer les achats, la communication et les paiements.

“Les vieilles habitudes sont difficiles à briser et les gens aux États-Unis sont habitués à utiliser différentes applications pour différentes activités”, a déclaré Jasmine Enberg, analyste principale chez Insider Intelligence. Enberg note également que les super applications aspireraient probablement plus de données personnelles à un moment où la confiance dans les plateformes sociales s’est considérablement détériorée.

Musk a lancé la dernière série de spéculations le 4 octobre, le jour où il a annulé ses tentatives de se retirer de l’accord et a annoncé qu’il voulait finalement acquérir Twitter. “Acheter Twitter est un accélérateur pour créer X, l’application de tout”, a-t-il tweeté sans plus d’explications.

Mais il a fourni au moins un peu plus de détails dans le passé. Lors de l’assemblée annuelle des actionnaires de Tesla en août, Musk a déclaré à la foule d’une usine près d’Austin, au Texas, qu’il pensait avoir “une bonne idée de l’endroit où diriger l’équipe d’ingénierie avec Twitter pour l’améliorer radicalement”.

Et il a laissé entendre que la gestion des paiements pour les biens et services serait un élément clé de l’application. Musk a déclaré qu’il avait une “vision plus large” de ce que X.com, une banque en ligne qu’il a lancée au début de sa carrière et qui a finalement fait partie de PayPal, aurait pu être.

“De toute évidence, cela pourrait être recommencé à zéro, mais je pense que Twitter aiderait à accélérer cela de trois à cinq ans”, a déclaré Musk en août. « Donc, c’est une sorte de quelque chose que j’ai pensé être très utile pendant longtemps. Je sais quoi faire.”

Mais il n’est pas clair que le succès de WeChat en Chine signifie que la même idée se traduirait pour un public américain ou mondial. L’utilisation de WeChat est presque universelle en Chine, où la plupart des gens n’ont jamais eu d’ordinateur à la maison et sont passés directement à Internet par téléphone portable.

Exploitée par le géant de la technologie Tencent Holding Ltd., la plate-forme s’est transformée en un guichet unique pour les paiements et autres services et commence à rivaliser dans le domaine du divertissement. C’est également une plate-forme pour les applications de code de santé que le public est tenu d’utiliser pour empêcher la propagation du coronavirus.

La Chine compte 1 milliard d’internautes, et presque tous se connectent par téléphone mobile, selon le China Internet Network Information Center, sanctionné par le gouvernement. Seuls 33 % utilisent des ordinateurs de bureau, et la plupart du temps en plus des téléphones portables. Tencent affirme que WeChat comptait 1,3 milliard d’utilisateurs dans le monde fin juin.

Tencent et son principal concurrent chinois, le géant du commerce électronique Alibaba Group, visent à créer des applications qui offrent tellement de services que les utilisateurs ne peuvent pas facilement passer à une autre application. Ils ne sont pas les seuls.

WeChat a ajouté des appels vidéo et d’autres fonctionnalités de messagerie ainsi que des achats, des divertissements et d’autres fonctionnalités. Les agences gouvernementales l’utilisent pour envoyer des annonces sur la santé, la circulation et d’autres annonces. La fonction de paiement de WeChat, quant à elle, est si largement utilisée que les cafés, les musées et certaines autres entreprises refusent les espèces et n’accepteront le paiement que via WeChat ou l’application rivale Ant.

Il n’y a pas d’application comparable aux États-Unis, malgré les efforts des entreprises technologiques.

Il convient de rappeler que les grandes visions de Musk ne fonctionnent pas toujours comme il semble s’y attendre. Les humains sont loin de coloniser Mars et sa flotte promise de robotaxis reste à peu près aussi éloignée de la réalité que le métaverse.

La base d’utilisateurs de Twitter est également minuscule par rapport à celle de ses concurrents sur les plateformes sociales. Alors que Facebook, Instagram et TikTok ont ​​tous dépassé la barre du milliard il y a longtemps, Twitter compte environ 240 millions d’utilisateurs quotidiens.

“Musk devrait non seulement surmonter l’obstacle consistant à convaincre les consommateurs de changer leur comportement en ligne, mais aussi que Twitter est l’endroit pour le faire”, a déclaré Enberg.

__

L’écrivain de l’Associated Press, Joe McDonald, a contribué à cette histoire.

Barbara Ortutay, Associated Press