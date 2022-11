Musk a tweeté une photo de la marchandise Twitter se moquant apparemment des vêtements “Stay Woke” soutenant BLM

Elon Musk s’est moqué d’un t-shirt avec le hashtag #StayWoke, destiné à soutenir le mouvement BLM.

Musk a ensuite posté une photo d’une chemise avec le slogan modifié #Stay@Work.

Depuis qu’ils ont pris la tête de Twitter, les employés disent qu’on leur a demandé de travailler brutalement de longues heures.

Le milliardaire et nouveau propriétaire de Twitter Elon Musk s’est en outre moqué des efforts antérieurs de l’entreprise pour soutenir le mouvement Black Lives Matter – tout en faisant la lumière sur ses propres exigences envers les employés.

Un post de Musk sur Twitter mercredi présentait une photo d’un t-shirt noir avec la phrase “#Stay@Work” sur le devant, semblant se moquer des chemises #StayWoke qu’il avait trouvées au siège de Twitter et publié à propos de mardi.

L’expression “#Stay@Work” indique probablement des rapports de brutalité longues semaines de travail, licenciements collectifset démissions massives sous la nouvelle direction de Musk.

Les chemises originales “Stay Woke” ont été fabriquées en soutien au Black Lives Matter Movement, qui a décollé en 2016. Le co-fondateur de l’entreprise, Jack Dorsey, a porté le maillot la même année lors d’un entretien.

Dorsey a dit au moment où le hashtag représente, “être conscient, rester conscient [of] ce que vous voyez sur l’écran du téléviseur [in Ferguson] par rapport à ce qui se passe sur le terrain », faisant référence au meurtre par la police de Michael Brown, 18 ans, à Ferguson, Missouri.

“Nous voici au merchandising… et il y a tout un placard rempli de t-shirts hashtag woke”, musc a dit dans la vidéo montrant les vieilles chemises dans un tweet mardi.

Mercredi soir, le message de Musk sur le nouveau vêtement avait plus de 27,5k retweets, plus de 4k tweets de citation et plus de 297,4k likes.

Dans un tweet maintenant supprimé avec un Rapport 2015 du ministère américain de la JusticeMusk a déclaré: “‘Hands up don’t shoot’ a été inventé. Tout cela était une fiction,” Bloomberg a rapporté mercredi.

Mercredi, Musk a tweeté le rapport du DOJ encore sans aucun contexte.

Le terme «réveillé» est passé d’un mot d’argot noir destiné à souligner l’importance d’être conscient à un mot à la mode politique que les conservateurs utilisent pour insulter les idéologies de gauche, Le Guardian a rapporté en 2020. Musk a adopté une position critique sur l’idée d’être “réveillé” dans certains de ses tweets.

Musk et Twitter n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaire d’Insider.