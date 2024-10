Musk a travaillé illégalement aux États-Unis – Biden – RT World News

Le PDG de Tesla et SpaceX a riposté après avoir été accusé d’être un immigrant hypocrite, affirmant que les démocrates étaient désespérés.

Le président américain Joe Biden a attaqué le milliardaire technologique Elon Musk pour sa prétendue hypocrisie en matière d’immigration, affirmant que l’entrepreneur avait commencé sa longue carrière aux États-Unis en tant qu’entrepreneur. « travailleur clandestin » avant de devenir l’homme le plus riche du monde.

Ces remarques, faites samedi, font suite à un article du Washington Post qui affirmait, citant les anciens associés commerciaux de Musk, des archives judiciaires et des documents, que l’homme d’affaires avait obtenu un visa de travail en 1996 après avoir déjà travaillé dans le pays sans en avoir un. À l’époque, le milliardaire lançait sa startup Zip2, une société informatique qui fournissait et distribuait sous licence un logiciel de guides urbains en ligne pour les journaux.

« L’homme le plus riche du monde s’est avéré être un travailleur illégal ici lorsqu’il était ici », » Biden a déclaré lors d’un événement de campagne en faveur de la candidate démocrate Kamala Harris à Pittsburgh, en Pennsylvanie. « Il était censé être dans une école lorsqu’il est arrivé avec un visa étudiant. Il travaillait. Il violait la loi et il parle de tous ces illégaux.

J’étais en fait autorisé à travailler aux États-Unis. La marionnette Biden ment. – Elon Musk (@elonmusk) 27 octobre 2024

En réponse à ces affirmations, le PDG de Tesla et SpaceX a publié des messages accusant le président sortant de mentir et de dire « perdre les élections rendait les démocrates désespérés. »

« En fait, j’étais autorisé à travailler aux États-Unis. La marionnette de Biden ment. » Musk a écrit sur X (anciennement Twitter). « Ils le savent, car ils ont tous mes dossiers. »

J’avais un visa J-1 qui est passé à un H1-B. Ils le savent, car ils connaissent tous mes dossiers. Perdre les élections les rend désespérés. – Elon Musk (@elonmusk) 27 octobre 2024

« Alors MAINTENANT, il se soucie des clandestins » » plaisanta-t-il en conclusion.

L’entrepreneur technologique, qui soutient actuellement le candidat républicain Donald Trump, avait précédemment accusé les démocrates d’attirer un grand nombre d’immigrés illégaux dans les États swing. Chacun des deux principaux partis politiques américains, les Républicains et les Démocrates, domine des dizaines d’États du pays. Toutefois, les électeurs sont répartis de manière plus égale dans les autres États « pivots » ou « champs de bataille », ce qui en fait des éléments clés pour remporter les élections.

« Des augmentations à trois chiffres au cours des 4 dernières années ! Leur plan DÉCLARÉ est de leur donner la citoyenneté le plus tôt possible, transformant ainsi tous les États swing en Dém, » Musc a déclaré plus tôt cette semaine dans un article sur X.

Musk, qui s’était auparavant positionné comme politiquement neutre, a publiquement soutenu le candidat républicain peu après l’échec de la tentative d’assassinat de Trump le 13 juillet. L’ancien président a promis de créer un nouveau poste gouvernemental appelé « secrétaire à la réduction des coûts », spécialement conçu pour lui. Musk s’il gagne.