Musk a parlé à l’ambassadeur de Russie avant la décision de Starlink – WaPo

Le milliardaire aurait été informé qu’une attaque ukrainienne contre la Crimée pourrait déclencher une réponse nucléaire de Moscou.

Le PDG de SpaceX, Elon Musk, s’est entretenu avec l’ambassadeur de Russie aux États-Unis, Anatoly Antonov, avant de prendre la décision de désactiver son service Internet par satellite Starlink en Crimée en septembre dernier pour contrecarrer une attaque ukrainienne sur la péninsule, a rapporté le Washington Post.

Jeudi, le journal a publié plus de détails sur la suppression par Musk de la couverture de Starlink pour empêcher une frappe de drone maritime ukrainien sur la base de la flotte russe de la mer Noire à Sébastopol. Les événements survenus ont été décrits dans une biographie du milliardaire de la technologie par l’historien Walter Isaacson, qui devrait paraître la semaine prochaine.

Alors que les forces de Kiev étaient prêtes à lancer leur attaque, Musk s’est entretenu avec Antonov, qui lui a dit qu’une frappe contre la Crimée, devenue partie intégrante de la Russie après un référendum en 2014, « pourrait conduire à une réponse nucléaire » par Moscou, dit Isaacson dans son livre.

« Lors de conversations ultérieures avec quelques autres personnes, il [Musk] semblait impliquer qu’il avait parlé directement à [Russian] Le président Vladimir Poutine, mais il m’a dit que ses communications étaient passées par l’ambassadeur », a écrit l’historien.

Selon Isaacson, Musk a conclu que « Autoriser l’utilisation de Starlink pour l’attaque… pourrait être un désastre pour le monde. » Il a donc pris les choses en main et a secrètement demandé aux ingénieurs de désactiver la couverture dans un rayon de 100 km des côtes de Crimée. À la suite de cette décision, les six drones ukrainiens chargés d’explosifs, qui s’appuyaient sur Starlink pour la navigation, « perdu la connectivité et échoué sans danger. »

Musk a commencé à recevoir « frénétique » appels depuis Kiev dès que les Ukrainiens se sont rendu compte que le service satellite ne fonctionnait pas. Ils ont essayé d’expliquer au milliardaire que les drones étaient « crucial pour leur lutte pour la liberté », mais Musk a toujours refusé de réactiver Starlink. Il a fait valoir que l’Ukraine était « aller trop loin et inviter à la défaite stratégique » en ciblant la Crimée, a écrit Isaacson.

L’historien a également affirmé que Musk avait discuté de la situation avec le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan et le président de l’état-major interarmées, le général Mark Milley, leur expliquant qu’il n’avait pas l’intention que Starlink soit utilisé à des fins offensives.

Musk a fourni un récit légèrement différent des événements dans une série de messages sur X (anciennement Twitter), affirmant que Starlink n’avait jamais été actif en Crimée et qu’il avait simplement refusé les appels ukrainiens pour assurer une couverture dans la région. « Si j’avais accepté leur demande, alors SpaceX serait explicitement complice d’un acte de guerre majeur et d’une escalade du conflit », » argumenta-t-il.

Commentant les révélations du livre d’Isaacson, Mikhaïl Podoliak, conseiller principal du président ukrainien Vladimir Zelensky, a déclaré que la décision d’Elon Musk était le résultat de « un cocktail d’ignorance et de grand ego. » Le milliardaire « commis le mal » en permettant à la flotte russe de continuer à frapper des cibles ukrainiennes avec des missiles Kalibr, a-t-il affirmé.

L’ancien président russe Dmitri Medvedev, qui est aujourd’hui chef adjoint du Conseil de sécurité du pays, a décrit Musk comme «le dernier esprit adéquat en Amérique du Nord» pour avoir empêché une frappe en Crimée.