Musk a levé les interdictions pour des milliers de personnes sur Twitter. Voici ce qu’ils tweetent.

“Si vous avez regardé” Mort subitement “, voici des preuves plus confirmatives”, a tweeté un utilisateur, ajoutant un lien vers un site Web intitulé “Covid Jab Side Effects”. Avant d’être interdit en janvier 2021, l’utilisateur avait posté à plusieurs reprises sur le Covid-19, y compris des messages disant que le virus n’était pas dangereux.

Fraude électorale

Twitter a réprimé les théories du complot sur la fraude électorale après les élections de 2020, suspendant des milliers de comptes qui diffusaient des idées fausses et trompeuses sur les résultats des élections. Des centaines d’utilisateurs sont depuis revenus sur Twitter, poussant à nouveau ces idées.

De nombreux utilisateurs réintégrés se sont concentrés sur des courses serrées lors des élections de mi-mandat, notamment la course au gouverneur en Arizona et la course au Sénat en Pennsylvanie. Kari Lake, la candidate républicaine au poste de gouverneur de l’Arizona, a perdu sa course mais a refusé de concéder, invoquant des problèmes avec le processus de vote et alléguant une fraude. De nombreux utilisateurs réintégrés ont fait écho à ses idées.

Ces tweets ont recyclé les mensonges et les théories du complot de l’élection de 2020, notamment que les machines à voter ont été truquées pour influencer le résultat.

“Les électeurs, et non les machines à voter, avaient l’habitude de décider des élections en Arizona”, a tweeté un utilisateur réintégré. “Ce n’est plus le cas.”

QAnon

QAnon, la théorie du complot en ligne, a semblé atteindre son apogée le 6 janvier 2021, lorsque des centaines de partisans de M. Trump ont pris d’assaut le Capitole. Twitter a ensuite suspendu plus de 70 000 comptes liés au groupe. Mais bon nombre des idées fondamentales du mouvement ont continué à jouer un rôle important dans l’imaginaire d’extrême droite.

Sur Twitter, les utilisateurs réintégrés sont revenus à des thèmes familiers de la tradition QAnon, soulevant des questions sur d’éminents démocrates et leur association avec Jeffrey Epstein, un ancien financier qui a été accusé de trafic sexuel d’enfants et qui est une figure centrale des complots QAnon.