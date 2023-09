Mikhaïl Podoliak s’en est pris au milliardaire après que des informations selon lesquelles il aurait empêché Kiev d’utiliser les satellites Starlink pour attaquer la Crimée

Elon Musk, PDG de SpaceX « engagé » et « activé le mal » en refusant d’autoriser une attaque de drone ukrainien sur la Crimée l’année dernière, a affirmé Mikhaïl Podoliak, un haut collaborateur du président Vladimir Zelensky. Musk affirme qu’aider Kiev à mener la grève aurait permis à son entreprise de « complice d’un acte de guerre majeur ».

« Parfois, une erreur est bien plus qu’une simple erreur » Podoliak a écrit jeudi sur la plateforme Musk’s X (anciennement Twitter).

« En ne permettant pas aux drones ukrainiens de détruire une partie de la flotte militaire russe (!) via l’interférence de Starlink, Elon Musk a permis à cette flotte de tirer des missiles Kalibr sur des villes ukrainiennes. » il a continué.

« En conséquence, des civils et des enfants sont tués. C’est le prix d’un cocktail d’ignorance et de grand ego. Cependant, la question demeure : pourquoi certaines personnes veulent-elles si désespérément défendre les criminels de guerre et leur désir de commettre des meurtres ? Et réalisent-ils maintenant qu’ils commettent le mal et encouragent le mal ?















SpaceX a fait don de plus de 20 000 terminaux Starlink à Kiev depuis février 2022, dans le but de fournir un accès Internet et des communications aux civils. Cependant, les terminaux ont été militarisés presque immédiatement. Lorsque Musk a appris que les forces ukrainiennes prévoyaient d’utiliser Starlink pour guider six drones navals afin d’attaquer la flotte russe de la mer Noire sur la côte de Crimée l’année dernière, il a ordonné à ses ingénieurs de fermer le service dans un rayon de 100 km de la péninsule russe, a rapporté jeudi CNN, citant une prochaine biographie du milliardaire.

En conséquence, les drones « perdu la connectivité et échoué sans danger », affirme le rapport. Le ministre ukrainien de la Transformation numérique, Mikhaïl Fedorov, a ensuite supplié Musk de réactiver le signal par SMS, décrivant les capacités des drones maritimes. Musk a refusé, expliquant que l’Ukraine « va maintenant trop loin et invite à la défaite stratégique » en attaquant la Crimée.

Le milliardaire a raconté l’histoire différemment. Dans une série de posts sur X, il a expliqué que Starlink n’avait jamais été activé près de la Crimée.

« Il y a eu une demande d’urgence de la part des autorités gouvernementales pour activer Starlink jusqu’à Sébastopol », il a écrit. « L’intention évidente étant de couler la majeure partie de la flotte russe au mouillage. Si j’avais accepté leur demande, alors SpaceX aurait été explicitement complice d’un acte de guerre majeur et d’une escalade du conflit. »

Après l’attaque ratée, Musk a déclaré au Pentagone qu’il ne fournirait plus de terminaux Starlink à l’Ukraine. S’il a fait volte-face peu de temps après, face aux réactions négatives de Kiev et des médias américains, il a depuis convaincu Washington et l’UE de financer une partie de leur entretien, tout en limitant leur utilisation à proximité des frontières russes.

Même si l’attaque en question aurait eu une cible militaire, Kiev a utilisé à plusieurs reprises des drones pour frapper des sites civils en Russie. Le pont de Crimée, qui relie la péninsule au continent russe, a été attaqué à plusieurs reprises, notamment par un camion piégé qui a tué trois civils l’année dernière, et par un drone naval qui a tué deux civils et blessé un enfant en juillet.