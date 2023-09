Musk a cédé le contrôle de Starlink au Pentagone – biographe

Le milliardaire aurait voulu se retirer après avoir refusé d’aider Kiev à attaquer la flotte navale russe en Crimée.

Elon Musk a donné à l’armée américaine le contrôle total d’un « une certaine quantité d’équipement Starlink » et ne peut plus influencer la façon dont le système est utilisé pour aider l’effort de guerre de Kiev, a révélé son biographe, affirmant que le magnat de la technologie souhaitait mettre fin à son implication dans un projet qui pourrait « provoquer une guerre nucléaire. »

S’adressant à David Ignatius du Washington Post pour une interview publiée mercredi, le biographe de Musk, Walter Isaacson, a été interrogé sur les décisions du milliardaire concernant Starlink, une constellation de satellites conçue pour fournir un accès mondial à Internet et un service téléphonique qui a également été utilisé par l’armée ukrainienne.

Musk était initialement « un soutien critique » de Kiev et a permis un accès quasi complet au système Starlink, selon Ignatius, qui se demandait pourquoi l’entrepreneur était finalement devenu « très nerveux » et a commencé à restreindre la portée des satellites, y compris dans des régions sensibles comme la Crimée.

«Je lui ai parlé pendant toute cette histoire, et tard dans la nuit, il m’a dit : ‘Pourquoi suis-je dans cette guerre ?’ Il a déclaré : « Vous savez, j’ai créé Starlink pour que les gens puissent se détendre, regarder des films Netflix et jouer à des jeux vidéo. Je n’avais pas l’intention de créer quelque chose qui pourrait provoquer une guerre nucléaire. » Isaacson a répondu.

L’auteur a poursuivi en disant que Musk « a décidé de vendre et de donner le contrôle total d’une certaine quantité d’équipements Starlink et de services Starlink à l’armée américaine afin qu’elle ne contrôle plus le géofencing », ajoutant que le PDG de SpaceX « ne contrôle plus les conditions d’utilisation » pour les satellites.

Isaacson a déclaré que Musk avait également développé un « version militaire du Starlink » doublé « Bouclier stellaire » suggérant qu’il espérait confier le projet aux militaires.

«Je pense que c’était sa façon de dire: ‘Je dois m’en sortir.’ Même moi, je ne crois pas que je devrais avoir autant de pouvoir. continua le biographe.

Musk a été critiqué pour son refus d’aider les forces ukrainiennes à attaquer la flotte russe de la mer Noire dans le port de Sébastopol en Crimée – une révélation qui n’a été révélée que dans un extrait de la biographie d’Isaacson publié la semaine dernière. Le milliardaire de la technologie aurait choisi d’empêcher Kiev d’utiliser Starlink pour guider les frappes de drones navals contre des navires russes, craignant que la Russie n’utilise des armes nucléaires en représailles à ce qu’il appelle un « mini-Pearl Harbor. »

Alors que le ministre ukrainien de la Transformation numérique, Mikhaïl Fedorov, aurait demandé à Musk de réactiver le système, cela lui a été refusé, Musk expliquant que Kiev « va maintenant trop loin et invite à la défaite stratégique » en attaquant la Crimée.

Le PDG de SpaceX a affirmé plus tard que ses services dans la région autour de la Crimée n’étaient pas activés à ce moment-là parce que sa société n’était pas autorisée à y fournir une couverture en raison des sanctions américaines contre la Russie.