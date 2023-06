Musique live 5 soirs par semaine à Kelowna alors que Parks Alive est de retour pour l’été

Parks Alive est de retour à Kelowna pour 2023.

Organisé par Festivals Kelowna, Parks Alive présente de nombreux musiciens et talents locaux dans les parcs de Kelowna, tout au long de l’été.

Cette année, des événements auront lieu cinq jours par semaine (du mardi au samedi) dans différents parcs en juillet et en août.

Tous les événements du mardi sont appelés Valley First Community Music Tuesdays, le premier donnant le coup d’envoi de Parks Alive pour l’année le 4 juillet. Les événements du mardi se déroulent de 18h30 à 20h30.

Les événements de la vitrine du mercredi soir se déroulent tous sur la scène de l’île au parc Waterfront de 18 h à 21 h.

Les jeudis soirs sont les Kiwanis Family Nights, qui ont lieu dans divers parcs de Glenmore à Mission.

Chaque événement du week-end a un thème différent tout au long de l’été, allant du rock classique au country et tout le reste. Tous les événements du week-end ont lieu à la Kelowna Pride Stage à Kerry Park.

Chaque événement est gratuit mais les dons sont recommandés.

Parks Alive organisera également des événements spéciaux lors de la célébration de la fête du Canada au centre-ville, Arts on the Avenue et KelownaMade.

L’horaire complet et plus d’informations sont disponibles sur le site Web des Festivals Kelowna.

@cunninghamjordy

[email protected]

