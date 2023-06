Musique forte au YMCA – Shaw Local

Depuis le 26 mai, nous obtenons de la musique forte dans la salle de conditionnement physique Sage YMCA. Le niveau sonore testé par le DT-85A est passé de 57-62 dBA à 62-68 dBA. Jusqu’à présent, nous étions OK sans ce type de musique pendant des décennies. Le réalisateur Mike LaManna a décidé que cette nouvelle condition était meilleure pour nous. Est-ce que quelqu’un lui a demandé de faire ça ? Je n’ai pas connaissance de telles consultations avec les clients.

Je suis membre du Sage YMCA depuis 2009. J’ai commencé par la piscine et j’ai vraiment apprécié. Après la reconstruction de 2016 du Sage YMCA, la piscine familiale a été désignée pour des familles entières, donc l’eau doit être chaude, tandis que la piscine de compétition avait de l’eau plus froide. Vers 2019, ils ont refroidi l’eau de la piscine familiale, ignorant le but de la piscine, alors je suis passé à la salle de fitness, craignant les problèmes de santé. Depuis deux ans, de temps en temps, ils pratiquent de l’air froid dans la salle de fitness pendant la saison froide, alors je rentre chez moi ces jours-là. Maintenant cette musique est arrivée.

Il y a beaucoup de clients avec des écouteurs dans la salle de fitness, ils entendent la musique qu’ils aiment. Pourquoi ai-je besoin d’entendre le rythme fort, que je n’aime pas ? J’ai parlé au directeur LaManna avant la mise en œuvre, et il m’a assuré que la musique dans la salle de fitness ne serait pas forte et serait acceptable pour tout le monde. Ce n’est pas le cas.

Le tambour fort nous dicte son rythme. Les gens ne peuvent pas se concentrer sur l’entraînement, car ils sont distraits. Ne pensez-vous pas qu’il y a un problème de sécurité ici aussi ?

La devise de la Young Men Christian Association est : « Nous accordons la priorité à la santé et à la sécurité de toute votre famille. Est-ce vrai ou faux?

Andrei Chugounov

