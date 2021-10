Musique FIFA 22 : bande-son complète avec toutes les chansons, artistes et groupes du jeu

Comme pour les éditions récentes de la franchise FIFA d’EA Sports, la bande originale de FIFA 22 propose à nouveau une liste de lecture avec une grande variété de musiques du monde entier.

Il y a un total de 122 chansons d’artistes représentant 27 nations, dont Swedish House Mafia, DJ Snake & Malaa, Glass Animals et Lorde, qui sont sur la bande originale du jeu principal FIFA 22 et du mode VOLTA de FIFA. La bande originale complète a été rendue disponible sur Apple Music, Spotify et Deeze le 20 septembre.

Voici les artistes et les groupes qui apparaissent dans FIFA 22, sorti le 1er octobre 2021.

EN SAVOIR PLUS SUR FIFA 22 :

Quelles chansons figurent sur la bande originale de FIFA 22 ?

Le jeu propose deux bandes sonores distinctes : une pour le jeu principal et une pour VOLTA.

La bande originale principale comprend 52 nouvelles pistes représentant une grande variété de genres, tandis que la partie VOLTA comprend 70 chansons qui offrent un mélange de hip-hop, de grime et de musique électronique.

En plus de leur musique, les artistes Swedish House Mafia, AJ Tracey, CHIKA et DJ Snake auront tous des kits inclus dans le mode Ultimate Team du jeu.

Les bandes sonores complètes de FIFA 22 et Volta suivent ci-dessous :

Artiste Chanson Pays Zone 21 Suiveurs Pays-Bas/États-Unis Arrdee Oliver Twist Royaume-Uni Bébé Reine Vous avez façonné le trou Afrique du Sud/Royaume-Uni Bakar La mission Royaume-Uni Binki Téléphone fixe Etats-Unis Lune de sang Désarmer Australie Caio Prado Baoba Brésil Casper Caan Dernière chance Etats-Unis Che Lingo ft. Tamarebi Les yeux sur le prix Royaume-Uni Chvrches Bonnes filles Royaume-Uni Vie facile Squelettes Royaume-Uni Elderbrook et Bob Moïse Lumière intérieure Royaume-Uni/Canada Enny Je veux Royaume-Uni Feiertag ft. Msafiri Zawose Inquiétude Pays-Bas/Tanzanie Mouvement de la cité-jardin [with Lola Marsh] Nuit d’été Israël Fille en rouge Appartement 402 Norvège Animaux de verre Je ne veux pas parler [I Just Wanna Dance] Royaume-Uni Greentea Peng ft. Croisière Simmy & Kid Libérez mon peuple Royaume-Uni/Afrique du Sud Harvey Causon Décuple Royaume-Uni Hendrix Harris La colline La France Espoir Tala Fou Royaume-Uni Inhalateur Totalement Irlande île Te souviens-tu du temps Royaume-Uni Joie Croke Les pieds ne me font pas défaut maintenant Royaume-Uni Jungle Parler de ça Royaume-Uni Karol Conka & RDD Subida Brésil Kero Kero Bonito Bien reposé Royaume-Uni Kojey Radical ft. Lex Amor Jus de pomme Royaume-Uni Kokoko ! Donne Moi, Je Te Donne ? République Démocratique du Congo Petit Simz Ne craignez aucun homme Royaume-Uni Loyle Carner Hier Royaume-Uni Luke Hemmings Mouvement Australie Moodoïde [with Melody’s Eco Chamber] Un seul homme La France Morad Séguimos Espagne Musti & Jelassi Fort. Gabifuego Fuego Norvège/Suède Ma veste du matin Amour Amour Amour Etats-Unis Pa Salieu ft. Slowthai Glisser Royaume-Uni Polo & Pan ft. Challen Tres Tunnel La France Polyamour Alléluia Etats-Unis Ordre publique On dirait l’été Royaume-Uni Sam Fender Vous descendre Royaume-Uni Seb Seaside_Demo Etats-Unis Shango SK Autoroute Royaume-Uni Monsieur était Avant que le matin ne vienne Suède Swedish House Mafia ft. Ty Dolla $ign & 070 Shake Durée de vie Suède/États-Unis Terry présume Faire des siennes Etats-Unis Les frères chimiques L’obscurité que vous craignez Royaume-Uni TSHA Ft. Trio Da Kali Demba Royaume-Uni/Mali CIV un adolescent Etats-Unis Saule Kayne Deux places Royaume-Uni Loi sur la cour La surcharge Royaume-Uni Jeune Franco ft. Denzel Curry & Pell Tomber à part États-Unis/Australie

Bande originale de FIFA 22 Volta

Artiste Chanson Pays 84 Contrôleur ft. Caitlyn Scarlett Toi et moi Maroc/Royaume-Uni AC Slater, Darkzy & P Money Des vibrations à la pression Royaume-Uni Apollo Brownaitch ft. Avelino Faire la fête chez moi Royaume-Uni/États-Unis AJ Tracey & Mabel Dix ouest Royaume-Uni Aluna Corps Pompe [Sammy Virju Remix] Royaume-Uni Marque d’ambre Mixer [Preditah Remix] Etats-Unis Ares Carter ft Charlotte Haining Hors de vie États-Unis/Royaume-Uni Armand van Helden & Riva Starr ft. Sharlene Hector L’intensifier [Zach Witness Remix] États-Unis/Royaume-Uni Ashnikko ft. Kelis Les yeux sur le prix Etats-Unis Baauer Aller aller! Etats-Unis Badmomzjay Tu Nicht So Allemagne Big Zuu ft. D Double E Variation Royaume-Uni Bklava Je pense à toi Royaume-Uni Bleu le vin Royaume-Uni Brockhampton ft. Danny Brown Buzzcut Etats-Unis Caribou Ne reviens jamais Canada Chika Caryer Dickory Etats-Unis Choomba ft. LP Giobbi & Blush’Ko Dis-le Australie/États-Unis Cobra Tu me connais Suède Cole LC ft. ADZ Westbrook Royaume-Uni Club d’écrasement Croyant Etats-Unis Dan D’Lion Les bons moments à venir Royaume-Uni DJ Snake & Malaa Pondichéry La France DRS et Mozey Danser toute la nuit Royaume-Uni Earthgang ft. Future Billi Etats-Unis Firebeatz Allons en bas Pays-Bas Flohio Coup de fouet Royaume-Uni Headie One ft. Young T et Bugsey Coupes de princesse Royaume-Uni Hermitude Hyperparadis [Flume Remix] Australie Saint **** Suppresseurs Canada Esprits hybrides Ft. Grace Grundy Mauvais pour moi Royaume-Uni Jae5 pi. Skepta & Rema Dimension Royaume-Uni Prince de geai Du matin Etats-Unis Jimothy Lacoste Décrire une ambiance Royaume-Uni John Newman Aime moi encore [Vice Remix] Royaume-Uni Kah-Lo Commandements Nigeria Kent Jones ft. Rick Ross À propos de ça Etats-Unis Clés n Krates Chanson d’amour brésilienne Canada Kream Prendre le contrôle Norvège Les poux [Aesop Rock & Homeboy Sandman] Demandez à n’importe qui Etats-Unis Lorde Ft. Courir les joyaux Supercoupe [El-P Remix] Nouvelle-Zélande/États-Unis Loveleo ft. Rico Nasty Tung attaché Etats-Unis Machinedrum ft. Dawn Richard Faites-le 4 U Etats-Unis Major Lazer ft. Sia & Labrinth Titans [VIP Remix] États-Unis/Australie/Royaume-Uni Manga Saint Hilare & Lewi B Ne restez pas assis là. Faire quelque chose. Royaume-Uni MK xyz Geaux Etats-Unis Mr. Jukes & Barney Artist ft. Kofi Stone Vérifiez le pouls Royaume-Uni Neon Nights ft. Outlaw the Artist Brillant Royaume-Uni/États-Unis BRUYANT 24/7 Royaume-Uni Noix P & Pav4n Se déplace Royaume-Uni/Inde NVDES Sortir avec un Bang Etats-Unis Odeal Plus de vie Royaume-Uni Orang-outan Qui est ton amour ? Royaume-Uni P Money & Silencieux Bien faire Royaume-Uni Pav4n & Kromestar Stase Royaume-Uni/Inde Rêve CTRL+ALT+SUPPR Canada RL Grime & ISOxo Stinger Etats-Unis Sainte Bodhi Béni Etats-Unis à bientôt Ben Affleck Etats-Unis Shay D Parler de la ville Royaume-Uni Fille timide Sirène Royaume-Uni Statik Selektah ft. Joey Bad4$$ Regarde moi Etats-Unis Stylolive & Los Rakas & Happy Colors Uno 2 Tres États-Unis/République dominicaine Terrell Hines Autre côté Etats-Unis Les frères chimiques L’obscurité que vous craignez Royaume-Uni Le sale 33 & Bobbie Johnson Éclaté Royaume-Uni Verbe T & mal informé Notes basses Royaume-Uni Wacotron Dentifrice Etats-Unis XVOTO Gel de cerveau Royaume-Uni Yeboyah Juste Se Finlande

Écoutez la bande originale de FIFA 22

Écoutez la bande originale de FIFA 22 Volta