Musique, exercice, cheveux gris : des pratiques pandémiques qui perdurent

Dépoussiérer les vieux instruments de musique, apprécier le plein air de manière plus significative, jeter la teinture des cheveux et laisser le gris voler pour toujours.

La pandémie a perturbé nos traditions, nos pratiques et nos activités, la façon dont nous marquons les jalons, ce que nous faisons de notre temps, ce qui est important dans les routines. Il a remplacé l’ancien par du neuf, une sorte de nouveau qui pourrait rester.

Près de trois ans après que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que la propagation mortelle de COVID-19 était une pandémie, il y a beaucoup d’ancienne vie mélangée à la nouvelle. Et, oui, ce dernier comprend tout un tas de zooms toujours en cours entre familles, collègues et amis, proches et lointains.

Voici un aperçu des passions pandémiques qui, pour certains, sont là pour rester :

RÉDUCTION D’INSTRUMENTS

Ce saxo dans le coin. Le piano qui a l’air si beau dans le salon mais qui a rarement été joué. Les gens ont repris leurs instruments, certains après des décennies, pour exercer leurs muscles musicaux.

Ils ne recherchent pas une carrière de concertiste, mais ils se consacrent à leurs redécouvertes.

Bob Dorobis à Middletown, New Jersey, a travaillé intensément pour améliorer son jeu de guitare pendant la pandémie après une longue pause. Maintenant, le développeur de logiciels de 70 ans attend avec impatience plus de temps de pratique à la retraite.

“Quand votre doigté sonne bien, c’est très gratifiant”, a-t-il déclaré. “J’ai finalement réalisé que la seule façon pour moi de mieux l’aimer est de mieux l’apprendre.”

AMOUR D’EXERCICE

L’économie post-lockdown n’a pas été tendre avec Peloton lorsque son stock a chuté alors que de nombreux débutants pandémiques ont perdu leur mojo. Beaucoup, mais pas tous. Nous avons des nouveaux arrivants qui tournent sérieusement.

Au milieu de toutes les rotations, les gens qui ne s’étaient pas entraînés depuis des années se sont maintenant engagés à courir, à travailler jusqu’aux semi-marathons et au-delà.

Nous avons des passionnés de vélo qui n’avaient pas roulé depuis leur enfance. Et nous avons des promeneurs qui ont cartographié où trouver les meilleurs chats à visiter et qui sont inébranlables dans leur errance féline à pied.

Beth Lehman, une nounou de Greenville, New York, a sauté sur un vélo pour la première fois depuis des années tout en enseignant à l’un de ses jeunes protégés pendant la pandémie. Maintenant, toute la famille qu’elle travaille fait des promenades avec elle, y compris un grand-père octogénaire.

“J’ai simulé la confiance”, a-t-elle déclaré à propos de la reprise des deux roues.

GENTILLESSE DE VOISINAGE

Envie de compagnie, nous nous sommes tenus sur les pelouses, les trottoirs et les culs-de-sac pour nous enregistrer. Nous avons apporté des soupes maison aux personnes âgées enfermées. Nous avons retourné des brassées de fleurs fraîchement coupées de nos jardins. Nous nous sommes attardés pour une conversation socialement distante.

Les engagements envers les actes de gentillesse aléatoires envers les personnes âgées vivant seules se poursuivent, avec des horaires de voisinage établis pour le déneigement et les tartes livrées pour les vacances.

Lisa et Larry Neula à Sacramento, en Californie, ont partagé le cadeau d’aloha avec leurs voisins. Elle était une danseuse hawaïenne compétitive et un instructeur de hula et il est membre des célèbres chanteurs de la famille Lim de Kohala.

Ensemble, ils ont diverti leurs voisins pendant la pandémie depuis leur entrée et continuent leurs performances là-bas aujourd’hui.

“Si vous avez une personne qui montre qu’elle veut être sociale, alors les autres personnes comprennent. Ça devient contagieux », a déclaré Lisa. “Je ne veux pas m’attribuer tout le mérite, mais cela fait de moi une meilleure personne.”

JARDINAGE CONSCIENT

Le jardinage s’est transformé en curation reposante. C’était aussi un moyen de faire de l’exercice supplémentaire et de cultiver des aliments frais.

Cela signifiait que les vieux arbustes touffus qui étaient autrefois une corvée sont devenus des atouts entretenus qui sont une joie à entretenir. De plus en plus de pelouses ont été arrachées pour planter des jardins de plantes indigènes et des prairies de fleurs sauvages, et le maraîchage a connu un boom.

Le jardinage a de nouveaux amants durables.

“Maintenant, je regarde rarement la télévision”, a déclaré Kelly Flor-Robinson à Bethany Beach, Delaware.

RÉVÉLATIONS DE TOILETTAGE

Certaines femmes ont jeté la teinture pour les cheveux. Certains leurs sèche-cheveux.

Ils ont choisi d’embrasser leurs boucles intérieures et leur gris. Aujourd’hui, ils ne se gênent plus pour revenir après presque trois ans de cheveux naturels.

“En mars 2020, juste après que tout le monde était fondamentalement en lock-out, j’ai ignoré le rappel dans mon calendrier pour faire la retouche des racines, et j’ai ignoré le suivant et le suivant et ainsi de suite”, a déclaré Susan Cuccinello à Ossining, New York.

«Je me souviens quand les salons ont commencé à rouvrir et que plusieurs de mes amis étaient tellement soulagés de pouvoir se recolorer les cheveux et les racines. Cela ne m’a pas du tout influencé. Et mes cheveux sont en fait plus épais et plus sains. De plus, c’est génial de briser une autre relique du patriarcat !

D’autres ont abandonné le maquillage et les armatures. Ils considéraient autrefois les deux comme une nécessité mais ont été libérés dans l’isolement. Ils s’en passent toujours joyeusement.

BONS SPORTS

Avec une nouvelle étreinte du plein air, certains sports ont attiré de nouveaux passionnés.

Pickleball a attiré des joueurs, élargissant sa base de fans et élargissant la demande de terrains. Cela a bouleversé un joueur de tennis ou deux, ou quatre.

Pour d’autres, c’était le golf.

À Maplewood, dans le New Jersey, Matthew Peyton et son fils Julian ont découvert le golf ensemble. Julian travaille maintenant comme ajusteur dans un magasin de sport et envisage des programmes de golf universitaires. Ils n’avaient jamais joué auparavant.

“Alors je suis là. Père célibataire avec un adolescent actif de 15 ans qui n’ira pas à l’école pendant deux ans », a-t-il déclaré. « Nous ne savons pas ce qui est sûr. Nous ne touchons pas aux poignées de porte et n’allons pas au magasin. Mais le golf est notre refuge. Vous êtes à 300 mètres de quelqu’un d’autre tout seul. C’est comme une oasis privée.

LE BOUM ZOOM

Nous enregistrons encore beaucoup de temps Zoom pour le travail, le club de lecture, les visites familiales et les rencontres avec de vieux amis. Mais il existe d’autres utilisations durables qui sont nées de la nécessité pandémique.

Les couples mariés diffusent leurs mariages, par exemple, ou les mémoriaux Zoom pour les êtres chers perdus.

Les zooms non professionnels d’aujourd’hui, avec le retour de la vie réelle, ont des adeptes profondément engagés. Il en va de même pour les webinaires, de l’histoire de l’art à l’exploration virtuelle d’un lieu exotique.

Samantha Martin, qui partage son temps entre New York et West Palm Beach, en Floride, s’est beaucoup appuyée sur Zoom et WhatsApp pour rendre visite à ses proches à Hong Kong et dans le monde. Cela s’est transformé en “histoires du dimanche”, une pratique qu’elle poursuit aujourd’hui.

“Chaque dimanche soir, je dîne ou petit-déjeuner, selon le décalage horaire, avec un ami ou un membre de ma famille du monde entier”, a déclaré Martin. “Le calendrier est plein un à deux mois à l’avance.”

REDÉMARRAGE PARASCOLAIRE

Le monde s’est fermé, et cela comprenait beaucoup de football après l’école, d’échecs et de mandarin pour les enfants. Pour certaines familles, le rythme plus lent est resté et elles sont peut-être réduites à un parascolaire par semaine.

L’inverse est vrai pour les autres familles. Certains enfants ont choisi de nouvelles activités parce qu’elles étaient disponibles pendant la pandémie et sont ravis de les continuer.

MOINS D’ACHATS EN MAGASIN

Ramassage en bordure de rue. Livraison de courses. Ces piliers de la vie pandémique sont de nouvelles priorités pour certains anciens passionnés en magasin.

“Avant, j’aimais faire les courses, mais cela me fait gagner beaucoup de temps et de dépenses, alors je m’y suis tenu”, a déclaré Amanda Sheronas Spencer à Malvern, en Pennsylvanie.

« Si j’y vais en personne, je dois m’en tenir à ma liste, ce qui est difficile pour une personne qui aime la nourriture et la cuisine ! Les épiceries sont comme des objets brillants pour moi.

—Leanne Italie, Associated Press

