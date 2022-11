Musique des Fêtes présentée aux concerts de décembre de Waubonnee – Shaw Local

Le Waubonnee Community College accueillera plusieurs concerts de musique en décembre. Les concerts mettront en vedette de la musique traditionnelle des fêtes et une variété de styles musicaux et de groupes d’interprètes différents. Tous les concerts sont gratuits et ouverts au public.

Les concerts à venir incluent :

Jazz en direct pendant les premiers vendredis d’Aurora, le vendredi 2 décembre, de 17 h à 21 h au campus du centre-ville d’Aurora

Steel Band, mercredi 7 décembre, 19 h 30 au Sugar Grove Campus Auditorium

Jazz Ensemble et Jazz Combo : vendredi 9 décembre, 19 h à l’auditorium du campus de Sugar Grove

Concert Band: samedi 10 décembre, 19h30 à l’auditorium du campus de Sugar Grove

Concert choral : dimanche 11 décembre, 15 h à l’auditorium du campus de Sugar Grove

Visite calendrier.waubonsee.edu pour plus de détails.