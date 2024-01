Musique d’eau chaude de Tintin Törncrantz

Il est surprenant de voir ce que la beauté peut offrir lorsque l’on essaie de créer des images avec une sorte de conscience. – Bruno Ehrs

Un garçon court à travers une prairie fleurie par une journée sans nuages ​​– heureux, tacheté de rousseur, radieux, capturé par l’émerveillement de la vie. La caméra commence à filmer son visage de profil tandis que le jeune s’élève vers le ciel dans un éclat de rire. « Maman, il y a un coucou dans les bois », dit-il en atterrissant au bord de la rivière à côté d’elle. Maman essuie la sueur de son front et sourit à la vue de son fils plongeant le visage dans son seau d’eau pour boire. Elle est morte bien sûr. Le garçon et les spectateurs sont expulsés du rêve et projetés dans un monde en guerre. C’est la nuit pour la star.

Ce qui était censé être une interview singulière et approfondie d’un après-midi avec l’affable photographe suédois Bruno Ehrs (alors à moitié allongé sur mon canapé en raison de problèmes de dos après une vie passée à porter un équipement photo de la taille de celui d’Atget) sur des sujets tels que la qualité élevée de son image- réalisation, l’émergence de son propre studio de lumière du jour (sur la plus grande île du pays, Gotland) et sa « neuvième exposition et demie » se sont transformées en un cours de dix heures de conversations sur son penchant universel pour le monde photographique. médium – et voici ce qu’il me montre sur son portable, à côté d’une table avec des rafraîchissements au café de Fotografiska à Stockholm, et nous sommes fin septembre : la parfaite scène d’ouverture de Tarkovski dans L’enfance d’Ivan (1962).

“Je veux que mes images ressemblent un peu à un abécédaire”, explique Ehrs (né en 1953), “qu’il soit tout à fait évident de savoir pourquoi le photographe a placé le trépied exactement là, et si les choses se passent très bien, les photos doit également se nourrir du subconscient. Et il ne doit y avoir aucun doute car avec mon esthétique je veux guider le spectateur vers ce que je trouve de si mystérieux et passionnant. J’essaie donc de créer mes images avec une grande simplicité. Le mot « simple » est trompeur parce que la vie est dans le chaos, partout, et comment peut-on faire une image simple ? C’est vraiment difficile. Je ne veux pas photographier la vie telle qu’elle apparaît, mais je la photographie telle que je veux qu’elle soit.

Il y a une citation d’Alphonse X de Castille (années 1200) – « Si j’avais été présent à la Création, j’aurais donné quelques indications utiles pour un meilleur agencement de l’Univers » – parmi les feuilles de questions et elles restent toutes ignorées. à, bien que répondu en profondeur puisque la perspicacité inhabituelle d’Ehrs fait de lui un plaisir à enregistrer. Le maître cinéaste Jean-Pierre Melville a parlé de la nécessité pour un artiste d’être « opocentrique » (un mot qu’il a inventé, oui), ce qui est certainement le genre de détermination que l’on retrouve dans le travail de Bruno Ehrs qui s’est consacré à l’esprit de la photographie et le genre de vigilance qui imprègne tout son opus.

La veille de l’ouverture de Bruno Ehrs et Tom Wolgers : Stockholm – Morceaux d’une ville, la galerie de Fotografiska ci-dessous est un fouillis d’échelles, d’outils, d’établis, de quelques tirages recouverts de verre étalés sur le sol et de techniciens courant partout avec leurs tâches établies. Et c’est une sorte de chaos qui séduit en fait Ehrs, massivement. Surtout lorsque le premier haut-parleur est branché sur la musique de son précieux vieux copain Tom Wolgers (1959-2020), qu’il a composée pour leurs jumelles collaborations dans les années 1980 – Stockholmsutställningen 1982 (L’Exposition de Stockholm 1982) et Stockholmssviten (La Suite Stockholm) en 1987 – et qui ont été ramenés pour la première fois sous la forme d’un duo mêlé qui est un régal pour les yeux et les oreilles.

« Je reviens à l’élément clé de ma photographie, une théorie qui m’a suivi toute ma vie : j’ai une humeur, un sentiment en moi. Je veux transmettre cette émotion aux autres, et comment puis-je exprimer en images ce que je ressens dans tout mon corps ? Ehrs réfléchit. « Mon souhait, lorsque ma photographie est à son meilleur, est de pouvoir créer une image avec une ambiance qui puisse être partagée par le spectateur. C’est à ce moment-là que j’ai réussi. Et c’est comme ça avec mes photos de Stockholm chez Fotografiska. J’espère que mes photos amèneront le visiteur dans cet état d’esprit.

« Beaucoup pensent que Tom Wolgers et ma première exposition en 1982 étaient l’un des signes les plus clairs de l’arrivée d’un nouveau type de photographie. Il y a simplement deux choses principales là-dedans : l’une est celle que je trouve naturellement très amusante car c’était la première fois dans l’histoire de la photo suédoise qu’un photographe collaborait avec quelqu’un d’une autre discipline. Et nous n’en avions aucune idée, Tom et moi, mais nous voulions juste le faire. La seconde est que cette exposition est une première indication que la race de la photographie documentaire alors dominante, généralement de gauche, a dû se retirer. Et c’est ce qui était si provocateur. Je pense que les gens n’y étaient pas préparés et qu’ils ne l’ont pas compris. Je sais aussi que les gens qui avaient des opinions sur mes photos n’ont jamais vu l’exposition.

Edward Hopper, un artiste vénéré par Ehrs, s’est un jour vu demander par un homme ennuyeux ce qu’il recherchait. Ce genre de questions produit souvent les meilleures réponses possibles et celle de Hopper était : « Je suis après moi. » Ce n’est un secret pour personne que Bruno Ehrs a toujours voulu « moi », ce qui est tout le contraire d’essayer d’être populaire et sans intérêt, et c’est pourquoi la vapidité du DDR-Suède et les partisans d’un réalisme social creux – qui soutenaient que mettre un la photographie dans un cadre était « bourgeoise » – finirait par s’écraser et brûler avec leur mépris pour l’épanouissement humain.

Une des victoires du Fotograficentrum, où L’Exposition de Stockholm 1982 était exposée de fin novembre à fin décembre de la même année, c’est que le Musée national d’art moderne, Moderna, a acheté huit de ces tirages à la galerie. Mais le plus important est sans doute la qualité de ces portraits de Folkhemmetles plus jolies stars de Stockholm, les (en quelque sorte) Nouveaux Romantiques de Stockholm, des images de rêve et de poésie qui ne deviendront sûrement jamais grises.

Drottninggatan (rue de la Reine) est l’artère des débuts d’Ehrs en tant que photographe professionnel. De l’autre côté de la rue, juste à droite de Drottninggatan 86, où il vivait et possédait un studio, se trouvait un point d’eau intelligent appelé Bistro Bohème (qui restait quelque peu son côté suédois maladroit par le mauvais nom). accent aigu orthographe) où Gucci rimait avec Fiorucci et les meubles pastel anguleux étaient une combinaison du constructivisme des années 1920 et du groupe Memphis des années 1980. Même si Ehrs ne fréquentait pas vraiment la clientèle du Bistro Bohème, il aimait beaucoup ces gens et était fasciné par leur apparence. Il leur demanda tour à tour s’il pouvait les photographier le lendemain à une heure, souvent un samedi ou un dimanche, et toujours exactement dans la même tenue que la veille.

«Le Bistro Bohème était un immense plaisir. C’était complètement fou car c’est un architecte belge qui s’appelait Guy Monseau qui a réalisé tout l’intérieur. C’était extrêmement postmoderne avec de hautes chaises en bois sur lesquelles il était impossible de s’asseoir, mais elles mettaient de bonne humeur. Les chaises étaient vert clair, violet clair ou bleu clair dans ce nouveau style postmoderniste. Bohème était un peu bizarre, nouveau et différent. Je vivais seule et je ne savais pas cuisiner, alors j’y mangeais leur déjeuner d’affaires tous les jours. Le soir, c’était un peu plus compliqué car je n’avais jamais les moyens de boire et de dîner, et la plupart du temps je ne buvais que de la bière.

Georg Christoph Lichtenberg affirmait à la fin des années 1700 Livres de rebut que « pour nous, la surface la plus amusante au monde est celle du visage humain » et il a éternellement raison. Pour chaque individu de la série de portraits d’Ehrs, réalisés avec un appareil photo 35 mm et une pellicule, il y avait un nouveau lieu qu’il avait choisi à l’avance, sur Drottninggatan ou à proximité, pour cadrer parfaitement l’idée qu’il se faisait de cet endroit. personne. Ehrs raconte qu’il avait envie de photographier ces gens, « mais en même temps, je ne voulais rien savoir d’eux, peut-être de peur qu’ils ne correspondent pas à mes espérances. Je pense que je peux dire que j’ai des tentacules si sensibles, donc pour moi, cela suffit.

Le photographe n’avait que vingt-neuf ans à l’époque où il a réalisé ces clichés au ton et au style si saisissants, mais pleins d’interdictions conscientes des lois de la photographie, comme un tuyau d’évacuation sortant de la tête d’un jeune homme ou celui où le les parcomètres voguent devant un autre gars juste pour attirer l’attention. (« J’utilise cette esthétique comme quelque chose de positif pour améliorer l’ambiance de la présence et du temps présent. ») Une image précieuse de cette série, composée de quatorze tirages chez Fotografiska, est le portrait de Cecilia (Cecilia, étudiante, Drottninggatan 86) dans une robe à carreaux et une disposition réfléchie, accompagné d’un panneau de commande presque robotique et brutal et d’une tache d’encre humaine, l’ombre de l’assistant d’Ehrs. Un photographe dessine par définition avec la lumière, mais un très grand photographe sait également quoi faire avec les ombres. Ehrs les traite comme des délices tangibles.

De Drottninggatan 86 se trouve également le portrait de Madeleine dans lequel le drame contrasté de la lumière et de l’ombre sur son visage crée une pénombre captivante. Madeleine Thor, qui a travaillé au premier glacier italien de Stockholm, Pacific, et au fringant magasin de vêtements Gul & Blå après l’école, décrit le Bistro Bohème comme « un deuxième salon pour tout le monde quand nous étions jeunes et que nous n’avions pas quitté nos parents ou vivait dans de petits appartements ». Quant au portrait, elle avait l’habitude de se tenir devant l’appareil photo pour les tests et les lumières puisqu’elle assistait à l’époque un photographe commercial : « Je suis sensible à la lumière, je suis née avec des lunettes de soleil, donc le trait de lumière sur mon oeil signifiait que je devais fermer les yeux pour les ouvrir quand Bruno me le disait. Fotografiska a agrandi ce portrait si énorme que la dame sur la photo ne l’a pas remarqué en arrivant au vernissage.

Le photographe britannique Eric de Maré argumente dans son livre Photographie architecturale que…