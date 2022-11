musique de vacances, films et plus – Shaw Local

1. Entrez dans l’esprit des Fêtes vendredi en assistant au « Festival et défilé Illuminez les Fêtes » au centre-ville de Joliet. Les caractéristiques comprennent un marché de Noël du pôle Nord, un parc du pôle Nord, des calèches, des illuminations d’arbres et un défilé. Pour une liste complète des horaires et des événements, visitez jolietccp.com/vacances.

2. Femmes : Oubliez le stress de la saison des fêtes à venir avec la randonnée sans stress pour les femmes du Forest Preserve District of Will County. La randonnée aura lieu de 8h30 à 10h samedi au Four Rivers Environmental Education Center, Channahon. Après la randonnée, sirotez une boisson chaude et regardez passer les oiseaux et les bateaux sur la rivière Des Plaines. Gratuit pour les femmes de 16 ans et plus. Inscrivez-vous avant vendredi au 815-722-9470 ou reconnectwithnature.org.

3. Le théâtre de la place Rialto projettera le film de vacances “The Polar Express” à 18 heures samedi. Les billets sont au coût de 5 $ à la billetterie le jour de l’événement. Bar et concessions seront disponibles. Le Rialto Square Theatre se trouve au 102 N. Chicago St. à Joliet. Pour les billets et informations, visitez rialtosquare.com/events ou appelez la billetterie du Rialto au 815-726-6600.

4. Amoureux des oiseaux : venez à la dernière foire mensuelle des oiseaux du Midwest de 2022 de 10 h à 15 h dimanche au Conseil des Chevaliers de Colomb Joliet n° 382 au 100 S. 129th Infantry Drive à Joliet. Grande variété d’oiseaux, de fournitures pour oiseaux et d’articles liés aux oiseaux. L’entrée est de 4 $. Les enfants de moins de 12 ans et les militaires sont gratuits. Pour information, visitez midwestshows.org.

5. Rose Ann Sochan donnera un concert de piano de Noël à 15 h dimanche à l’église luthérienne Messiah, au coin de Houbolt et Jefferson Street à Joliet. Les Sterling Strings et Messiah’s Sanctuary Choir rejoindront Sochan. Les participants entendront les classiques de Noël du CD de Sochan “A Christmas Rose”, ainsi que quelques favoris de ses précédents CD “Rose Petals Of Faith” et “Rose’s Garden Of Faith” qui seront disponibles à l’achat lors du concert.

[ Joliet musician is known for spectacular piano and organ performances ]

• Souhaitez-vous que votre événement figure dans cette rubrique hebdomadaire ? La première étape consiste à soumettre vos événements au calendrier communautaire de Herald-News à shawlocal.com/the-herald-news/local-events/#!.