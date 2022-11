Musique, art, théâtre, avions et fusées, oh mon dieu ! – Section locale de Shaw

1 – Célébrez la symphonie et le concerto samedi à La Salle. Avec le soliste et violoncelliste Leonardo Altino, l’Orchestre symphonique de la vallée de l’Illinois organisera un concert d’environ 70 minutes à 19 heures le samedi 5 novembre à l’auditorium Matthiessen du lycée La Salle-Pérou, 541 Chartres St. Altino interprétera “Concerto No. 1 en la mineur » de Camille Saint-Saëns. Le programme comprend également la « Symphonie n° 31 en ré majeur » de Wolfgang Amadeus Mozart et la « Symphonie n° 4 en ré mineur » de Robert Schumann. L’abonnement de saison ou les billets individuels sont disponibles en ligne sur ivso.org ou à la porte: les adultes coûtent 20 $, les étudiants de la maternelle à la 12e année sont gratuits et les étudiants universitaires avec une pièce d’identité coûtent 5 $. LP High School est accessible à l’ADA.

Heritage Harbour sert du vin devant le Jeremiah Joe Coffee dans le cadre de la Wine and Art Walk 2021. L’événement revient le samedi 5 novembre au centre-ville d’Ottawa.

2 – Profitez de l’art et du vin en tandem samedi à Ottawa. La septième promenade annuelle du vin et de l’art se déroule au centre-ville. Tous les participants doivent s’enregistrer au bloc Jordan entre 14 h et 18 h. Sirotez du vin, dégustez des amuse-gueules et admirez des œuvres d’art dans les entreprises participantes. Tous les participants recevront un verre de vin gratuit et courront la chance de gagner des prix. Pour plus d’informations, appelez le 815-434-2737 ou rendez-vous en ligne pour la Marche des vins et des arts d’Ottawa 2022 sur Eventbrite. Les billets sont 35 $ à l’avance ou 40 $ à la porte.

Olivia Smith en tant qu’inspectrice et Charlie Bourell en tant que Florence Colleymoore répètent une scène dans “The Play That Goes Wrong” de Streator High School. (Derek Barichello)

3 – Regardez les étudiants en art dramatique de Streator High ou Marquette Academy jouer une paire de pièces uniques à Streator ou à Ottawa. “The Play That Goes Wrong” monte sur scène à 19 h le vendredi 4 novembre et le samedi 5 novembre et à 14 h le dimanche 6 novembre au Streator High School Auditorium, 202 W. Lincoln Ave. Les billets coûtent 10 $. pour les adultes et 5 $ pour les personnes de 18 ans et moins. “The Worst High School Play in the World” se déroule à 20 h le vendredi 4 novembre et le samedi 5 novembre. Les portes ouvrent à 19 h 30 à l’école secondaire Marquette, 1000 Paul St. Les billets réservés coûtent 8 $ et les billets d’admission générale sont de 7 $ pour les adultes, 6 $ pour les personnes âgées et les enfants. Les billets peuvent être achetés au bureau principal de l’école secondaire ou à la porte.

4 – Honorer les vétérans dimanche à Utica. Le défilé des vétérans et le spectacle aérien commencent à 13 h sur Mill Street. Le défilé et le spectacle aérien sont l’un des plus importants de l’État, avec un survol et des véhicules militaires exposés. Un bombardier torpilleur TBM de la Seconde Guerre mondiale, des entraîneurs de marine T-6, des avions de voltige Lima Lima, entre autres, seront présents. L’événement est organisé par l’Utica American Legion Post 731.

5 – Lancer des fusées samedi à Magnolia. Marshall-Putnam 4-H Stem accueillera le premier lancement de fusée Bureau, La Salle, Marshall-Putnam 4-H de 13 h à 16 h 30 au 301 E. Monroe St. à Magnolia. Les jeunes 4-H des quatre comtés se réuniront pour lancer une variété de fusées miniatures dans les airs au cours de l’événement de l’après-midi. Cet événement est ouvert à tous les jeunes 4-H, âgés de 8 à 18 ans, de l’un des quatre comtés qui souhaitent y assister et qui ont leur propre fusée miniature à lancer. Si vous êtes intéressé, contactez : Bureau County- Danielle Gapinski, 815-875-2878 ou des85@illinois.edu ; Comté de LaSalle – Toni Pienta, 815-433-0707 ou fusinatt@illinois.edu ; Comtés de Marshall-Putnam – Anne Scheel, 309-364-2356 ou amscheel@illinois.edu.

Souhaitez-vous que votre événement figure dans cette rubrique hebdomadaire ? La première étape consiste à soumettre vos événements au calendrier communautaire du Times, NewsTribune ou Bureau County Republican à l’adresse starvedrockcountry.com/local-events/ où ils sont ensuite considérés pour inclusion dans cette fonctionnalité.