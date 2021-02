Musiala du Bayern Munich choisit l’Allemagne plutôt que l’Angleterre

L’adolescent du Bayern Munich, Jamal Musiala, a décidé de jouer pour l’équipe nationale d’Allemagne au lieu de l’Angleterre après une discussion avec l’entraîneur-chef Joachim Low, a-t-il déclaré mercredi.

Le milieu offensif de 17 ans est devenu le plus jeune buteur anglais de la Ligue des champions lorsqu’il a marqué pour le Bayern lors de la victoire 4-1 de mardi sur la Lazio à Rome. Quelques heures plus tard, il a annoncé sa décision de jouer pour l’Allemagne.

« J’ai un cœur pour l’Allemagne et un cœur pour l’Angleterre », a déclaré Musiala à la télévision allemande ARD. « J’y ai beaucoup réfléchi mais à la fin j’ai écouté le sentiment que c’était la bonne décision de jouer pour l’Allemagne. »

Musiala, né à Stuttgart, a joué presque toute sa carrière de jeune à Chelsea à partir de 2011 avant de rejoindre le Bayern en 2019 et était donc éligible pour jouer également pour l’Angleterre.

Il a également représenté l’Allemagne et l’Angleterre au niveau national des jeunes, mais a déclaré qu’une discussion avec l’entraîneur Low avait contribué à faire basculer la décision en faveur de l’Allemagne.

« J’ai eu une très bonne discussion honnête avec Joachim Low. Nous nous sommes rencontrés à Munich et il m’a clairement montré mon chemin vers l’équipe nationale », a déclaré Musiala.

Jamal Musiala a joué avec Chelsea au niveau des jeunes. Photo par Alexander Hassenstein / Getty Images

Il a déclaré que le directeur de l’équipe allemande, Oliver Bierhoff, était également présent.

« J’ai été impressionné par la manière dont ils étaient tous les deux bien informés. M. Low a très bien analysé mon style et mes faiblesses. Il me voit à l’avenir dans ma position la plus forte, celle du milieu offensif », a ajouté Musiala.

L’Allemagne s’est qualifiée pour le championnat d’Europe de cette année et Low a déclaré que Musiala serait appelé le mois prochain pour ses trois matches de qualification pour la Coupe du monde 2022.

« Je vois un énorme potentiel en lui », a déclaré Low. «De toute évidence, nous l’avions dans notre ligne de mire pendant un certain temps.

« Personne ne peut donner de garantie à ce stade, ce ne serait pas grave. Mais je pense que nous l’appellerons en mars d’autant plus que l’équipe sera plus importante grâce aux trois matches internationaux. »

L’Allemagne accueillera l’Islande le 25 mars avant de se rendre en Roumanie pour une autre qualification pour la Coupe du monde trois jours plus tard.

Ils jouent également en Macédoine du Nord le 31 mars.