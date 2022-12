Mushtaq Ahmed se sent polyvalent comme Hardik Pandya serait dangereux au cricket T10

Les Deccan Gladiators ont dans leur équipe l’un des frappeurs les plus destructeurs du cricket mondial à Andre Russell, et l’entraîneur Mushtaq Ahmed a expliqué que les joueurs d’impact comme lui ont besoin d’autant de temps que possible au milieu pour qu’ils puissent influer positivement sur le jeu.

S’exprimant en marge de la sixième saison d’Abu Dhabi T10, l’ancien spinner pakistanais a déclaré : « Andre Russell a le facteur X et vous devez l’envoyer tôt. L’année dernière aussi je lui ai fait ouvrir le bâton, et cette fois aussi j’ai eu un mot avec lui et lui ai dit qu’il avait toute la liberté de faire ce qu’il fallait. Au cricket T10 ou T20, vous devez prendre les grandes décisions et espérer que les plans porteront leurs fruits. Et je suis heureux que jusqu’à présent nos décisions aient bien fonctionné.”

L’ancien lanceur de jambes cassées a également noté que l’un des facteurs les plus importants dans le sport, quel que soit le format, est de s’en tenir à vos bases. « Vous devez vous souvenir de vos bases et jouer le ballon selon le mérite. Lorsque vous commencez à penser au résultat, vous perdez de vue l’essentiel. En tant qu’entraîneur, il est de mon devoir de dire aux joueurs de ne pas perdre leur forme et leur concentration et de continuer à jouer des coups de cricket.”

Il a en outre ajouté: “Même s’il y a quelques balles à points, rappelez-vous quelques gros coups ou quelques bons overs et vous êtes de retour dans le match.”

L’entraîneur des Deccan Gladiators a également évoqué le fait que les polyvalents sont parmi les joueurs les plus précieux dans les formats plus courts. “Dans des formats aussi courts, Hardik Pandya peut être un joueur très dangereux, même quelqu’un comme David Wiese, ils peuvent battre, jouer au bowling et jouer sur le terrain. Ce sont des joueurs qui peuvent gagner des matchs.”

Interrogé sur la façon de contrer les gros frappeurs, Ahmed a déclaré: «Wickets, c’est la clé dans un format comme T10. Tabraiz Shamsi et Zahir Khan en sont des exemples. Quelques bonnes livraisons ajouteront de la pression et vous maintiendront dans le jeu, puis vous pourrez obtenir des guichets. Fondamentalement, le rôle du joueur doit être très clair.”

Ahmed, qui estime que le T10 est le format le plus difficile en raison du manque de temps, a déclaré : “En T10, il n’y a pas de temps et vous ne pouvez pas du tout ralentir.”

Le frappeur indien dynamique Virat Kohli ferait-il bien en T10, un joueur qui est techniquement correct, ou le format a-t-il besoin de plus de joueurs qui peuvent improviser en déplacement ? Ahmed a expliqué: «Les deux types de joueurs peuvent réussir au cricket T10. Un exemple est Moeen Ali, qui joue de bons coups de cricket. Les rôles doivent être clairs. Nicholas Pooran a franchi une rafale de limites, puis a ramené l’élan. Le plus important est d’avoir une idée claire de qui doit faire quoi.”

“C’est un jeu de tempérament. Il faut voir en tant qu’entraîneur qui a le meilleur tempérament. Parfois, vous avez besoin de quelqu’un pour attendre son heure, alors que parfois vous avez besoin de joueurs comme Andre Russell, qui peuvent aller s’exprimer.”

Parlant de s’attaquer aux quilleurs les plus dangereux comme Rashid Khan, l’entraîneur des Deccan Gladiators a déclaré: «Ne jouez pas le quilleur, au cricket T10 ou T20, vous devez jouer la balle sur le mérite et non le quilleur. Vous ne jouez pas Rashid, vous faites face au ballon. Je pense que le frappeur devrait regarder pour voir la balle et ensuite frapper la balle.”

