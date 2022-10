Musgrove lance la ville natale de Padres devant les Mets 6-0 et dans le NLDS

NEW YORK (AP) – Joe Musgrove a balayé les chants de “Tricheur!” après un contrôle aléatoire bizarre par des arbitres sur le monticule, lançant sa ville natale de San Diego Padres dans le prochain tour des séries éliminatoires dimanche soir avec sept manches d’un coup sûr dans une victoire 6-0 sur les Mets de New York.

Trent Grisham a frappé un simple RBI et a fait une formidable prise dans le champ central qui a aidé les Padres à remporter la meilleure des trois séries de jokers de la Ligue nationale 2-1. Austin Nola et Juan Soto ont chacun réussi un simple de deux points.

San Diego a avancé pour affronter les Dodgers de Los Angeles, tête de série, dans une série de cinq divisions commençant mardi – garantissant que les Padres joueront devant leurs fans locaux en séries éliminatoires pour la première fois en 16 ans lors de leur retour à Petco Garez-vous pour le match 3.

“Nous savons que. Nous aimerions qu’ils puissent voir des matchs d’après-saison », a déclaré le manager Bob Melvin dimanche après-midi. “Dans une certaine mesure, nous avons l’impression qu’ils font partie de nous.”

C’était la cinquième fois que les Padres remportaient une série éliminatoire. Ils ont disputé un match de premier tour contre Saint-Louis dans leur propre stade sans fans autorisés après la saison 2020 raccourcie par la pandémie avant d’être balayés dans la Division Series par les éventuels champions des World Series Dodgers.

Pour les Mets, une saison scintillante s’est terminée par un gémissement à domicile devant des sièges vides. Les plus gros dépensiers du baseball ont remporté 101 matchs – le deuxième plus grand nombre de l’histoire de la franchise – mais n’ont pas pu résister à Atlanta dans l’est de la Terre-Neuve après avoir été au sommet de la division pendant tous les jours sauf six.

New York a gagné 10 matchs et demi le 1er juin et sept le 10 août avant de finalement céder le contrôle le week-end dernier. Les champions en titre des World Series ont arraché leur cinquième titre de division consécutif et un laissez-passer au premier tour grâce à un balayage en tête-à-tête à Atlanta – et les Mets ne se sont jamais complètement remis.

L’as de New York Max Scherzer a été secoué lors d’une défaite dans le match 1 contre San Diego et, après que les Mets aient remporté le match 2 derrière Jacob deGrom pour éviter l’élimination, ils n’ont presque rien rassemblé contre Musgrove.

Le partant n ° 3 Chris Bassitt n’a duré que quatre manches, accordant trois points et trois coups sûrs avec trois marches coûteuses aux frappeurs près du bas de l’ordre.

Le premier simple de Pete Alonso au cinquième et la marche de Starling Marte pour commencer le septième étaient les seuls coureurs de base autorisés par Musgrove lors de son premier départ en carrière en séries éliminatoires.

Robert Suarez et Josh Hader ont terminé le one-hitter.

PENSEZ A M. PADRE

Pendant l’entraînement au bâton, le joueur de deuxième but de San Diego, Jake Cronenworth, portait un t-shirt d’uniforme de la vieille école Tony Gwynn n ° 19, un cadeau au Petco Park un jour cette saison.

“Nous les avons tous”, a déclaré Cronenworth. “Habituellement, beaucoup d’entre nous en portent, mais je pense que tout le monde porte des sweats à capuche aujourd’hui.”

Cronenworth, cependant, a pensé que c’était une journée pour saluer le regretté Padres Hall of Famer.

“Il était juste dans mon casier et je l’ai apporté avec moi pour une raison, alors j’ai décidé de le porter”, a-t-il déclaré. “Tony était l’un des meilleurs, alors donnez-nous un peu de soutien d’en haut.”

CHAMBRE DU FORMATEUR

Mets: Francisco Lindor a été secoué après avoir commis une faute sur un ballon à l’intérieur de son genou droit au quatrième. Alors que l’arrêt-court vedette était contrôlé par un entraîneur sportif, le manager Buck Showalter se dirigea vers le marbre, ramassa la batte de Lindor et la lui rendit. Lindor est resté dans le match et a retiré.

SUIVANT

San Diego est allé 5-14 contre les Dodgers de première place cette saison et a terminé 22 matchs derrière eux dans le NL West.

New York entame son programme d’entraînement printanier l’année prochaine avec des matchs en équipes divisées le 25 février contre Miami et Houston. L’ouverture de la saison régulière aura lieu le 30 mars à Miami.

