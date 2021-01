Plus de la moitié des bulletins de vote ont été comptés à ce jour

Le président ougandais de longue date Yoweri Museveni a clairement une avance dans la course présidentielle après le vote de jeudi, selon les résultats préliminaires.

La commission électorale du pays a rejeté les allégations de fraude électorale, faites par le candidat de l’opposition Bobi Wine, une ancienne pop star.

Mais les observateurs électoraux affirment que la confiance dans le décompte a été compromise par une panne Internet de trois jours.

Les résultats définitifs devraient être confirmés samedi.

Des dizaines de personnes ont été tuées lors de violences à l’approche des élections. Les politiciens de l’opposition ont également accusé le gouvernement de harcèlement.

Le président Museveni, au pouvoir depuis 35 ans, espère un sixième mandat.

L’homme de 76 ans dit qu’il défend la stabilité. Pendant ce temps, Bobi Wine – le nom de scène de Robert Kyagulanyi, 38 ans – dit qu’il représente la jeune génération dans l’un des plus jeunes pays du monde, où l’âge médian est de 16 ans.

Vendredi, alors que les résultats sont arrivés, Bobi Wine a déclaré que des soldats ougandais avaient encerclé et pénétré sa maison.

« Aucun de ces intrus militaires ne nous parle », a-t-il déclaré sur Twitter. « Nous avons de sérieux problèmes. »

Mais un porte-parole du gouvernement l’a accusé de «dramatiser» l’incident «pour chercher de la sympathie».

« Bobi Wine est en ce moment une personne très importante. Il est du devoir de l’Etat ougandais de s’assurer qu’il est en sécurité », a déclaré Don Wanyama.

Quels sont les derniers résultats?

Sur la base des résultats provisoires des deux tiers des bureaux de vote, M. Museveni a jusqu’à présent remporté 62% des voix contre 30% pour Bobi Wine, a déclaré la commission électorale.

Le chef de la commission électorale, Simon Byabakama, a déclaré que le vote avait été pacifique et a appelé Bobi Wine, qui a déclaré que certains de ses agents électoraux avaient été arrêtés jeudi, à rendre publiques les preuves de ses allégations de fraude.

Le candidat de l’opposition pense que la coupure d’Internet est utilisée pour bloquer la communication et comme moyen de compromettre le vote.

En plus de ne pas pouvoir se connecter, les gens ont du mal à envoyer des SMS.

« Plusieurs de nos numéros de téléphone, y compris le mien et celui de ma femme, ont été éteints, se sont déconnectés illégalement », a déclaré Bobi Wine, selon l’agence de presse Reuters.

« Je serai heureux de partager les vidéos de toutes les fraudes et irrégularités dès que l’Internet sera rétabli. »

Les forces de sécurité patrouillent dans les rues de Kampala

La commission électorale affirme que seuls deux bureaux de vote dans le pays ont signalé des irrégularités majeures et que le vote a été annulé dans ces localités.

M. Wanyama, qui est un porte-parole du président Museveni, a également riposté aux allégations de truquage des votes de Bobbi Wine.

« Il n’a pas répondu aux attentes des Ougandais », a-t-il dit, s’adressant à la BBC. « Il n’avait pas de message et les Ougandais lui ont dit qu’il devait attendre encore un peu ».

M. Wanyama a ajouté: « Nous l’avons mis au défi de fournir la preuve de ses allégations, il n’a pas un seul iota de preuves. »

Les correspondants de la BBC affirment que la sécurité est stricte dans la capitale, Kampala, avec des soldats et des policiers patrouillant dans les rues.

L’UE, les Nations Unies et plusieurs groupes de défense des droits ont déjà fait part de leurs préoccupations concernant l’intégrité des élections en Ouganda.

Mais, à part une mission de l’Union africaine, il n’y a actuellement aucun grand groupe international qui surveille le vote. Plus tôt cette semaine, les États-Unis – un important donateur d’aide à l’Ouganda – ont annulé leur mission d’observation diplomatique dans le pays, affirmant que la majorité de son personnel s’était vu refuser l’autorisation de surveiller les sites de vote.

Quelle a été la gravité de la violence pendant la campagne?

La violence a atteint un niveau sans précédent dans la montée de la course, et des dizaines de personnes sont mortes lors de la répression des forces de sécurité.

Le gouvernement affirme que l’interdiction des rassemblements visait à empêcher la propagation du coronavirus tandis que l’opposition affirme que c’était un écran de fumée pour la répression.

C’était calme à Kampala vendredi matin, le lendemain du vote

Bobi Wine et d’autres candidats de l’opposition ont été arrêtés à plusieurs reprises, et lors des manifestations qui ont suivi une arrestation en novembre, plus de 50 personnes ont été tuées.

Qui est Yoweri Museveni?

M. Museveni, arrivé au pouvoir à la suite d’un soulèvement armé en 1986, est à la tête du Mouvement de résistance nationale (NRM).

Le président Yoweri Museveni dit qu’il représente la stabilité

Il a longtemps été dépeint aux Ougandais comme un libérateur et un porteur de paix.

Mais il a réussi à maintenir son emprise sur le pouvoir grâce à un mélange d’encouragement d’un culte de la personnalité, de favoritisme, de compromission d’institutions indépendantes et de mise à l’écart des opposants, dit Patience Atuhaire de la BBC.

Qui est Bobi Wine?

On pense généralement que Bobi Wine est le plus fort des 10 candidats de l’opposition à la présidentielle.

La star du reggae est connue par ses partisans comme le président du ghetto.

Bobi Wine dit qu’il représente la jeune génération

Son parti, le parti National Unity Platform (NUP), fait campagne pour les besoins de base comme l’amélioration de l’accès aux soins de santé, à l’éducation, à l’eau potable et à la justice.

Au cours des deux dernières décennies, la production musicale de Bobi Wine a été remplie de chansons sur ces questions et elles ont inspiré un fervent public.

Il a grandi dans le bidonville de Kamwokya à Kampala où il a ensuite construit son studio d’enregistrement désormais mondialement connu.