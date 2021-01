NAIROBI, Kenya – Une saison électorale sanglante et controversée en Ouganda, au cours de laquelle des dizaines de personnes ont été tuées et le principal candidat de l’opposition a été assigné de facto à résidence, a récemment donné un sixième mandat de cinq ans au président Yoweri Museveni, un militaire américain dévoué allié. Mais maintenant, le département d’État américain dit qu’il envisage une série d’actions contre M. Museveni, qui, depuis son entrée en fonction en 1986, a été parmi les principaux bénéficiaires d’Afrique de l’aide américaine, prenant des milliards de dollars alors même qu’il resserrait son emprise de fer sur la nation. M. Museveni, 76 ans, a réprimé les voix opposées pendant des années, souvent par la force, et la campagne menant à l’élection de ce mois a été entachée par l’intimidation des candidats de l’opposition et de leur personnel, en particulier Bobi Wine, une pop star devenue législatrice qui est devenu le challenger le plus dur du président. La violence a secoué le pays pendant la campagne, et les observateurs électoraux et les personnalités de l’opposition affirment que la fraude électorale a contribué à la réélection de M. Museveni. «Nous sommes très préoccupés par les récentes élections en Ouganda», a déclaré un représentant du Département d’État dans un communiqué envoyé par courrier électronique au New York Times. «Les États-Unis ont clairement indiqué que nous envisagerions une gamme d’options ciblées, y compris l’imposition de restrictions de visa, pour les personnes ougandaises jugées responsables de violences liées aux élections ou de sape du processus démocratique.»

Le «comportement des autorités ougandaises pendant ces élections», lit-on dans le communiqué, «est un facteur qui sera pris en compte lors de la prise de décisions sur l’aide future des États-Unis.

Autres nations ont également exprimé leur inquiétude quant au déroulement de la période post-électorale en Ouganda. Un porte-parole de l’Union européenne a déclaré que le bloc était «gravement préoccupé par le harcèlement continu des acteurs politiques et de certaines parties de la société civile» et continuait de «rester attentif à la situation sur le terrain». M. Museveni a aurait rencontré des diplomates étrangers ces derniers jours, alors que les inquiétudes montaient au sujet de la conduite du vote, et de nombreux partenaires occidentaux et africains ne l’ont pas encore officiellement félicité. La présidence kenyane a supprimé un message Facebook le féliciter après avoir été largement critiqué et Facebook signalé par erreur il contient de «fausses» informations. Avant, pendant et après le vote, les journalistes et les observateurs indépendants n’ont pas été tenus de suivre de près les débats, et le gouvernement a refusé l’accréditation pour la plupart des observateurs que la mission américaine en Ouganda avait l’intention de déployer. Une coupure d’Internet à l’échelle nationale a limité le flux d’informations.