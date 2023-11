Museveni défend la décision d’interdire les achats de carburant au Kenya

Il a déclaré que l’Ouganda importe en moyenne 2,5 milliards de litres de pétrole par an, d’une valeur de 2 milliards de dollars (302,34 milliards de shillings), bien qu’une partie importante de la facture soit constituée de frais gonflés par les intermédiaires.

« Pourquoi ne pas acheter auprès de raffineries à l’étranger et transporter à travers le Kenya et la Tanzanie, réduisant ainsi les coûts créés par les intermédiaires ?

Pour les produits pétroliers, les intermédiaires ont proposé à l’Ouganda 97,5 dollars (14 739,49 shillings) la tonne, contre 61,5 dollars (9 297,21 shillings) pour les fournisseurs de vrac et les raffineries, ce qui signifie que le pays a payé 58,53 pour cent de plus aux courtiers.

M. Museveni a en outre déclaré que l’Ouganda avait acheté une tonne de kérosène auprès d’intermédiaires à 114 dollars (17 233,86 shillings) contre 79 dollars (11 942,76 shillings) indiqués par les fournisseurs en vrac et les raffineries, ce qui signifie que le prix du produit avait été gonflé de 44,3 pour cent.

Vous pouvez voir l’énorme perte que l’Ouganda a subie à cause de notre merveilleux peuple », a déclaré le chef de l’État. Il a déclaré que l’Ouganda avait désormais engagé des fournisseurs de vrac et des raffineries pour répondre à ses besoins, ajoutant que son pays avait discuté de cette décision avec le Kenya et la Tanzanie.