L’une de mes pièces préférées des années 1980 était « Les Chroniques d’Heidi », de Wendy Wasserstein, lauréate du prix Pulitzer. J’ai adoré suivre les aventures de la protagoniste, Heidi Holland, alors qu’elle évoluait d’idéaliste des années 1960 à historienne de l’art des années 1980.

Dans la pièce, Heidi se spécialise dans l’étude et les conférences sur les femmes artistes et proteste contre le manque de représentation féminine dans les grands musées d’art.

À l’époque, Heidi et Wasserstein m’ont incité à en apprendre un peu plus sur les femmes artistes et sur des œuvres que je ne connaissais pas, comme la pionnière féministe du multimédia Judy Chicago et son installation « The Dinner Party » d’une table triangulaire avec des couverts désignés pour 39 femmes importantes de l’histoire.

J’ai récemment pensé à Heidi Holland lorsque j’ai commencé à lire un nouveau livre, « The Story of Art Without Men », de l’historienne de l’art britannique Katy Hessel.