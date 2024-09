Musée Nolde / ARTANDARCHITECTURE Kirsch Bremer Architekten

© Klaus Frahm

Zone:
413 m²

413 m²



Année:
2022



2022



Photographies



Fabricants : SCHOTT , Durach , Erco Leuchten GmbH , Farrow et Ball , Kvadrat , Matthias Schernikau GmbH , Sema , WEM , Klinker de Wittmund













Description textuelle fournie par les architectes. Rénovation et développement de la maison et de l’atelier d’Ada et Emil Nolde – L’approche claire de conservation s’exprime dans l’accent mis sur l’intimité et l’espace – pour redonner vie à l’atelier et à l’atmosphère de vie de la vie d’Ada et Emil Nolde. Dans la mesure du possible en termes d’utilisation comme bâtiment d’exposition, l’état d’origine du bâtiment sera restauré (plan directeur de 1937).

Plan du rez-de-chaussée

Le volume du bâtiment sera ramené à ses proportions d’origine. La silhouette de la citerne et des deux cheminées sera reconstituée. Le concept de couleurs de l’aile résidentielle de Nolde est reconstitué selon la version originale et, tout comme la géométrie fonctionnelle des espaces de vie, il fait clairement référence au langage architectural du « Neues Bauen ».

Section 1

L’escalier de l’aile intermédiaire sera démonté et l’escalier historique reliant les étages résidentiels du couloir sera réinstallé dans un design contemporain. Les proportions spatiales et les conditions d’éclairage de l’atelier d’Emil Nolde seront restaurées en élevant le sol à sa hauteur d’origine et en rétablissant les ouvertures des fenêtres. En s’ouvrant sur une séquence spatiale contemporaine et en formulant une nouvelle couche subtile dans un langage formel réduit, le bâtiment résidentiel et l’atelier seront subtilement mais puissamment transformés.

L’approche centrale de la rénovation et du développement ultérieur de Kirsch Bremer est de transférer et de poursuivre la réévaluation du passé nazi de Nolde par la Fondation au cours des dernières années, la communication ouverte dans le concept de la nouvelle version de la maison : les pièces sont ouvertes, la vue est dégagée, les références jusqu’alors cachées sont rendues transparentes et révélées, une nouvelle couche est établie. La résidence et la maison-atelier Nolde resteront authentiques sur le plan atmosphérique et seront en même temps transformées en un musée du futur.