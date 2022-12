Musée national du Qatar : Au milieu des tensions du Golfe, l’identité qatarienne est au centre des préoccupations

Commentez cette histoire Commentaire

Vous lisez un extrait de la newsletter Today’s WorldView. Inscrivez-vous pour obtenir le reste gratuitement, y compris des nouvelles du monde entier et des idées et opinions intéressantes à connaître, envoyées dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine. Pendant la Coupe du monde, nous couvrirons également le drame sur et en dehors du terrain. Rejoignez-nous!

DOHA, Qatar – La dernière galerie du musée national tentaculaire de cette nation péninsulaire est une salle entièrement chargée par la politique contemporaine. Dans une salle d’affichages numériques clignotants, les touristes sont confrontés à la rupture créée par le “blocus du Ramadan” – lorsque l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn et l’Égypte ont rompu leurs liens avec le Qatar et fermé les routes pour traverser la frontière en 2017. Un L’étiquette détaille comment l’émirat isolé a rejeté les exigences imposées par ces puissances étrangères, qui, selon lui, ont répandu la désinformation sur l’État qatari, malgré les nombreuses difficultés et épreuves créées par le siège.

“Le Qatar a surmonté la crise grâce aux ressources locales et à la détermination de ses citoyens et résidents, permettant à la nation d’avancer sur la voie du développement et de la prospérité”, conclut l’exposition, au milieu de tableaux luxuriants qui racontent aux téléspectateurs les milliers de droits de l’homme violations provoquées par les États bloquants, ainsi que de la nouvelle résilience forgée au Qatar, des nouveaux systèmes alimentaires construits aux chaînes d’approvisionnement terrestres aux nombreuses ouvertures diplomatiques qu’il a faites au reste du monde alors que ses voisins cherchaient son isolement.

L’héritage de la crise au sein du Conseil de coopération du Golfe – comme on appelle le bloc régional des six monarchies du Golfe – a pesé quelque peu maladroitement sur la Coupe du monde, que le Qatar accueille actuellement. Le blocus était, en partie, le produit d’inimitiés personnelles entre la famille royale rivale, ainsi que de la désapprobation saoudienne et émiratie de la tendance plus indépendante du Qatar dans sa politique étrangère. Cela s’est terminé au début de 2021, alors qu’une nouvelle administration américaine prenait ses fonctions à Washington et que les antagonistes du Qatar étaient fatigués de l’impasse.

Pendant le tournoi, dans un spectacle d’unité ravivée, l’émir du Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani, a accueilli le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman, le président égyptien Abdel Fatah El-Sisi et, plus tard, le président des Émirats arabes unis Mohamed bin Zayed al-Nahyan. L’héritier saoudien, en particulier, semblait un participant enthousiaste à la Coupe du monde et a été photographié lors des cérémonies d’ouverture arborant une écharpe qatarie marron et blanche, une scène impensable il y a quelques années.

A la Coupe du monde, le monde arabe se rallie à la cause palestinienne

Mais les tensions perdurent. Le boycott par ses voisins a infligé un préjudice économique important au Qatar, bien que sa vaste richesse en réserves de pétrole lui ait permis de traverser la tempête. Les relations entre le Qatar et le Bahreïn voisin sont toujours au point mort, les vols directs étant suspendus entre les deux pays. Bien que les responsables de Doha, Riyad et Abu Dhabi aient tous publiquement cherché à enterrer la hache de guerre, un large éventail de désaccords subsiste, certains plus idéologiques que d’autres.

Avant le blocus, le Qatar était considéré par ses voisins comme trop accommodant et favorable aux mouvements politiques islamistes ailleurs au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. À ce jour, Doha et Abu Dhabi soutiennent des factions rivales par procuration dans la guerre civile insoluble en Libye et adoptent des positions différentes sur une foule de questions géopolitiques épineuses, y compris la manière d’affronter l’Iran.

“Le leadership qatari veut pour sa part tout faire pour projeter une image de prendre la grande route et de concilier [with its neighbors]», a déclaré Gerd Nonneman, professeur de relations internationales et d’études du Golfe sur le campus de l’Université de Georgetown à Doha. “Mais il reste quelque chose d’un traumatisme et une confiance authentique est loin d’être guérie – il est en effet peu probable qu’elle le soit jamais complètement.”

Comme mon collègue Kareem Fahim l’a rapporté parmi les foules à la Coupe du monde, les sommets de haut niveau en marge des jeux pâlissent par rapport à la bonne volonté panarabe générée par ceux qui y assistent. “Les initiatives diplomatiques pendant le tournoi … ont ajouté à un sentiment de courtoisie régionale”, a écrit Fahim. “Dans les interviews, cependant, peu de fans ont mentionné la diplomatie comme une étincelle de solidarité, suggérant que les dirigeants s’inspiraient de leur peuple, plutôt que l’inverse.”

Si vous pensez que les supporters marocains sont émus, vous auriez dû voir la conférence de presse

Fait révélateur, le Musée national du Qatar, qui ouvert en 2019, ne claironne pas la réconciliation post-blocus. Le complexe, une structure étonnante dont le design s’inspire des couches complexes d’un cristal de rose du désert, a été ouvert en 2019 au plus profond de l’impasse du Qatar avec ses voisins. Nonneman m’a suggéré que la soudaineté du boycott de 2017 “a changé la mosaïque de l’identité qatarienne” – qui avait longtemps été jetée en relation avec des homologues “Khaleeji” dans des pays comme les Émirats arabes unis – et l’expérience du blocus “a renforcé” un particulier ” Sorte d’identité qatarienne », qui est également liée à la famille dirigeante al-Thani.

Le Qatar, qui compte un peu plus de 300 000 citoyens, a été moqué pour avoir enrôlé des supporters libanais importés pour soutenir l’équipe du pays lors de ses trois matches perdus lors de la Coupe du monde. Mais le projet idéologique du musée national offre un récit plus clair de l’identité et de la nation. Il ancre le voyage du peuple qatari dans une sorte de passé primordial mondial – reliant les nomades indigènes du Qatar non seulement aux voisins arabes bédouins de la région, mais aux communautés mongoles des steppes d’Asie centrale et aux Touaregs du Sahel africain.

La victoire du Maroc à la Coupe du monde soulève une légion de supporters arabes

J’ai passé une partie de mon après-midi au nouveau musée national du Qatar. Fascinant, notamment pour le projet idéologique concerté de construction nationale qu’il véhicule pic.twitter.com/pdbhQXdkHu — Ishaan Tharoor (@ishaantharoor) 7 décembre 2022

Tout en reconnaissant le peu de preuves matérielles d’un passé “qatari” ancien et perceptible – pendant des siècles, la péninsule était en grande partie un marigot, submergé par des vagues d’empires, des Sassanides persans aux Ottomans, portugais et britanniques, et n’abritant que de petits villes de commerçants, de pêcheurs de perles et de pêcheurs – il développe une histoire concrète de l’ascension du Qatar liée à l’émergence de la dynastie al-Thani au milieu du XIXe siècle.

Nous apprenons comment les dirigeants naissants du Qatar, à partir des XVIIe et XVIIIe siècles, se sont livrés à des querelles et des escarmouches sans fin avec de petits potentats rivaux à Bahreïn et à Abu Dhabi, un clin d’œil tacite à l’histoire profonde des griefs modernes. Nous voyons son rôle comme un pion dans les luttes géopolitiques plus larges entre les plus grandes principautés de la région – du premier État saoudien à la puissance maritime de Mascate dans l’actuel Oman jusqu’aux empires ottoman et britannique – menant finalement à son statut de protectorat britannique. jusqu’à son indépendance en 1971. Et nous entendons également parler du voyage fascinant du Qatar d’un territoire relativement pauvre et peu peuplé dominé par l’industrie de la pêche à la perle à son émergence en tant que géant des hydrocarbures au cours des dernières décennies et l’un des pays les plus riches par habitant sur terre.

Des vidéos de notables qatariens âgés racontent la vie humble qu’ils ont vécue au début du siècle dernier, certaines décrivant des journées passées à écailler des huîtres pour une bouchée de pain tout en subsistant avec une poignée de dattes comme nourriture. La roupie indienne a été la principale monnaie de la péninsule pendant des années, avec d’éminentes familles de marchands de perles ancrant leurs entreprises sur la capacité de faire le voyage vers des villes indiennes métropolitaines comme Mumbai et Karachi, maintenant au Pakistan, et de vendre leurs matières premières à des sud-asiatiques avides. clients.

Maintenant, les tables ont tourné. La richesse énergétique du Qatar a fait de Doha une plaque tournante cosmopolite majeure pour le Moyen-Orient et l’ensemble de la région, y compris l’Asie du Sud. Des centaines de milliers de travailleurs indiens et pakistanais sont venus ici pour avoir l’opportunité de gagner des riyals qatariens et sont nettement plus nombreux que la petite population de citoyens du Qatar. Les expositions de propagande du musée racontent les témoignages de certains de ces migrants, reconnaissants de leur accueil et désireux de contribuer à l’avenir passionnant du Qatar.

Rien n’est dit, bien sûr, sur les abus documentés et les difficultés rencontrées par une légion de ces migrants. Le musée ne consacre pas non plus beaucoup d’espace au projet gigantesque de la Coupe du monde, dont l’héritage est encore en train d’être déterminé. Mais il présente dans une vitrine le bulletin de vote gagnant de la FIFA qui a annoncé le succès de la candidature controversée du Qatar en 2010 et a déclenché les transformations tumultueuses de la dernière décennie.