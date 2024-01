Musée géologique de Sanqingshan / UAD

© Qiang Zhao

Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

6425 m²



Année Année de réalisation de ce projet d’architecture Année:



2019



Photographies



Architectes principaux :



Changqing Ye



© Qiang Zhao

Description textuelle fournie par les architectes. Le processus de conception a commencé à la fin du printemps. Après avoir parcouru des montagnes verdoyantes et prospères, nous sommes finalement arrivés à cette vallée tranquille avec une direction oblique est-ouest. Au milieu des collines ondulantes sont dispersées plusieurs maisons d’habitation construites en pierre ou en brique. Derrière ces maisons, nous pouvions voir des cascades de rizières, au-dessus desquelles étaient dispersées des “pierres des champs”, constituant un paysage champêtre spécial et magnifique… C’est là que se trouve le musée. En nous rapprochant, nous avons remarqué que la base était plus haute au sud et plus basse au nord. Deux vagues ruisseaux convergeaient entre les veines des montagnes. Un camphrier centenaire poussait vibrant au centre de la base, pointant ses branches robustes s’étendant vers le nord comme s’il résistait à la pente de la base. Les montagnes, les champs, les arbres et les pierres composaient notre première impression de la base.

© Qiang Zhao

© Qiang Zhao

Caractéristiques géologiques. La montagne Sanqing jouit d’une réputation répandue tant au pays qu’à l’étranger en devenant un patrimoine naturel mondial et un géoparc mondial. Au cours de son histoire géologique, elle a été témoin de 1,4 milliard d’années de changements prodigieux, dont trois transgressions majeures et de multiples mouvements de conformation géologique. L’environnement géotectonique unique de la montagne de Sanqing possède les enregistrements les plus systématiquement préservés et les expositions les plus typiques de collisions de plaques entre la paléoplaque du Yangtsé et la paléoplaque cathaysienne, qui se trouve à la frontière entre la plaque eurasienne et la plaque sud-est du Pacifique. Entre-temps, la montagne Sanqing sert de musée naturel pour présenter au monde la formation et l’évolution des micro-reliefs granitiques. Les merveilles rocheuses formées par ses collisions paléo-plaques constituent les caractéristiques géologiques les plus frappantes de la montagne Sanqing.

Diagramme – Structure et joints des plaques géologiques dans la montagne Sanqingshan © UAD

© Qiang Zhao

“Ecrire” sur le terrain. 1. Forme architecturale. La conception du musée géologique de Sanqingshan s’inspire initialement de la compréhension de ses origines géologiques ainsi que de l’abstraction et de la composition de sa forme. Cela couvre la compression et le mouvement de deux plaques tectoniques majeures, inclut les transgressions mutuelles entre les montagnes et les mers, et montre le développement granitique de la montagne de Sanqing caractérisé par des joints et des fissures en forme de balai principalement longitudinaux et auxiliairement transversaux et horizontaux. Par conséquent, la forme architecturale présente une compression bidirectionnelle et développe des fissures et des extensions longitudinales en bandes et en blocs. De plus, il est coupé, séparé, décalé transversalement et cisaillé, illustrant l’impact des « forces géologiques » sur la forme. La forme architecturale intègre de manière transparente l’analyse et le traitement de la topographie du site et des modèles de ruissellement. Selon l’inclinaison sud-nord du site et les changements progressifs de la courbe de niveau, le bâtiment se tourne et se courbe davantage, formant une demi-enceinte bien organisée avec le camphrier centenaire comme noyau. De plus, le bâtiment sépare les blocs est et ouest, ce qui fait écho aux tendances montagnardes avec de vastes espaces vacants et un passage aérien. Les ruisseaux d’origine convergent et sont détournés vers la place avant et le grand système d’eau de la zone panoramique, formant une création intégrale.

Diagramme – Analyse de génération de forme

© Ke Yang

© Qiang Zhao

2. Espace intérieur. La logique de génération de la forme architecturale du bâtiment s’étend également à la création de son espace intérieur. Les visiteurs partent de la pente douce à l’entrée nord-est du site, traversent sous l’arbre centenaire luxuriant, puis arrivent à l’entrée du musée et voient la salle. Le parcours global de l’exposition commence ici, et les visiteurs peuvent monter au premier étage depuis la section est, passer le couloir jusqu’au hall ouest, puis redescendre au premier étage et voir la sortie où vous pouvez voir la place, le camphrier. , et les montagnes au loin. La conception intérieure est basée sur le « mouvement géologique », donnant aux gens le sentiment de marcher entre les rochers de la montagne Sanqing. Il combine haut et bas, faible et lumineux, séparation et connexion. Avec certains rebondissements, il incarne correctement les « images » du mouvement géologique comme les extrusions, la rhéologie, la découpe et le croisement. En termes d’aménagement fonctionnel, la partie est du musée s’oriente davantage vers le thème de la géologie et du relief, avec des espaces d’exposition spéciaux sur la géologie, le relief, la biodiversité, l’écologie des paysages de montagne, etc. La partie ouest est davantage consacrée aux expositions temporaires, à la planification des expositions. , thèmes rouges, recherche et autres expositions supplémentaires et fonctions de service muséal. De cette manière, il peut être ouvert tout en restant relativement indépendant pour réaliser un zonage ordonné et rationnel sans perdre ses caractéristiques.

Plan – 1er étage

Diagramme – Analyse de ligne

3. Paysage extérieur. La base du projet adopte la tradition consistant à utiliser des granulats locaux pour construire la base et le corps des murs des maisons d’habitation d’origine. Le camphrier centenaire est une espèce commune dans les villages du Jiangnan (régions situées au sud du fleuve Yangtze) et marque souvent l’entrée d’un village ou le centre d’événements en plein air. Pendant ce temps, le champ en terrasse d’origine de la base est également un paysage naturel « vivant » de culture artificielle. Par conséquent, l’aménagement paysager extérieur de notre nouveau bâtiment préservera également l’arbre ancien comme noyau. La montagne derrière le musée se présentera sous la forme d’une terrasse avec une pente douce et adoptera des décombres locaux pour l’enceinte afin de compléter la nouvelle recréation du relief existant et de la vie des gens. Par ailleurs, le thème de l’eau est également un facteur clé des mouvements géologiques (transgression mutuelle des montagnes et des mers). La conception tire le meilleur parti des circonstances, combine la place avant et la terrasse arrière de la montagne et adopte la forme d’un « champ d’étang » descendant. Pendant les saisons humides, il peut servir de canal de dérivation pour les cours d’eau existants. Pendant les saisons générales, il peut contenir un plan d’eau peu profond. Pendant les saisons sèches, le gravier au fond sera exposé. De cette façon, le thème est affiché sous diverses formes. De plus, la forêt à l’intérieur de la base est utilisée et correctement transformée en un stand d’exposition extérieur, reliant l’ancienne place du camphre, le pont plat sous le couloir, le champ d’étangs en cascade et les sentiers de montagne et formant le parcours d’exposition en plein air. De cette manière, le musée est construit dans un bâtiment pan-musée sans enceinte, améliorant ainsi l’expérience immersive du public avec le bâtiment, la nature et les expositions. Ces lieux et parcours d’exposition extérieurs fourniront également au musée plus d’espace pour s’agrandir en vue d’ouvertures et de collections futures.

Analyse – Rationalisation externe

© Qiang Zhao

© Qiang Zhao

4. Structure et construction. En termes de structure et de construction, le musée adopte principalement des charpentes en béton armé et des murs en béton armé coulés sur place. Les ponts adoptent des structures en acier sous-jacentes. Les structures du bâtiment présentent un style fissuré. Les fissures sont fermées et protégées par du verre, ressemblant à la lave ou à l’eau de mer lors des mouvements du sol. Ils éclairent la circulation, le hall central et d’autres espaces spéciaux à l’intérieur du bâtiment pendant la journée et deviennent « lumière à travers les murs » la nuit. Le solide mur-rideau de la façade extérieure adopte les pierres du même système montagneux situé à 40 kilomètres. La surface adopte un rainurage mécanique et un tangage manuel, réalisant une texture grossière verticale, qui ressemble à une refortification pour les frictions et le diastrophisme du mouvement géologique. La place et le terrain paysager en terrasse adoptent également une grande quantité de pierres locales. Par exemple, la place adopte des pierres bouchardées, le « champ d’étang » adopte du gravier pour le revêtement inférieur, et la barricade de la terrasse adopte des gravats locaux comme matériau et le « mur en peau de tigre » comme mode de construction, intégrant le nouveau bâtiment. avec l’environnement primitif.