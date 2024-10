Musée du robot et de l’IA de Séoul / Melike Altınışık Architects

© Namsun Lee, MAA

+ 14

© Namsun Lee, MAA

MAA-MELIKE ALTINISIK ARCHITECTESLe projet lauréat du concours international « Seoul Robot & AI Museum » (RAIM) a été officiellement ouvert au public à Séoul, en Corée du Sud. Premier musée pionnier du robot et de l’IA au monde, le RAIM apparaît comme un monument culturel pionnier qui servira de base à la 4e révolution industrielle dans la partie nord-est de Séoul. Le projet réalisé en collaboration entre MAA et Avec les travaux de 2019 à 2024, illustre des méthodologies architecturales et de construction de pointe.

© Namsun Lee, MAA

Diagramme STATIQUE de l’atmosphère intérieure

Manifeste de vision architecturale et de conception – Le manifeste architectural de MAA pour RAIM articule un langage de conception distinctif qui exploite des méthodologies de conception et de construction intelligentes pour créer un univers immersif pour les robots, les technologies d’IA et les visiteurs. La forme sphérique et non directionnelle du musée se caractérise par des formes fluides et organiques qui résonnent avec les technologies de pointe qui y sont hébergées. Ce dialogue entre expression architecturale contemporaine et innovation technologique constitue le fondement de la philosophie de conception de RAIM. La forme architecturale du RAIM n’est pas simplement une enveloppe mais fait partie intégrante du récit du musée, reflétant la fluidité et le dynamisme des domaines de l’IA et de la robotique. La conception du bâtiment favorise une interaction continue entre sa forme innovante et les technologies révolutionnaires qu’elle présente.

© Namsun Lee, MAA

RAIM comme catalyseur d’innovation – Le RAIM est considéré comme un catalyseur pour l’avancement et la diffusion de la science, de la technologie et de l’innovation. Il vise à contribuer de manière significative au développement de l’écosystème industriel de l’IA de Séoul en inspirant et en engageant la communauté. Le musée occupe une position stratégique pour relier les chercheurs des universités, instituts de recherche et entreprises des environs avec le public, offrant un espace pour des expositions, des expériences pratiques et des programmes éducatifs axés sur la robotique et l’IA. Cette intégration du monde universitaire, de l’industrie et de l’engagement du public positionne le RAIM comme un nœud central du réseau régional scientifique et culturel. Les expositions prévues et les collaborations avec des installations culturelles et entrepreneuriales adjacentes, telles que « Chang-dong Aurene », le « Musée de la photographie de Séoul » et le « Complexe industriel et culturel des startups », intégreront davantage le RAIM dans le tissu culturel local. Ces initiatives devraient revigorer l’économie locale et contribuer à la renaissance culturelle de la région de Chang-dong Sanggye.

© Namsun Lee, MAA

Modèle détaillé 01

© Namsun Lee, MAA

RAIM comme support architectural dynamique – Melike Altınışık le directeur du design de MAA, décrit RAIM comme une exposition vivante, où l’architecture incarne les technologies très intelligentes qu’elle expose. Le musée n’est pas simplement un espace d’exposition de robots ; il intègre des technologies intelligentes depuis la conception et la construction jusqu’à l’exploitation, ce qui en fait une partie intégrante du récit technologique qu’il présente.

© Namsun Lee, MAA

Expérience visiteur et dynamique spatiale – L’expérience du visiteur au RAIM commence dès l’entrée, où des robots accueillants introduisent le voyage. Le rez-de-chaussée, avec sa réception, ses billetteries, son café et sa boutique, établit une interaction fluide entre l’espace public extérieur et les espaces intérieurs. Au cœur du musée, le tunnel d’exposition vertical dissout la frontière entre le monde tangible et le domaine de la robotique et de l’IA, conduisant les visiteurs vers des expositions permanentes et temporaires aux étages supérieurs. Les installations pédagogiques et administratives sont situées au 2ème étage. Il y a également 2 niveaux de sous-sol avec parkings et installations de service technique. Cette conception spatiale est destinée à évoquer un sentiment d’exploration et de découverte, guidant les visiteurs à travers un récit de progrès scientifique et technologique.

© Namsun Lee, MAA

Technologies innovantes de construction et d’architecture – La construction de RAIM reflète l’intégration de technologies architecturales avancées alignées sur la 4e révolution industrielle. Le musée a été construit à l’aide de techniques de construction intelligente, la modélisation des informations du bâtiment (BIM) garantissant la précision de la conception et de la construction. Le processus a utilisé des méthodes de construction hors site (OSC), qui ont permis la réalisation efficace et de haute qualité des formes complexes et non linéaires du musée. Le processus de mise en œuvre de l’extérieur sphérique non directionnel, de la porte fluide, du tunnel d’escalier roulant qui semble vous guider dans un monde inconnu et des nombreuses formes RAIM non linéaires appliquées ici et là sur le sol grâce à la 4ème révolution industrielle innovante. technologies est devenu le début de l’exposition symbolique du RAIM.

Diagramme éclaté + non directionnel

© Namsun Lee, MAA

La conception fluide et sphérique de l’extérieur a été réalisée en combinant la fabrication numérique et l’ingénierie inverse. Le processus de construction impliquait un usinage CNC au laser et un soudage robotisé, garantissant un minimum d’erreurs et une haute précision dans l’exécution de la façade complexe. Le tunnel d’exposition vertical central du musée, élément architectural clé, a été construit à l’aide de technologies de pointe généralement réservées aux industries aérospatiale et maritime, soulignant ainsi l’approche innovante adoptée tout au long du projet.

© Namsun Lee, MAA

RAIM : Un repère du futur – Le RAIM est plus qu’un musée ; c’est un symbole de l’avenir de l’architecture, de la science et de la technologie en Corée. Il incarne le potentiel de la robotique et de l’IA pour redéfinir notre environnement bâti, servant de point de repère pour la 4e révolution industrielle coréenne. Il témoigne de la fusion de pratiques architecturales avancées et de technologies de pointe, marquant une nouvelle ère dans la conception des musées et l’engagement culturel. Grâce à sa conception et à sa construction intelligentes, le RAIM non seulement présente l’avenir, mais participe activement à sa création, ce qui en fait une institution centrale dans l’évolution continue de l’architecture, de la science et de la technologie. En tant qu’icône architecturale et culturelle, RAIM jouera un rôle essentiel dans l’élaboration du discours autour de l’intégration des technologies intelligentes dans notre vie quotidienne, offrant un espace de réflexion sur les implications éthiques et humanistes de ces avancées.