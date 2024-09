Musée des Machines Parlantes / Collectif UMA

© João Morgado

Description textuelle fournie par les architectes. Le Musée des Machines Parlantes d’Alcobaça, dont le projet a débuté en 2017, a été inauguré le 25 avril 2024. Il comprend une collection de plus de 5 000 objets liés au son, aux télécommunications et à la radiodiffusion, collectés par José Madeira Neves et ultérieurement acquis par la municipalité d’Alcobaça.

Le bâtiment est situé à côté du monastère d’Alcobaça et le musée dispose de deux étages, dont le plus bas possède une sortie vers un pont qui traverse la rivière Alcoa.

Le musée a une superficie totale de 420 m², dont 330 m² sont dédiés à l’exposition. L’intérieur a été entièrement repensé pour accueillir le nouveau programme, qui comprend l’Office de Tourisme d’Alcobaça dans la zone d’accueil.

La réorganisation intérieure de la zone existante, auparavant occupée par des boutiques, a présenté un certain nombre de défis. L’espace avait une forme irrégulière et une grille structurelle de colonnes, avec un espace disponible limité compte tenu de la taille de la collection.

Le concept architectural repose sur la création d’espaces aux formes courbes, inspirés de la représentation des ondes sonores, qui organisent et hiérarchisent l’espace disponible, introduisant sinuosité et intimité à l’exposition et créant des environnements aux tons neutres et majoritairement sombres afin de mettre en valeur la diversité morphologique et chromatique de la collection.

Le musée est structuré autour de quatre salles elliptiques aux surfaces blanches incurvées, qui servent à exposer la plupart des informations graphiques de l’exposition. Les salles sont conçues comme des espaces ouverts avec des plafonds acoustiques, des cloisons en plaques de plâtre incurvées et un éclairage encastré installé dans le plafond.

Les espaces entre les quatre chambres elliptiques sont des antichambres d’exposition avec des niches et des vitrines en verre, des plafonds plus bas et des plafonds acoustiques lisses.

Le mobilier d’exposition, principalement en bois laqué, a été conçu spécifiquement pour les pièces de la collection, dans une longue phase de développement de conception réalisée en étroite collaboration avec le commissaire de l’exposition Alberto Guerreiro.