Musée des légendes de Madrid abritant les maillots de Pelé, Maradona et Messi

Des tournois de la Coupe du monde du passé aux affrontements de la Ligue des champions d’aujourd’hui, le musée abrite des maillots de tous. Musée des Légendes

MADRID – Le maillot argentin de Diego Maradona lors de la finale de la Coupe du monde 1986 ; Le maillot d’Alfredo Di Stefano lors de la victoire 7-3 du Real Madrid en Coupe d’Europe contre l’Eintracht Francfort en 1960 ; les maillots Santos portés par Pelé alors qu’il remportait deux Copa Libertadores en 1962 et 1963 ; Maillot du gardien espagnol Iker Casillas lors de la finale de la Coupe du monde 2010, le plus grand match de l’histoire du pays.

Mais où sont-ils maintenant ? Étaient-ils conservés par les joueurs eux-mêmes ? Transmis à leurs familles ? Un adversaire a-t-il eu la chance de changer de maillot au coup de sifflet à plein temps ? Ont-ils été donnés ? Vendu aux enchères pour la charité?

La réponse est plus simple que vous ne le pensez.

Ces maillots de superstars font désormais partie des 600 maillots portés en match – parmi une collection de plus de 5 000 articles – qui sont exposés à Madrid ; le résultat d’une quête obsessionnelle de 30 ans par l’homme d’affaires argentin Marcelo Ordas.

Le maillot de Pelé des jours de gloire avec le club brésilien Santos. Musée des Légendes

ESPN est invité à jeter un coup d’œil autour du bâtiment de sept étages et de 45 000 pieds carrés, à quelques minutes à pied de la place centrale Puerta del Sol de Madrid, la veille de l’ouverture au public de « Legends: The Home of Football ». le 1er juin.

En ce matin de fin mai, les dernières retouches sont encore en cours. Des dizaines d’entrepreneurs et d’employés se précipitent pour être prêts pour la grande ouverture. De la boutique de souvenirs au rez-de-chaussée – qui vend des t-shirts souvenirs avec des œuvres d’art emblématiques des précédents tournois de la Coupe du monde – à la terrasse sur le toit, qui abrite la dernière branche du bar sportif TwentyNine de LaLiga, il y a de l’activité partout.

Ordas emmène ESPN dans une visite guidée, en suivant le parcours de deux heures que les visiteurs emprunteront dans le musée. Au fur et à mesure, il aborde les problèmes de dernière minute qui doivent être résolus. Un écran de télévision géant n’est pas assez imposant et doit être déplacé. Une porte communicante est ouverte alors qu’elle doit être maintenue fermée en permanence. La musique accompagnant une exposition ne démarre pas immédiatement.

Cette attention aux détails reflète la façon dont ces chemises sont traitées, avec un respect à la limite de la révérence. Ce ne sont pas seulement des maillots de football, ce sont des objets précieux d’une grande valeur culturelle. L’éclairage est tamisé, la température et l’humidité contrôlées, les chemises exposées dans d’élégantes vitrines en verre. C’est de la même manière qu’une découverte séculaire d’un archéologue peut être exposée, ou un ancien manuscrit trop fragile pour être touché.

Mais plutôt qu’un fossile ou un parchemin, nous regardons le maillot Barcelone de Ronaldo Nazario de 1996-97. Ce qui n’est pas si différent, quand on y pense.

Le maillot porté par Diego Maradona lors de la Coupe du monde 1986 exposé dans un nouveau musée à Madrid. Senhan Bolelli/Agence Anadolu via Getty Images

Ce qui est maintenant une installation ultramoderne, avec des jeux de réalité virtuelle et un cinéma 4D où les visiteurs sont entraînés à travers l’histoire de la Coupe du monde, a commencé avec un seul maillot.

« C’était à la Coupe du monde 1990 [in Italy]après le match entre l’Argentine et le Brésil en huitièmes de finale [which Argentina won 1-0 in Turin] », A déclaré Ordas à ESPN. « Ce jour-là, Claudio Caniggia, le buteur du but gagnant, m’a donné son maillot. J’ai réalisé que je tenais entre mes mains une part du patrimoine mondial du football.

« Cela m’a semblé fou, avec tous les trésors qui sont conservés, que les artefacts de la plus grande passion de l’humanité n’aient pas été collectés. Nous ne savions même pas où se trouvaient chacune de ces reliques. De là, nous sommes allés dans chaque ville, chaque pays, chaque continent, expliquant qu’il fallait sauver l’histoire du football.

« Au début, nous avons dû convaincre chaque légende du football, en expliquant pourquoi nous devions sauvegarder [these shirts]. Au fil du temps, il est devenu plus professionnel. Chaque fois qu’il y a une demi-finale de Ligue des champions, nous contactons les quatre clubs qui y participeront.

« Chaque année, il y a un autre vainqueur de la Ligue des champions, un autre vainqueur des Libertadores. Nous devons rester vigilants, toujours avec ce message : que quelqu’un – dans ce cas Legends – doit sauver, préserver, exposer et partager l’histoire du football. »

Ronaldo et Ronaldo ? Le maillot de Barcelone de la légende brésilienne à côté du maillot du Real Madrid de la star portugaise. Musée des Légendes

Le musée Madrid Legends est destiné à être la première des cinq attractions de ce type à ouvrir en Europe au cours de la prochaine décennie, permettant à Ordas de présenter les 5 000 objets de sa collection dans le cadre d’un plan d’expansion soutenu par LaLiga et l’UEFA. Certaines chemises sont achetées, d’autres sont offertes ou prêtées.

Les experts ont évalué la collection à 198 millions d’euros, dit Ordas, mais il n’accepte pas ce chiffre comme représentant sa vraie valeur.

« Les gens me demandent combien cela vaut financièrement, et je dis toujours que c’est inestimable », a-t-il déclaré à ESPN. « Nous avons la chemise qui [Italy forward] Giuseppe Meazza portait lors de la Coupe du monde 1934. Les joueurs ont reçu un maillot chacun [to wear for the duration of the tournament]. Il n’y a qu’un seul. Et nous l’avons ici à Legends. Quelle valeur cela a-t-il ? C’est incalculable.

« Nous avons le maillot de Bobby Charlton, champion du monde avec l’Angleterre [in 1966], le seul trophée que possède l’Angleterre. Nous avons la chemise qui [West Germany midfielder] Lothar Mattheus nous a donné, qu’il a échangé avec Maradona dans le [1986] final. Quel prix cela a-t-il ?

« Oui, il y a un investissement important dans ce bâtiment, avec sept étages, une expérience immersive, de l’interactivité, avec de la technologie… mais Legends sauvegarde l’histoire du football mondial et ça n’a pas de prix. »

Le maillot de la Coupe du monde de 1958 porté par l’ailier brésilien Garrincha, avec des taches et des déchirures. Légendes

Une visite — avec des billets qui coûtent 24 € pour les adultes et 19 € pour les enfants — commence par un film racontant l’histoire du football, avant de monter à l’étage pour une exposition qui vous emmène à l’intérieur des stades les plus célèbres du monde, avec sol – des écrans vidéo allant jusqu’au plafond recréant La Bombonera de Boca Juniors, Maracana au Brésil et Wembley à Londres.

Puis les souvenirs commencent. Cela continue encore et encore, avec salle après salle de maillots historiques, chaque espace étant dédié à une compétition, un continent ou une époque en particulier. Chaque maillot est attribué à un joueur particulier et la plupart à un match spécifique. Scanner un code QR à côté de chaque chemise vous donne son histoire. La première salle est dédiée à ce que l’on pourrait considérer comme les tournois internationaux les moins connus : la Coupe des Confédérations de la FIFA, la Coupe d’Asie de l’AFC et l’UEFA Nations League.

Puis les Championnats d’Europe sont représentés, du premier en 1960 à nos jours, avec un maillot par tournoi. Il y a le maillot des Pays-Bas de Ruud Gullit de la finale de l’Euro 1988 – un concurrent sérieux pour le design de kit le plus cool de tous les temps – aux côtés du maillot d’Andres Iniesta de la victoire 4-0 de l’Espagne sur l’Italie à l’Euro 2012 pour remporter un troisième tournoi consécutif record.

Le kit le plus cool de tous les temps ? Le maillot des Pays-Bas porté par Ruud Gullit lors de la finale de l’Euro 1988. Musée des Légendes

Ensuite, c’est la Copa America et le maillot de Lionel Messi de la victoire de l’Argentine aux tirs au but en 2021 contre la Colombie en demi-finale, sur le point de mettre fin à l’attente angoissante du premier trophée du pays depuis 1993.

Un espace dédié à l’équipe nationale d’Espagne suit, avec des maillots portés par Gerard Pique, Juan Carlos Valeron et Fernando Hierro. Ordas dit que Pique l’a appelé personnellement pour lui offrir sa chemise quand il a entendu que la collection manquait. Ensuite, il y a le maillot porté par le capitaine et gardien espagnol Casillas lors de la finale 2010 à Johannesburg.

Ordas dit que le maillot d’Iniesta ce jour-là – alors qu’il marquait le but en prolongation qui a donné à l’Espagne sa seule Coupe du monde – arrivera bientôt.

L’accent est mis sur LaLiga, les partenaires et soutiens d’Ordas dans le projet, avec des maillots de Di Stefano, Johan Cruyff, Maradona, Xavi Hernandez, Mario Kempes et Cristiano Ronaldo. Plusieurs des meilleures ligues européennes sont représentées : la Premier League, la Ligue 1 et la Serie A.

L’élégant maillot n°14 de la légende de l’Ajax Johan Cruyff. Musée des Légendes

La salle Champions League contient certains des objets les plus recherchés de la collection. Vous trouverez ici le maillot du Real Madrid de Paco Gento lors de la finale de la Coupe d’Europe 1957, le maillot n°14 de l’Ajax de Cruyff en 1972 et le maillot porté par le buteur Patrick Kluivert lors de la finale de 1995.

Le plus récent appartient à Rodrygo Goes, porté lors de la victoire 3-1 du Real Madrid en demi-finale de la Ligue des champions en 2022 contre Manchester City au Bernabeu alors qu’il marquait aux 90e et 91e minutes.

Ensuite, c’est la salle de la Coupe du monde, où les points forts incluent un maillot de la Hongrie porté par Ferenc Puskas en 1954, et celui de l’ailier brésilien volant Garrincha en 1958.

« Si je devais en choisir un [shirt]je dirais « Ordas » de Garrincha à ESPN. « Ou Maradona en 1986. Paolo Rossi en 1982. Giuseppe Meazza en 1934. Bobby Charlton, Johan Cruyff, [Franz] Beckenbauer. Pelé en 1970. Et évidemment Lionel Messi de la première mi-temps contre le Mexique [in the group stage in Qatar]qui m’a été remis en personne à Doha, lors de la dernière Coupe du monde. »

Madrid a plaidé de manière convaincante pour être la capitale européenne du football ces dernières années, culminant lorsque le Real Madrid a affronté l’Atletico Madrid lors de deux finales de la Ligue des champions en trois ans en 2014 et 2016. Le stade Santiago Bernabeu du Real est déjà l’une des attractions touristiques les plus populaires d’Espagne. – avec sa tournée qui a attiré 1,3 million de visiteurs en 2019 avant que la pandémie de COVID-19 ne frappe – tandis que l’Atletico a ouvert le musée « Atletico Territory » dans son nouveau stade Metropolitano en 2020.

Les fans de football en visite à Madrid ont désormais une troisième étape obligatoire à faire.

« Ceux d’entre nous qui ne sont pas nés ici voient Madrid comme un mélange d’art et de football », déclare Ordas. « Il y a de l’art au Prado [Spain’s main national art museum] et le football avec le Real et l’Atletico. C’est une combinaison parfaite. Ce que Legends a fait pendant toutes ces années, c’est collecter ces œuvres d’art de ce que nous appelons la plus grande passion de l’humanité, qui est le football. »