Participez dès maintenant au Musée des Émotions / Édition #6 ‎Concours d’Architecture ! 10 000 € de prix en argent ! Date limite d’inscription : 27 mars 2025

Ce n’est peut-être pas votre premier réflexe lorsque vous entrez dans un bâtiment de réfléchir à ce que vous ressentez, mais l’architecture a toujours eu un impact important sur les émotions. Différents espaces sont conçus pour que ses habitants ressentent des choses différentes ; les bureaux peuvent vous donner de l’énergie et de la productivité, les galeries d’art peuvent vous donner un sentiment de réflexion et de curiosité, et les musées peuvent vous donner un sentiment de calme et d’intrigue. Chacun de ces espaces est complètement différent les uns des autres et constitue bien plus qu’un simple bâtiment.

Dans le cadre d’une série de concours d’architecture annuels, le concours du Musée des émotions demande aux participants d’utiliser l’architecture comme un outil permettant de faire ressortir différentes émotions. Il leur est demandé de concevoir un musée comprenant deux salles distinctes faisant ressortir des émotions contrastées : l’une induisant des émotions négatives et l’autre induisant des émotions positives.

Les participants sont libres de choisir les émotions spécifiques qu’ils suscitent avec leurs créations : peur, colère, anxiété, amour, bonheur, rire, etc. Le but du Musée des émotions est d’utiliser l’architecture comme outil principal pour créer des états émotionnels, grâce à la réflexion. des échelles des espaces, du voyage à travers l’espace, de la couleur, de l’éclairage et du choix des matériaux.

S’agissant d’un concours d’idées, les participants sont libres de choisir n’importe quel emplacement de chantier, réel ou imaginaire, ainsi que la taille de leur structure.

Musée des Émotions / Édition 6 est l’un des concours silencieux des Bâtisseurs, dans lequel les participants doivent communiquer leurs idées sans utiliser de texte. Le concept de design et la réflexion qui le sous-tend doivent tous être communiqués uniquement par l’utilisation de visuels.

PRIX

3 propositions gagnantes, 1 lauréat d’un prix spécial et 6 mentions honorables seront sélectionnées. Buildner attribuera un total de 10 000 € de prix en argent aux gagnants du concours comme suit :

1er prix – 5 000 €

2ème prix – 3 000 €

3ème Prix – 1 000 €

+ 6 mentions honorables

Prix ​​Étudiant Bâtisseur – 1 000 €

CALENDRIER DES COMPÉTITIONS

Inscription anticipée : du 24 septembre au 27 novembre

Inscription anticipée : 28 novembre – 23 janvier

Inscription de dernière minute : 24 janvier – 27 mars

Date limite d’inscription finale : 27 mars 2025

Date limite de soumission : 29 avril 2025 (23h59, HEURE DE LONDRES)

Annonce des gagnants : 12 juin 2025

Plus: https://architecturecompetitions.com/museumofemotions6/