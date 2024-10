Musée de l’argile de l’UCCA / Kengo Kuma & Associates

© Fangfang Tian

Description textuelle fournie par les architectes. Nous avons conçu un musée d’art pour présenter la culture de la céramique à Yixing, connue comme la « capitale de la céramique » et réputée pour sa production de poterie à base d’argile violette. Le site était autrefois le centre de la culture céramique de Yixing, avec ses nombreuses usines et ateliers de poterie. Ce projet s’inscrit dans le plan directeur de réaménagement du quartier et envisage un centre culturel pour la céramique, intégrant des ateliers et des ateliers tout en préservant les vestiges d’usines déclassées.

Le volume ressemblant à une montagne de poterie s’inspire de la montagne Shushan, située à proximité du site du projet et chérie par l’écrivain de la dynastie des Song du Nord, Su Dongpo, ainsi que du four du dragon, un four grimpant utilisé en continu depuis 600 ans. Le volume en forme de montagne a été perforé pour se connecter à l’usine de poterie et au canal, intégrant ainsi le bâtiment de manière transparente à l’axe du site et au complexe industriel environnant.

Le toit, une structure en coque inversée sculptée de sphères virtuelles, est soutenu par quatre couches de poutres en treillis en bois. Cette structure en bois légère mais solide apporte des changements dynamiques à l’espace intérieur et dessine la ligne de vue et la circulation plus profondément dans le bâtiment.

La façade, qui évoque la « température » des poteries dans la manufacture, a été élaborée en collaboration avec des artisans locaux. Sa surface inégale est émaillée avec différents dégradés de couleurs, créant des expressions différentes selon l’heure de la journée et la saison. Chauds et légèrement grossiers au toucher comme des ustensiles de thé chinois, ces panneaux en céramique incarnent l’histoire et la culture de la cité de la céramique, transmises de génération en génération depuis plus de 1 000 ans.