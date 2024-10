Musée d’Art Simple / HAS conception et recherche

© Espace de travail W

Description textuelle fournie par les architectes. Au début du XXIe siècle, la Chine a connu une augmentation remarquable de la construction de musées. Les villes se sont épanouies sous la bannière du renouveau culturel, de la réimagination historique et de la protection sociale, façonnant une nouvelle vision internationale du paysage urbain du pays. Au cours des deux dernières décennies, marquées par des événements monumentaux comme les Jeux olympiques de Pékin, l’Exposition universelle de Shanghai, les Jeux asiatiques de Hangzhou et la pandémie mondiale, les villes chinoises se sont transformées. L’architecture imposante qui symbolisait autrefois le progrès a évolué vers une approche plus humaniste, centrée sur la vie, artistique et socialement consciente de la régénération urbaine.

Au milieu de cette évolution culturelle se dresse le Simple Art Museum, un musée d’art contemporain qui plonge dans les réflexions des artistes sur la société et l’environnement. Niché dans l’Anhui, en Chine, dans un développement urbain en plein essor à la périphérie de la vieille ville, le musée comble le fossé entre le passé et le présent. La région, célèbre pour son architecture distinctive de style Hui, est marquée par des éléments emblématiques (toits, pignons, colonnes et jardins) qui racontent son importance culturelle stratégique. À mesure que la ville se développe, le musée est confronté au défi d’insuffler une nouvelle signification culturelle tout en honorant l’héritage de ses racines historiques.

Les architectes Jenchieh Hung et Kulthida Songkittipakdee, fondateurs de HAS Design and Research, présentent une nouvelle vision culturelle à travers leur conception innovante. S’inspirant des formes architecturales traditionnelles de l’Anhui, le musée réinterprète des éléments tels que les toits et les pignons, les transformant en un espace contemporain où convergent l’esprit humain et l’interaction sociale. La conception prolonge l’essence du village de style Hui, en incorporant un toit flottant et ondulé qui évolue du pignon ignifuge orienté vers l’intérieur vers une structure symbolique, s’ouvrant vers l’extérieur pour accueillir le public. Cette forme continue crée un environnement intérieur homogène pour l’expression artistique, abritant des expositions d’art, des galeries, des ateliers, des salles multimédias, des salons de design et des cafés. L’architecture se fond sans effort dans les murs incurvés de l’intérieur, offrant une traduction gracieuse de la tradition en modernité.

Au rez-de-chaussée, un vaste espace gris invite au dialogue, aux soins et à la connexion, reflétant le désir de la communauté locale d’expériences partagées. Cet espace stimule l’imagination, attirant les résidents vers l’art et la beauté, insufflant à l’ordinaire un sentiment d’extraordinaire. Au-dessus, le toit déchiqueté du musée fait écho aux espaces d’exposition situés en dessous, soutenus par des murs incurvés qui créent un chemin sinueux rappelant les jardins chinois, où la lumière naturelle et l’ombre dansent ensemble, créant une atmosphère intemporelle. Le niveau supérieur, une plaque tournante de bureaux d’art ouverts, poursuit le récit de l’espace d’exposition du rez-de-chaussée. Les murs courbes et ondulés dissolvent les frontières rigides des espaces de travail traditionnels, favorisant ainsi la créativité et la collaboration. Le musée transcende ainsi son rôle de conteneur d’art pour devenir un incubateur d’idées.

Situé près de la rivière Nanfei, souvent appelée la « rivière mère de Hefei », le musée s’inspire des eaux ondulantes qui ont façonné la région pendant des millénaires. Hung And Songkittipakdee (HAS) capture ingénieusement cette fluidité dans sa conception, avec des murs incurvés et un toit en forme de vague reflétant le rythme naturel de la rivière. Alors que la lumière du soleil filtre l’après-midi, le bâtiment devient un reflet vivant de la surface scintillante de Nanfei, un chef-d’œuvre abstrait en soi. De jour, le toit du musée projette de larges bandes d’ombre sur la place extérieure, offrant aux visiteurs un lieu de pause et de réflexion. L’après-midi, la lumière s’infiltre par les ouvertures, baignant l’intérieur d’une lueur sacrée, créant un espace d’une beauté éthérée. La nuit, le musée brille de l’intérieur, un phare d’appartenance dans un paysage urbain en mutation.

Le Simple Art Museum est plus qu’une simple galerie ou un espace d’exposition culturelle ; c’est un lieu où l’architecture invite à l’émerveillement, où passé et présent convergent dans une danse intemporelle. Les architectes Jenchieh Hung et Kulthida Songkittipakdee ont conçu un bâtiment qui non seulement abrite l’art, mais éveille également une profonde curiosité pour la beauté. Il offre un esprit transgénérationnel, reliant tradition et culture contemporaine au cœur de la ville de béton.