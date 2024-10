Musée d’art numérique culturel Longue Marche / Chine IPPR

© Objectif d’objet

Zone:

53 000 m²

53 000 m²



Année:

2023



2023



Photographies



Fabricants Marques avec des produits utilisés dans ce projet d’architecture Fabricants : Alucobond , Jincheng , Xinruida



Architectes principaux :



Sun Zonglie, Zhu Yilei, Li Kai



Description textuelle fournie par les architectes. Lors de la conception du « Ruban Rouge », les architectes et les artistes collaborent étroitement, garantissant que la conception architecturale intègre pleinement les idées des arts du spectacle. « Le Ruban Rouge » n’est pas seulement une exploration innovante de l’architecture mais aussi une interprétation moderne des connotations historiques et culturelles. Le Musée culturel d’art numérique de la Longue Marche, conçu par China IPPR International Engineering Co., Ltd., situé à Guiyang, en Chine, est un espace d’expérience d’art numérique immersif sur le thème de la Longue Marche. Le projet se compose de six espaces de performances thématiques et est ouvert au public en octobre 2023.

Adoptant le concept du « ruban rouge sur la Terre », ce projet de conception utilise ingénieusement la différence d’altitude du site pour dissimuler intelligemment le volume massif sous un toit qui s’intègre parfaitement à la montagne, ne laissant que deux rubans rouges frappants comme toits du bâtiment. La forme sinueuse représente symboliquement la présence profondément enracinée du ruban rouge dans la terre. Cette approche fait écho au thème sérieux et profond de la Longue Marche et permet également d’intégrer le grand volume du bâtiment à l’environnement.

Plan

La conception architecturale de l’espace prend pour noyau la Star and Fire Plaza, et une série de scènes sont disposées autour de cette place pour créer une expérience immersive. Lorsque le public entre dans le site, il traverse un passage étroit où les bruits de l’environnement sont dissipés. Puis, au bout du passage, une place d’entrée apparut, entourée de hauts murs. Au centre de la place se trouve une piscine sans bordure, où une torche en forme d’étoile allume un éclat de flammes.

Section

Le matériau du « Ruban Rouge » adopte une technologie contemporaine pour refléter les couleurs variables du ciel et du sol, aromatisant la couleur brute du rouge à une couleur beaucoup plus dynamique afin qu’elle soit plus proche de l’environnement et des personnes et change avec le temps, apportant plus de possibilités à la couleur rouge traditionnelle chinoise. « Le Ruban Rouge » utilise des méthodes de conception paramétrique pour lisser et détailler la courbe. Une ouverture est ouverte entre les cadres en acier de construction du ruban pour laisser entrer la lucarne, formant un couloir avec une lumière et une ombre dynamiques sous le ruban. Faisant partie du parc culturel national de la Longue Marche, « Le Ruban Rouge » comprend un théâtre interactif mécanique, un cinéma sur écran annulaire, un cinéma volant et d’autres espaces de représentation numérique, présentant au public un panorama saisissant de la Longue Marche.