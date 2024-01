Musée d’art IAG de Shanghai / BE Design

© Songkai Liu

2023



Tingwei Xu, Chenge Wang



© Songkai Liu

Description textuelle fournie par les architectes. Au CPARK, situé dans le parc Haixu, au cœur de la ville du district de Changning, nous avons conçu un « livre blanc exquis » pour IAG. La texture du papier est conçue pour fournir une plate-forme de base discrète, exquise et ouverte pour l’affichage dans les futurs espaces, activités et événements. Le ton général de l’espace est basé sur un blanc simple et la ligne dynamique est simple et claire. Cependant, dans les subtilités telles que le pavage, les accoudoirs, la variole et d’autres domaines, il peut interpréter l’expression granulaire détaillée qui correspond au tempérament artistique du pionnier d’IAG.

© Songkai Liu

© Songkai Liu

Le concept de design de l’IAG Art Museum va du désordre au contrôle, de la géométrie à l’infini. Nous introduisons CIRCLE, l’élément circulaire à réincarnation infinie tout au long du projet.

© Songkai Liu

© Songkai Liu

D’une part, les éléments circulaires utilisent un ordre géométrique pur pour encadrer l’espace chaotique du bâtiment d’origine. Dans le même temps, la réincarnation infinie représentée par le cercle symbolise la réincarnation de la mission d’IAG consistant à utiliser cela comme une nouvelle position pour continuer à défendre l’art contemporain chinois.

© Songkai Liu

© Songkai Liu

La gamme de cinéma d’art IAG est une plateforme artistique complète et innovante basée sur l’art et les artistes mondiaux, les galeries, les conservateurs, les collectionneurs et les marques en tant que développement du sol.

© Songkai Liu

© Songkai Liu

Depuis son ouverture, iag a organisé avec succès l’exposition rétrospective du 20e anniversaire de CLOT avec Edison Chen comme commissaire et l’exposition de la collection personnelle de M. Zhou Dawei. À l’avenir, iag Art Cinema deviendra une voix puissante dans le camp de l’art contemporain de Shanghai.

© Songkai Liu

© Songkai Liu

Après l’ouverture du IAG Art Museum en tant que module principal de Changning CPARK, un projet tendance de premier plan, à l’avenir, divers contenus tels que les affaires thématiques, les acheteurs de mode et les marchés urbains continueront d’être injectés au cœur de Shanghai.