Musée d’art du Sud d’Ogden : Baldwin Lee

Musée d’art du Sud d’Ogden présente Baldwin Leeune exposition de photographies, ouvrira ses portes au Musée le 5 octobre 2024. Baldwin LeNous présenterons une sélection de plus de 40 tirages à la gélatine argentique sélectionnés à partir de milliers d’images prises par Lee à travers le Sud dans les années 1980, nombre de ces photographies étant exposées pour la première fois. L’exposition comprendra des portraits fascinants d’Américains noirs, ainsi qu’une collection d’images de paysages et de paysages urbains qui résument visuellement le Sud américain de l’ère Reagan.

Né en 1951 à Brooklyn, New York, Baldwin Lee a grandi dans le quartier chinois de Manhattan. Il a étudié la photographie au Massachusetts Institute of Technology (MIT) avec le célèbre photographe américain Minor White et a obtenu une maîtrise en beaux-arts de la Yale School of Art, où il a étudié avec l’un des photographes les plus célèbres du XXe siècle, Walker Evans. Après avoir obtenu son MFA, Lee a accepté le poste de professeur adjoint de photographie à l’Université de Yale. En 1982, Lee devient le premier directeur du département de photographie de l’Université du Tennessee. L’année suivante, Lee partit de Knoxville avec un appareil photo 4 x 5 pour un voyage de découverte de soi de deux mille milles, photographiant sa patrie d’adoption – le sud des États-Unis.

L’objectif artistique de Lee était de retracer et de rephotographier partiellement les itinéraires des années 1930-40 parcourus à travers le Sud par son professeur et mentor Walker Evans. Contrairement aux photographies emblématiques d’Evans datant de la dépression, Lee se concentrera finalement sur la documentation des Noirs américains, dont beaucoup vivaient dans la pauvreté et en marge de la société. Au cours des sept années suivantes, Lee a parcouru des milliers de kilomètres sur les routes secondaires du Sud, réalisant plus de 10 000 photographies, produisant ainsi l’un des documents visuels les plus importants sur et sur le Sud américain au cours du dernier demi-siècle.

Avec cette œuvre, Lee avait trouvé son sujet principal et attribue ses nombreuses années de travail au sein des communautés noires du Sud comme ayant eu un effet « politique » sur sa vie et son art. La compassion que Lee ressentait pour ceux qu’il photographiait résonne dans son travail.

Même si les photographies de Lee des années 1980 étaient connues et respectées par ses collègues photographes et collectionneurs, son travail restait largement méconnu et sous-estimé du grand public. Cela allait changer en 2018, lorsque Barney Kulok, éditeur de Hunter’s Point Press, est tombé par hasard sur une exposition au Ogden Museum of Southern Art – One Place Understood: Photographs from The Do Good Fund Collection. L’exposition comprenait 3 photographies de Baldwin Lee. Hypnotisé par la puissance des photographies de Lee, Kulok a immédiatement contacté l’artiste. Cette rencontre fortuite a abouti à la publication par Hunter’s Point Press 2022 de « Baldwin Lee »un livre de photographies méridionales de l’artiste des années 1980.

Le livre, « Baldwin Lee » est devenu un classique instantané et la première édition s’est vendue en moins d’un mois. Le livre a été sélectionné comme l’un des meilleurs livres photo de 2022 par « Aperture Magazine », « TIME » et le Centre international de la photographie. Le succès du livre a conduit à des expositions personnelles à la Howard Greenberg Gallery de New York, à la Joseph Bellows Gallery de La Jolla, en Californie et à la David Hill Gallery de Londres, en Angleterre. Après près de 40 ans, Baldwin Lee est enfin reconnu pour son travail révolutionnaire.

Richard McCabe, conservateur de la photographie au Ogden Museum of Southern Art, partage : « Les photographies de Baldwin Lee des années 1980 constituent aujourd’hui l’un des documents visuels les plus importants et les plus approfondis du Sud du 20e siècle. La clarté de la vision et l’humanité de Lee résonnent dans son art et ont inspiré une nouvelle génération de photographes.

