Musée d’art africain Théodore-Monod : Prix pour la Photographie du musée du quai Branly – Jacques Chirac : Habiter ce monde

Le Musée d’Art Africain Théodore-Monod (Dakar Sénégal) accueille l’exposition de photographie Habiter ce Monde qui présente pour la première fois les œuvres des trois lauréats 2019 du Prix ​​pour la Photographie du musée du quai Branly – Jacques Chirac.

Fruit de la collaboration entre les deux institutions, l’exposition est l’occasion de mettre le travail de trois photographes en résonance avec la scène artistique sénégalaise. La curatelle est assurée par Christine Barthe et Annabelle Lacour, respectivement responsable de l’unité patrimoniale des collections photographiques et responsable des collections photographiques du Musée du Quai Branly – Jacques Chirac, et El Hadji Malick Ndiaye, conservateur du Musée d’art africain Théodore-Monod. , IFAN Ch. A. Diop.

Les photographies présentées sont issues des recherches de trois artistes nés dans les années 1980 et issus d’horizons différents : Pablo Lopez Luz (Mexique), Abdoulaye Barry (Tchad) et Prasiit Sthapit (Népal). Leur exposition collective permet de regarder leurs œuvres sous un nouveau jour et de déceler des préoccupations communes.

Si la photographie est une manière d’être au monde, les trois artistes interrogent différentes manières de s’y investir, de l’habiter. De l’architecture d’une maison à un lieu de refuge, en passant par l’appartenance à un territoire, ils racontent des histoires sur la manière dont les humains existent et évoluent dans ces environnements.

Pablo Lopez Luz observe la manière dont les maisons cubaines sont protégées, à travers les motifs en fer forgé des grilles entourant les habitations qui, au-delà de leur fonction de protection de l’espace, proviennent de registres iconographiques variés, adaptés de la culture caribéenne et de l’architecture classique ou baroque.

Abdoulaye Barry utilise la photographie de manière plus paradoxale : toujours prises de nuit, ses images montrent des gens contraints de se cacher.

La réalisation de ces portraits de réfugiés donne à chacun la possibilité d’exister individuellement, sans être identifié uniquement par le récit de son malheur. La séance de shooting semble aussi donner un moment de partage avec le photographe, un moment suspendu à l’abri de la nuit, un refuge temporaire.

D’une autre manière, mais tout aussi subtile, Prasiit Sthapit interroge aussi ce qui se montre ou ce qui reste caché, dans le contexte du Népal d’après-guerre, une fois passée l’urgence de protéger chacun. Son regard revient sur les traces des violences vécues, dans les paysages mais aussi les corps. Au-delà de l’apparente immuabilité des forêts et des villages, et derrière les visages présentés dans les portraits, le photographe montre certains signes et recrée des histoires personnelles.

Chacun de ces photographes suggère ainsi la possibilité de percevoir au-delà des apparences et permet d’accéder à des histoires jusqu’alors inaccessibles, car enfermées dans l’intériorité du conflit.

Le Prix pour la Photographie du musée du quai Branly – Jacques Chirac

Le Prix de photographie Quai Branly – Jacques Chirac démontre, depuis 2008, l’engagement du musée en faveur de la création photographique contemporaine extra-européenne. Il s’adresse aux artistes photographes de l’un des quatre continents représentés dans ses collections – Afrique, Asie, Amériques, Océanie. Depuis son lancement, ce programme apporte son soutien en finançant chaque année les créations de trois lauréats, sélectionnés par un jury international sur la base d’un projet original, cohérent avec leur trajectoire artistique. Elle s’occupe également de la production finale d’une sélection d’images de ces œuvres qui entrent ensuite dans la collection du musée.

Cet engagement en faveur de la création photographique contemporaine extra-européenne a ainsi permis de révéler, en près de 15 ans d’existence, de nombreux talents, constituant une collection de référence sur la création contemporaine internationale (41 photographes lauréats, environ 700 tirages), qui interroge des problématiques aussi diverses comme l’écologie, la crise migratoire, la mémoire postcoloniale, la déconstruction du modèle patriarcal ou encore le rôle de la photographie dans les questions contemporaines d’identité.

En 2022, la dotation du programme est réévaluée à 30 000 € par projet, pour une sélection annuelle de 3 lauréats par un jury international, après un large appel à candidatures, devenant ainsi l’un des prix les plus importants de la photographie.

A la fois musée, centre culturel, lieu de recherche et d’enseignement, le musée du quai Branly – Jacques Chirac possède une collection de plus de 710 000 photographies anciennes et contemporaines qui couvre toutes les zones géographiques représentées au musée, ainsi que l’ensemble du territoire. domaine historique du médium, de 1842 à nos jours.

Habiter ce Monde

Prix ​​pour la Photographie du musée du quai Branly – Jacques Chirac

Musée Théodore-Monod d’art africain

Dakar, Sénégal

Exposition / Hors locaux

Du 19 janvier au 31 mars 2024

https://www.au-senegal.com/musee-theodore-monod-d-art-africain-ex-ifan,1918.html?lang=fr

https://www.quaibranly.fr/fr/professionnels/expositions-itinerantes/prix-photographie-mqb