Ford Mustang 2024 Source : Ford

DETROIT – Ford Motor a toujours considéré la Mustang comme une classe à part. Cela pourrait bientôt se révéler vrai, avec la septième génération de la célèbre pony car américaine. Le constructeur automobile de Detroit a dévoilé mercredi le toit rigide et cabriolet Mustang 2024 redessiné avec deux moteurs à essence. Pendant ce temps, la Dodge Challenger et la Chevrolet Camaro – les plus grands rivaux de la voiture – devraient passer à l’électrique dans les années à venir. actualités liées à l’investissement Nous voyons de fortes commandes pour le nouvel iPhone 14 Pro d’Apple dans les deux sens Les responsables de Ford affirment que la refonte de la voiture emblématique sans aucun type d’électrification fait partie de sa stratégie “famille Mustang” qui comprend le multisegment tout électrique Mustang Mach-E qui a été mis en vente fin 2020. “Nous savons que les clients veulent cette combustion interne et certains d’entre eux veulent l’électrique et nous proposons les deux dans cette famille Mustang”, a déclaré Jim Owens, responsable du marketing Mustang, lors d’un point de presse. Une variante hybride prévue a été abandonnée, selon un rapport par Automotive News, faisant probablement de la Mustang la dernière muscle car à essence des constructeurs automobiles de Detroit – un rétrécissement du segment qui semblait tiré par les cheveux il y a encore quelques années.

Ford Mustang 2024 Source : Ford

Cet été, Dodge a annoncé que ses muscle cars Charger à quatre portes et Challenger à deux portes rouleraient vers le coucher du soleil à la fin de l’année prochaine, pour être remplacés par un nouveau véhicule tout électrique. Chevrolet devrait mettre fin à la production de la Chevy Camaro à essence dans les années à venir dans le cadre des plans de General Motors visant à proposer exclusivement des véhicules électriques d’ici 2035. Cela signifie que les réducteurs qui ont encore soif du rugissement d’un moteur V-8 dans un coupé américain sportif n’auront qu’une seule option : la Mustang, qui a dominé les ventes sur la Camaro et la Challenger avec la voiture actuelle de sixième génération. Les ventes de voitures de sport et de muscle cars de Detroit sont en baisse depuis des années. Les coupés sport à deux portes grand public tels que la Ford Mustang, la Dodge Challenger et la Chevrolet Camaro ont chuté de 32 % entre 2015 et 2019 – la dernière année de ventes avant que les constructeurs automobiles ne soient bloqués par les problèmes persistants de la chaîne d’approvisionnement mondiale, notamment une pénurie de puces semi-conductrices. “Certains de nos concurrents parlent de ne pas être dans le secteur des voitures de sport à moteur à combustion interne, et ce dont nous sommes si fiers ici aujourd’hui, c’est que nous élargissons déjà cette famille”, a déclaré Owens.

Owens et d’autres responsables de Ford ont refusé de dire si la Mustang de septième génération serait la dernière à être équipée d’un moteur à combustion interne traditionnel. La Mustang 2024, qui sera produite dans une usine de la métropole de Detroit, sera mise en vente aux États-Unis l’été prochain. Ford n’a pas annoncé de prix pour le véhicule, mais la génération actuelle commence à 27 470 $.

Mustang 2024

L’extérieur de la Mustang 2024 devrait sembler familier aux fans de la voiture. C’est un changement évolutif par rapport à l’édition de sixième génération, mais avec des caractéristiques un peu plus musclées. “Nous ajoutons une touche de modernité au design d’inspiration patrimoniale”, a déclaré Chris Walter, responsable du design chez Ford Mustang. L’avant et l’arrière du véhicule sont redessinés, mais la silhouette et les dimensions globales de la voiture sont similaires à celles de la Mustang de génération actuelle, qui a été redessinée pour la dernière fois pour l’année modèle 2015.

Ford Mustang 2024 Source : Ford

Les moteurs à quatre cylindres et V-8 sont mis à jour à partir de la Mustang actuelle. Ford n’a pas publié de spécifications de performances, mais elles seront probablement meilleures que les véhicules d’aujourd’hui. Les modèles V-8 GT seront offerts en transmission manuelle et automatique. Le moteur quatre cylindres turbocompressé actuel de 2,3 litres développe 310 chevaux et 350 livres-pied de couple, tandis que le V8 de 5,0 litres de la Mustang GT produit 450 chevaux et 420 livres-pied de couple. La vitesse de pointe varie de 121 mph à 180 mph, selon le modèle. Les changements les plus évidents apportés à la Mustang de septième génération se situent à l’intérieur du véhicule : plus particulièrement, un écran tactile central de 13,2 pouces et un groupe d’informations pour le conducteur de 12,4 pouces. Les écrans peuvent être personnalisés par les propriétaires. Deux autres nouveaux ajouts incluent un “frein de dérive électronique” disponible pour une dérive plus facile et une fonction “Remote Rev” avec la possibilité pour les propriétaires de faire tourner le moteur de la voiture à distance à l’aide d’un porte-clés.