MUSC Health, partenaire de MetroHealth pour lancer une entreprise de soins virtuels

La Le système de santé de l’Université médicale de Caroline du Sud (MUSC Health) et MetroHealth, basé à Cleveland, ont annoncé la semaine dernière un partenariat pour lancer une entreprise de soins virtuels et à domicile.

La nouvelle organisation à but non lucratif, appelée Ovatient, travaille actuellement avec des prestataires des deux systèmes de santé pour créer une plate-forme technologique prenant en charge le flux de travail clinique dans les soins virtuels et de niveau supérieur.

Dans un communiqué de presse, MUSC et MetroHealth ont noté la croissance des entreprises de soins de santé non traditionnelles offrant des soins virtuels plus pratiques. Ils soutiennent qu’Ovatient pourrait fournir cette facilité d’accès parallèlement à une connexion plus simple aux soins aigus en cas de besoin.

« Ovatient éloigne les soins des sites de prestation de soins traditionnels et les apporte au client. Grâce à notre plateforme exclusive, nous allons l’accélérer et l’étendre, non seulement à MetroHealth et MUSC Health, mais à d’autres systèmes de santé à travers le pays », Michael Dalton, Ovatient PDG et entrepreneur en résidence chez MetroHealth, a déclaré dans un communiqué. « Ovatient aidera à permettre les parcours de transformation numérique d’un système de santé et fournira une expérience utilisateur et un modèle de prestation de soins qui ont pour cœur les meilleurs intérêts des patients et des prestataires.

LA GRANDE TENDANCE

L’utilisation de la télésanté a considérablement augmenté pendant la pandémie de COVID-19. L’utilisation a chuté par rapport aux sommets atteints au début de la crise, mais davantage de soins sont désormais dispensés virtuellement, en particulier pour la santé comportementale. UN Un récent rapport de Trilliant Health a suggéré que les acteurs traditionnels de la santé subiront davantage de pression de la part des nouveaux entrants, y compris des géants de la vente au détail comme Amazon, Walmart, CVS et Walgreens.

Les investissements dans les startups de la santé numérique ont également explosé l’année dernière, bien qu’ils aient encore diminué jusqu’à présent en 2022. Selon Rock Health, les transactions à un stade précoce sont restées relativement stables, tandis que le financement à un stade avancé a ralenti.

D’autres acteurs traditionnels de la santé ont élargi leurs stratégies de santé numérique et de soins virtuels. La semaine dernière, l’Hospital for Special Surgery, qui se concentre sur les soins musculo-squelettiques, a annoncé qu’il avait a levé 21 millions de dollars aux côtés de Flare Capital pour lancer RightMove Powered by HSS, une société de triage virtuel et de physiothérapie.

Northwell Holdings, la branche de financement de Northwell Health, basée à New York, a récemment a investi 3 millions de dollars dans Hume AI pour continuer à développer des modèles d’apprentissage automatique qui visent à comprendre la parole et l’expression.

À la fin de l’année dernière, MUSC a signé un accord avec la société d’automatisation des soins de santé Notable pour créer une porte d’entrée numérique pour les patients, y compris des workflows automatisés de planification, d’enregistrement et d’admission clinique.

ENREGISTREMENT

“Construit pour les systèmes de santé par les systèmes de santé, Ovatient représente une opportunité de multiplier notre sagesse collective et notre expertise clinique en matière de télésanté et de soins à domicile. Nous sommes impatients de nous engager avec d’autres systèmes de santé partageant les mêmes idées qui croient qu’ensemble, nous pouvons faire l’histoire en créant une nouvelle façon de servir les patients et de répondre à leurs besoins de santé », a déclaré le Dr Patrick J. Cawley, PDG de MUSC Health, dans un communiqué.