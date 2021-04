Dans un signe qu’il est sérieux d’obtenir la «première femme» et la «première personne de couleur» sur la lune dans un proche avenir, l’agence spatiale américaine NASA a engagé SpaceX d’Elon Musk pour construire un atterrisseur lunaire, basé sur le concept Starship.

La NASA a choisi SpaceX «Pour poursuivre le développement du premier atterrisseur humain commercial qui transportera en toute sécurité les deux prochains astronautes américains à la surface lunaire», a annoncé l’agence vendredi.

«Au moins un de ces astronautes marquera l’histoire en tant que première femme sur la Lune. Un autre objectif du programme Artemis consiste à faire atterrir la première personne de couleur sur la surface lunaire ». Ajout de la NASA.

«Avec ce prix, la NASA et nos partenaires achèveront la première mission de démonstration avec équipage à la surface de la Lune au 21e siècle alors que l’agence fait un pas en avant pour l’égalité des femmes et l’exploration à long terme de l’espace lointain». a déclaré Kathy Lueders, administratrice associée de la direction des missions d’exploration humaine et des opérations à la NASA.

La valeur totale du «Contrat à prix fixe ferme, basé sur des étapes» avec SpaceX est de 2,89 milliards de dollars.

La déclaration de la NASA mentionnée «Le vaisseau spatial HLS de SpaceX, conçu pour atterrir sur la Lune» et «Destiné à évoluer vers un système de lancement et d’atterrissage entièrement réutilisable conçu pour voyager vers la Lune, Mars et d’autres destinations.»

En développement depuis 2016, Starship a fait l’objet de tests intensifs ces derniers temps, aboutissant le plus souvent à ce que Musk appelait autrefois « Démontage rapide et imprévu. »





D’autre part, SpaceX a réussi à faire atterrir de manière fiable ses fusées d’appoint Falcon 9 après le lancement en seulement trois ans, et a réussi à produire un vaisseau spatial capable de mettre des astronautes américains en orbite. Le lancement en mai 2020 du Crew Dragon vers la Station spatiale internationale a marqué la fin symbolique de la dépendance de la NASA à l’égard des vaisseaux spatiaux russes qui a commencé en 2011 avec l’annulation de la navette spatiale.

Le défi majeur de Musk sera de réussir l’interface du Starship avec le vaisseau spatial Orion, que la NASA souhaite utiliser pour le voyage vers l’orbite lunaire. L’Orion est une collaboration entre Lockheed Martin – fabricant du célèbre avion de combat F-35 – et Airbus Defence and Space. La mission Artemis est censée avoir un équipage de quatre personnes, dont deux sont destinées à passer une semaine à explorer la surface lunaire.





Imaginé par le président Donald Trump en 2017 et destiné à l’origine à atterrir sur la lune d’ici 2024, le programme Artemis prend du retard en raison du manque de financement du Congrès. Tout en maintenant le programme en cours d’exécution aux niveaux de financement actuels, l’administration Biden semble avoir accordé une plus grande priorité à l’identité du prochain équipage.

Le prochain contrat majeur du programme Artemis concernera la construction de Gateway, une station en orbite lunaire qui est censée fournir un soutien pour les futures missions et servir de point de départ pour l’exploration de l’espace lointain – comme l’envoi d’humains sur Mars et au-delà.

Pendant ce temps, la Russie et la Chine ont signé un accord pour construire conjointement une station de recherche sur la lune, signalant une répétition de la guerre froide « course spaciale » pourrait être dans les travaux.





