Le milieu de terrain de Chelsea Christian Pulisic, le milieu de terrain du RB Leipzig Tyler Adams et le milieu de terrain de Valence Yunus Musah en tête de la liste de 26 joueurs sélectionnés par le manager de l’équipe nationale masculine américaine Gregg Berhalter pour une paire de matches amicaux lors de la fenêtre internationale de mars.

Le premier match verra les États-Unis s’affronter contre la Jamaïque dans un match qui se déroulera à Wiener Neustadt, en Autriche, la deuxième fois au cours des quatre derniers mois que l’équipe de Berhalter a joué un match amical au Wiener Neustadt Stadion. Le deuxième match aura lieu trois jours plus tard, lorsque les États-Unis affronteront l’Irlande du Nord au Windsor Park de Belfast. Les joueurs se présenteront au camp en Autriche à partir du 20 mars.

« C’est un autre pas en avant dans le renforcement de notre groupe en vue des qualifications de la Ligue des Nations, de la Gold Cup et de la Coupe du Monde », a déclaré Berhalter. « C’est formidable de réunir le groupe pour continuer à construire des relations sur le terrain et en dehors. Nous attendons avec impatience les matchs et les différents défis qu’ils poseront. »

La liste des jeunes – l’âge moyen est de 23 ans et 27 jours – comprend trois joueurs de la MLS tandis que les autres exercent leur métier à l’étranger. Seize joueurs sont âgés de 22 ans et moins. En raison des restrictions de quarantaine du COVID-19, sept joueurs au total: le défenseur de Wolfsburg John Brooks, le défenseur de Boavista Reggie Cannon, le défenseur de Hoffenheim Chris Richards, le milieu de terrain du RB Leipzig Adams, le milieu de terrain du Borussia Dortmund Gio Reyna, le milieu de terrain de Lille Timothy Weah et l’attaquant du Werder Brême Joshua Sargent – retournera dans ses clubs après le match de la Jamaïque.

L’absent le plus notable est le milieu de terrain de la Juventus Weston McKennie, qui a soigné une blessure à la hanche.

Parmi les convocations se trouve Musah, qui a promis son avenir international aux États-Unis plus tôt cette semaine. Pulisic fait également un retour après avoir raté un camp d’entraînement en novembre dernier. S’il joue, ce serait la première apparition de Pulisic en équipe nationale depuis le 15 octobre 2019 contre le Canada.

« Je pense que ce sera une excellente occasion pour lui de se réunir avec ses amis et de voir le groupe », a déclaré Berhalter de Pulisic. « Je me souviens quand j’ai joué pour l’équipe nationale, revenir et rejoindre l’équipe, revoir tous vos copains sur le terrain et pouvoir rivaliser avec eux, c’était la meilleure partie. Donc je suis Bien sûr, il est excité que ce sera formidable de l’avoir au camp, super de l’avoir sur le terrain. J’ai vraiment hâte de l’utiliser de différentes manières et de voir comment il peut être le plus efficace. «

La liste comprend deux joueurs non plafonnés à Bryan Reynolds – qui a fait ses débuts avec l’AS Roma le week-end dernier – et le gardien de but de Leicester City Chituru Odunze.

En raison des conditions actuelles liées à la pandémie mondiale, les matchs se joueront sans supporters dans les stades. L’organisation du camp et des matchs relèvera des protocoles et directives complets de retour au jeu de football américain et conformément aux protocoles de retour au jeu de la FIFA et de l’UEFA, ainsi qu’à la surveillance stricte de la Fédération irlandaise de football pour le match à Belfast. . Les participants ont reçu une dispense de quarantaine accordée aux organisations sportives professionnelles.

LISTE DÉTAILLÉE PAR POSITION (Club / Pays; Sélections / Buts):

GARDIENS DE BUT (3): Ethan Horvath (Club Brugge / BEL; 4/0), Chituru Odunze (Leicester City / ENG; 0/0), Zack Steffen (Manchester City / ENG; 19/0)

DÉFENSEURS (10): John Brooks * (Wolfsburg / GER; 39/3), Reggie Cannon * (Boavista / POR; 13/0), Sergiño Dest (Barcelone / ESP; 5/0), Aaron Long (Red Bulls de New York; 19/3) , Matt Miazga (Anderlecht / BEL; 20/1), Erik Palmer-Brown (Autriche Wien / AUT; 2/0), Tim Ream (Fulham / ENG; 41/1), Bryan Reynolds (Roma / ITA; 0/0 ), Chris Richards * (Hoffenheim / GER; 1/0), Antonee Robinson (Fulham / ENG; 8/0)

MILIEUX DE TERRAIN (7): Brenden Aaronson (Red Bull Salzburg / AUT; 2/1), Kellyn Acosta (Colorado Rapids; 25/2) Tyler Adams * (RB Leipzig / GER; 12/1), Luca de la Torre (Heracles / NED; 1/0 ), Sebastian Lletget (LA Galaxy; 18/4), Yunus Musah (Valence / ESP; 2/0), Owen Otasowie (Wolverhampton Wanderers / ENG; 1/0)

ATTAQUANTS: (6): Daryl Dike (Barnsley / ENG; 1/0), Nicholas Gioacchini (Caen / FRA; 2/2), Christian Pulisic (Chelsea / ENG; 34/14), Gio Reyna * (Borussia Dortmund / GER; 2/1), Josh Sargent * (Werder Bremen / GER; 12/5), Tim Weah * (Lille / FRA; 10/1) * Indique que le joueur partira après le match du 25 mars contre la Jamaïque