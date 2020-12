L’international américain Yunus Musah a signé un nouveau contrat de six ans avec Valence, a confirmé la partie espagnole.

Valence a porté la clause de rachat de Musah à 100 millions d’euros dans le cadre du renouvellement, qui a vu le milieu de terrain engager son avenir pour le club jusqu’en 2026.

Musah, 18 ans, a connu une saison d’évasion au Mestalla depuis ses débuts complets pour le club contre Levante lors du match d’ouverture de la campagne en septembre.

Le jeune né à New York est devenu le deuxième plus jeune buteur du club lorsqu’il a marqué contre Getafe en novembre à l’âge de 17 ans et 338 jours – et le plus jeune depuis 1941.

Ce but a été suivi de deux apparitions impressionnantes lors de sa première convocation pour l’USMNT en matches amicaux contre le Pays de Galles et le Panama.

Musah avait précédemment représenté l’Angleterre au niveau des jeunes, mais a choisi d’accepter l’appel de l’entraîneur de l’USMNT Gregg Berhalter.

Cependant, comme il n’a joué que dans des matches amicaux pour les États-Unis, ses allégeances au niveau international pourraient encore changer.

Après être né aux États-Unis de parents ghanéens, il a passé son enfance en Italie avant de s’installer en Angleterre en 2012, rejoignant Arsenal.

Musah a quitté Arsenal pour Valence en 2019 et après avoir passé la saison dernière à jouer pour l’équipe B du club, il est devenu un joueur clé pour la première équipe senior sous la direction du nouvel entraîneur Javi Gracia.

Il a fait 10 apparitions en championnat cette saison et faisait partie de l’équipe qui a battu le Real Madrid 4-1 le mois dernier.