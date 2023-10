Murs frontaliers et expulsions : les projets de Biden en matière de migration suscitent l’indignation

UNEn tant que candidat aux élections de 2020, Joe Biden a attaqué Donald Trump à cause de ce qu’il présentait comme l’approche inefficace et anti-américaine de son rival à l’immigration – une situation qui a miné la longue histoire du pays en matière d’accueil de ceux qui cherchaient refuge aux États-Unis.

Aujourd’hui président, confronté à une crise migratoire qui met à rude épreuve les ressources à la frontière et alimente les grandes villes américaines, Biden a pris une série de mesures qui, selon les critiques de sa gauche, sont difficiles à distinguer de son prédécesseur.

Cette semaine, l’administration Biden a annoncé qu’elle renoncerait à une série de lois fédérales pour accélérer la construction de nouvelles barrières le long de la frontière sud avec le Mexique et, séparément, reprendre les vols d’expulsion vers le Venezuela. Ces actions représentent un revirement frappant pour un président qui a arrêté la construction du mur frontalier le premier jour de son mandat, après avoir promis pendant la campagne électorale qu’il n’y aurait « pas d’autre pied » construit sous sa présidence.

Biden a insisté jeudi sur le fait que cette décision ne reflétait pas un changement de position et qu’il s’agissait simplement de fonds affectés dépensés au fur et à mesure de leur allocation. Pourtant, ils soulignent le paysage politique complexe auquel le président est confronté face à cette crise à l’approche de l’élection présidentielle de l’année prochaine, avec des catastrophes humanitaires à travers le monde poussant davantage de personnes vers les frontières américaines.

Alors que les défis de Biden à la frontière s’accentuent, les républicains intensifient leurs efforts pour placer l’immigration au centre du débat politique en 2024. Les républicains estiment que l’immigration et la sécurité des frontières comptent parmi les plus grandes vulnérabilités politiques du président. Selon le dernier sondage NBC Newsles électeurs donnent également aux Républicains un avantage écrasant sur la question de savoir quel parti est le mieux équipé pour gérer l’immigration, une marge qui a doublé depuis la première année de mandat de Biden.

Mais la question a également créé un fossé entre l’administration et certains des alliés les plus fidèles de Biden.

Les dirigeants démocrates de New York, de l’Illinois et d’ailleurs ont publiquement exprimé leur mécontentement quant à la gestion de la situation par l’administration, accusant sans détour le gouvernement fédéral de faire trop peu pour faire face à l’augmentation du nombre de migrants dans leurs États.

« Il y a beaucoup plus à faire au niveau fédéral pour faire face à une crise humanitaire nationale qui est actuellement supportée sans soutien par les gouvernements des États et locaux », a déclaré le gouverneur de l’Illinois, JB Pritzker. a écrit dans une lettre ouverte au président. Pritzker a déclaré la situation dans son État « intenable » alors que les autorités s’efforcent d’héberger et de nourrir l’afflux de migrants.

Le maire de New York, Eric Adams, dans une interview avec Semafor Cette semaine, il a déclaré que la Maison Blanche avait « tort sur l’immigration », poursuivant ainsi ses vives critiques publiques à l’égard de la réponse fédérale.

Les dirigeants des États bleus ont également exhorté l’administration à étendre les protections pour les Vénézuéliens, arguant que cela allégerait le fardeau des refuges en leur permettant de vivre et de travailler plus facilement aux États-Unis.

Et, dans le cadre de sa réponse, le mois dernier, le L’administration Biden annoncée cela étendrait le statut de protection temporaire (TPS) à près d’un demi-million de Vénézuéliens actuellement aux États-Unis. L’afflux de migrants a été alimenté en partie par le fait que les Vénézuéliens fuient les bouleversements politiques et les difficultés économiques. En septembre, un record mensuel de 50 000 Vénézuéliens ont traversé la frontière sud des États-Unis.

Cette décision a été accueillie favorablement par les dirigeants des États bleus et les défenseurs de l’immigration, qui faisaient pression depuis plus d’un an sur l’administration pour qu’elle étende la protection aux Vénézuéliens.

Mais quand l’administration Biden a annoncé jeudi qu’elle reprendrait les expulsions des Vénézuéliens entrant illégalement aux États-Unis, les défenseurs ont été indignés.

« Cette décision révèle encore davantage les incohérences politiques troublantes de l’administration », a déclaré Krish O’Mara Vignarajah, président du Service luthérien de l’immigration et des réfugiés, dans un communiqué. déclaration. Elle a ajouté : « Bien que le défi de la gestion des migrations soit très complexe, cette administration continue de privilégier le bâton plutôt que la carotte. »

L’immigration et la sécurité des frontières ont tourmenté les dernières administrations. Les efforts visant à réformer le système d’immigration désuet du pays ont échoué à plusieurs reprises face à un Congrès divisé, même si les deux camps le considèrent comme une priorité. Au lieu de cela, la pression s’est accrue sur le pouvoir exécutif pour qu’il agisse unilatéralement.

Biden insiste sur le fait qu’il a essayé. Le jour de son entrée en fonction, il projet de loi cela ouvrirait la voie à la citoyenneté à environ 11 millions d’immigrants sans papiers et élargirait l’éligibilité aux visas pour les travailleurs et les familles. Mais cela n’a abouti à rien face à l’opposition républicaine. Pendant ce temps, les juges conservateurs, reprenant les défis lancés par les responsables républicains, ont contrecarré un certain nombre d’efforts d’immigration du gouvernement.

Jeudi, Biden a défendu la décision de son administration de construire des barrières supplémentaires le long de la frontière avec le Mexique, redoublant l’idée qu’il n’avait d’autre choix que d’autoriser la construction après que le Congrès ait affecté les fonds en 2019, lorsque Trump était président. Pourtant, en renonçant à 26 lois fédérales autorisant la construction le long de sections du mur frontalier dans le sud du Texas, les critiques affirment qu’il a contribué à accélérer un projet au cœur de l’héritage de son prédécesseur en matière d’immigration.

Lorsqu’un journaliste lui a demandé s’il avait changé d’avis sur l’efficacité des murs frontaliers, Biden a répondu jeudi que non.

Les conservateurs n’ont pas tardé à se moquer du président pour avoir construit un mur dont il ne pensait pas qu’il serait efficace, tandis que les défenseurs de l’immigration ont dénoncé les actions du président comme une tentative de le protéger des attaques politiques.

Dans un communiqué, Jonathan Blazer, directeur des stratégies frontalières à l’Union américaine des libertés civiles, a qualifié la décision de Biden d’étendre le mur frontalier d’« échec profond ».

« Cette action politiquement motivée ne fera que nuire aux communautés frontalières », a-t-il déclaré. « Il est temps pour l’administration Biden de choisir l’humanité et les vraies solutions plutôt que la politique. »