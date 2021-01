Le dernier sur les effets de la coronavirus épidémie sur le sport dans le monde:

Les Falcons d’Atlanta ont arrêté tout travail en personne dans leur centre de pratique après une COVID-19[feminine tester.

L’équipe n’a pas immédiatement révélé si le résultat positif du test provenait d’un joueur. Les Falcons travaillent pratiquement jeudi après avoir consulté la NFL et les autorités médicales.

L’équipe affirme que le test positif ne menace pas le statut du dernier match de saison régulière du dimanche à Tampa Bay.

Clevelands COVID-19[feminine les inquiétudes grandissent, avec deux autres tests positifs et les Browns essayant de se préparer à affronter les Steelers de Pittsburgh.

Les Browns ont fermé leur établissement pour la deuxième journée consécutive afin de pouvoir effectuer une recherche de contacts étroits. La pratique sera probablement repoussée pendant que le traçage se poursuit.

La NFL a déclaré qu’il n’y avait aucun changement dans le statut du match.

Les Browns peuvent décrocher leur première place en séries éliminatoires depuis 2002 avec une victoire sur Pittsburgh, qui reposera plusieurs partants, dont le quart Ben Roethlisberger.

C’est le dernier problème lié au virus pour les Browns, qui étaient sans huit joueurs – y compris leurs quatre meilleurs récepteurs larges – la semaine dernière et ont perdu contre les Jets de New York. Certains de ces joueurs sont éligibles pour revenir jeudi.

L’équipe compte neuf joueurs sur le COVID-19[feminine liste – les quatre receveurs larges, les sécurités Andrew Sendejo et Karl Joseph, les secondeurs BJ Goodson et Jacob Phillips et l’ailier serré Harrison Bryant.

Goodson et Sendejo ont été testés positifs au virus et manqueront le match du dimanche. Les autres sont considérés comme des contacts à haut risque et pourraient revenir s’ils continuent à être testés négatifs.

L’ancien haut-classé Andy Murray s’est retiré du Delray Beach Open pour minimiser son coronavirus risque alors qu’il regarde vers l’Open d’Australie.

Murray, 33 ans, s’est dit préoccupé par l’augmentation des taux de COVID et du vol transatlantique pour se rendre au tournoi de Floride qui commence lundi.

Le quintuple finaliste de l’Open d’Australie a reçu une entrée wild card dans le premier tournoi du Grand Chelem de l’année prochaine.

Murray a glissé au n ° 122 du classement ATP après plusieurs années de lutte contre les blessures à la hanche et la chirurgie.

Murray a fait une annonce de retraite en larmes à Melbourne il y a deux ans avant de subir une deuxième série de chirurgies pour prolonger sa carrière.

