Murray et Smiley s’affrontent sur l’avortement et le crime dans le débat au Sénat

La sénatrice américaine Patty Murray, D-Wash., Et la challenger républicaine Tiffany Smiley se sont disputées dimanche sur l’avortement, la criminalité et l’inflation lors de leur seul débat prévu avant les élections du 8 novembre.

Smiley a fait de nombreuses références aux 30 ans de Murray au Sénat lors du débat télévisé d’une heure depuis l’Université Gonzaga à Spokane, Washington, affirmant qu’il était temps de changer.

“Elle est l’image du grand gouvernement”, a déclaré Smiley, qui se présente pour la première fois à une fonction publique. “Tu n’es plus la maman en chaussures de tennis.”

Murray, qui brigue un sixième mandat, a déclaré lors de cette élection : « Les droits des femmes sont sur le bulletin de vote. Notre démocratie est sur le bulletin de vote et notre économie est sur le bulletin de vote.

Murray a mené les sondages dans la course, y compris un sondage la semaine dernière qui a montré qu’elle avait une avance de 8 points sur Smiley, mais que la course s’était également rétrécie ces dernières semaines.

Les deux candidats ont convenu que le système fédéral d’immigration ne fonctionnait pas. Smiley a déclaré que des drogues dangereuses traversaient la frontière, tandis que Murray a déclaré que le système devait être réparé pour des raisons humanitaires et pour aider les entreprises à trouver des employés.

En ce qui concerne l’inflation, Murray a déclaré qu’elle se concentrait sur la réduction des coûts pour les familles et soutenait la loi sur la réduction de l’inflation du président Biden.

“Cela ressemble à une réponse de Washington, DC pour moi”, a déclaré Smiley. Elle a déclaré que l’administration Biden cherchait également à embaucher 87 000 employés pour l’Internal Revenue Service qui “s’attaqueront à nos entreprises”.

“Je veillerai à ce que 87 000 agents du fisc ne vous poursuivent pas”, a déclaré Smiley.

Les candidats se sont affrontés à propos de l’avortement, Smiley affirmant qu’elle était pro-vie mais opposée à une interdiction nationale. Elle a déclaré que la question devrait être laissée aux résidents de chaque État.

“Cela ne devrait pas être décidé par les politiciens”, a répondu Murray. “Je vais adopter une loi pour codifier Roe v. Wade.”

Sur la question de l’insurrection du 6 janvier 2021, Murray a déclaré que nous devons nous battre pour sauver notre démocratie. Smiley a déclaré que son mari avait perdu la vue à cause d’un kamikaze en Irak alors qu’il travaillait dans l’armée pour sauver la démocratie.

“Nous vivons dans le plus grand pays du monde”, a déclaré Smiley.

Smiley a déclaré que l’État connaissait une «crise de la criminalité» et que «la criminalité est en augmentation partout», tandis que le gouvernement fédéral réagit peu. Murray a déclaré que le crime est un problème local, étatique et fédéral et a souligné la disponibilité facile des armes à feu comme l’une des raisons.

Murray a déclaré qu’elle soutiendrait la législation sur le contrôle des armes à feu, tandis que Smiley a déclaré qu’elle soutenait le deuxième amendement.

Les candidats n’étaient pas d’accord sur le changement climatique, Smiley appelant à davantage de production d’énergie aux États-Unis et Murray appelant à des investissements dans des ressources énergétiques alternatives.

Tous deux ont déclaré qu’ils feraient pression pour achever le nettoyage des déchets radioactifs sur la réserve nucléaire de Hanford près de Richland, Washington.

Smiley et Murray n’étaient pas d’accord sur une proposition de rupture de quatre barrages hydroélectriques sur la rivière Snake pour sauver les remontées de saumon en déclin, Smiley s’y opposant au motif que les barrages étaient essentiels à l’économie. Murray a déclaré que le saumon était également essentiel et qu’elle travaillerait pour le sauver.

Le débat a été parrainé par le journal The Spokesman-Review, League of Women Voters, KSPS-TV et la Washington State Debate Coalition. Laurel Demkovich, journaliste de la Spokesman-Review, était la modératrice.

Murray a refusé d’accepter des débats supplémentaires, mais les deux candidats se retrouveront dimanche prochain dans le cadre d’une séance publique d’une heure à Seattle.

Murray, 71 ans, a diffusé une multitude de publicités négatives contre Smiley, affirmant que la position anti-avortement du républicain pourrait menacer les droits des femmes et essayant également de la lier à des éléments extrémistes au sein du GOP.

Murray a également lié Smiley à l’ancien président Donald Trump et à ses partisans du MAGA, affirmant que l’insurrection du 6 janvier 2021 était quelque chose que les électeurs ne devraient pas oublier.

Smiley, 41 ans, a critiqué Murray en tant que sénatrice inactive et l’a accusée de crime et d’autres maux sociaux.

Originaire de Pasco, Washington, Smiley a tenté de se connecter avec les électeurs en se concentrant sur son histoire personnelle. C’est une ancienne infirmière qui a souligné son passé de plaidoyer pour son mari, un vétéran militaire qui a été aveuglé dans une explosion alors qu’il servait en Irak en 2005.

Murray avait levé plus de 17,8 millions de dollars à la date limite de déclaration de septembre et avait 3,7 millions de dollars en banque. Smiley avait levé plus de 12,8 millions de dollars – bien plus que les autres récents challengers du Sénat du GOP dans l’État de Washington – et avait 2,4 millions de dollars en banque.

Washington n’a pas élu de républicain au Sénat depuis 1994.

