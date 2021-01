Le quart-arrière de l’Arizona Kyler Murray s’est blessé à la cheville droite lorsqu’il a été limogé lors du premier entraînement des Cardinals contre les Rams de Los Angeles dimanche et il était douteux de revenir à un match avec des implications en séries éliminatoires pour les deux équipes.

Murray a récolté 14 verges en attaque (7 au sol, 7 passes) avant que les Cardinals ne soient forcés de dégager près du milieu de terrain. L’Arizona l’a rapidement récupéré lorsque Jordan Hicks a intercepté la passe de John Wolfords aux Rams 20 et l’a renvoyée 6 yards.

Chris Streveler a remplacé Murray et a mené les Cardinals à un touché lors de son premier entraînement. Streveler, qui n’avait jamais lancé une passe dans un match de la NFL, a été 2 en 2 pour 14 verges donnant aux Cardinals une avance de 7-0.

Murray est allé aux vestiaires mais est revenu plus tard sur la ligne de touche.

Arizona et Los Angeles jouaient tous les deux pour des places en séries éliminatoires. Troy Hill a intercepté Streveler juste avant la mi-temps et lui a renvoyé 84 verges pour un touché et une avance de 12-7.

À Tampa Bay, le receveur vedette Mike Evans a été transporté au vestiaire en raison d’une blessure au genou gauche à la fin du premier quart et n’est pas revenu à la victoire 44-27 des Buccaneers contre Atlanta.

Evans a été blessé un jeu après qu’une réception de 20 verges ait fait de lui le premier joueur de l’histoire de la NFL à commencer une carrière avec sept saisons consécutives de 1000 verges. Le récepteur de 6 pieds 5 pouces et 231 livres a été aidé à se relever et a tenté de repartir avec l’aide d’un entraîneur. Incapable de mettre son poids sur le genou, il a terminé le voyage aux vestiaires sur un chariot et a ensuite été emmené pour une IRM.

Dans d’autres nouvelles sur les blessures:

Le receveur large des Jets Denzel Mims a été évalué pour une commotion cérébrale au deuxième quart en Nouvelle-Angleterre et n’est pas revenu. Le plaqueur gauche Mekhi Becton a boité hors du terrain avec une cheville au début du troisième quart. Le receveur Jeff Smith est parti avec une blessure à l’épaule et son coéquipier Jamison Crowder est parti au quatrième quart après une collision.

Sécurité des Patriots Adrian Phillips est parti au premier quart avec une blessure à la hanche et n’est pas revenu. Le receveur Damiere Byrd a été aidé hors du terrain au troisième quart avec une blessure à la tête. Le plaqueur gauche Justin Herron s’est blessé à la cheville.

L’ailier défensif des Browns Olivier Vernon s’est blessé à la cheville au quatrième quart. Vernon n’a mis aucun poids sur sa jambe tout en étant aidé à la tente médicale et a ensuite été transporté au vestiaire. Le receveur large recrue / retourneur de botté Donovan Peoples-Jones a subi une commotion cérébrale à la fin de la première mi-temps contre Pittsburgh alors qu’il sautait pour faire un rattrapage et se faisait percer par la sécurité Sean Davis.

Les joueurs de ligne offensive des Lions Halapoulivaati Vaitai et Jonah Jackson sont repartis avec des commotions cérébrales et le plaqueur défensif Nick Williams s’est blessé à la cheville contre le Minnesota.

Le receveur large des Cowboys Noah Brown a été exclu à la mi-temps contre les Giants en raison d’une blessure au dos et l’ailier serré Blake Bell est parti au troisième quart avec un stinger.

Le secondeur des Giants, Blake Martinez, est parti brièvement après avoir semblé se blesser à la cheville ou au pied gauche au troisième quart.

Le plaqueur défensif des Falcons Grady Jarrett (aine) est parti en première période et n’est pas revenu.

